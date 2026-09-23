Next Gen ID 2.0: el encuentro que busca una identidad digital “sin fricciones” en Colombia

El encuentro convocará a representantes de distintos sectores estratégicos del país. (OlimpIA)

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Colombia debatirá el próximo 24 de septiembre en Bogotá la construcción de una arquitectura de Identidad Digital Nacional, en un encuentro que reunirá a más de 250 líderes de la banca, la tecnología y el sector público para discutir cómo equilibrar seguridad y facilidad de uso en los procesos de validación en línea.

El evento, organizado por OlimpIA, empresa de tecnología del Grupo Colpatria, se produce en un contexto de aumento del fraude digital en la región y de reciente regulación local sobre suplantación de identidad.

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Fraude digital y suplantación de identidad en América Latina

La identidad se ha convertido en uno de los principales puntos de tensión de la economía digital. Mientras empresas y ciudadanos realizan cada vez más procesos en línea, los delincuentes concentran sus ataques en momentos críticos como la creación y el acceso a cuentas.

El evento se produce en un contexto de aumento del fraude digital en la región. (Imagen ilustrativa Infobae)

El más reciente informe de TransUnion para América Latina señala que el 41% de los adultos fue impactado por fraude digital entre agosto y diciembre de 2025. El mismo relevamiento indica que el 83% considera muy importante la protección de sus datos personales al elegir con quién interactuar en línea.

En Colombia, el problema tiene dimensión propia. Según datos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), desde 2020 se han registrado más de 40.300 denuncias por suplantación de identidad en el país.

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El desafío para las organizaciones ya no consiste únicamente en elevar las barreras de seguridad. El reto está en comprobar que una persona es realmente quien dice ser sin convertir cada operación digital en una sucesión de pasos, documentos y validaciones que terminen afectando al usuario.

Ese equilibrio entre protección y experiencia sin fricciones define el estado actual del debate sobre identidad digital en la región: se trata de verificar la identidad de una persona en línea con altos niveles de certeza, sin que ese proceso implique trámites excesivos o barreras que terminen alejando al usuario del servicio.

(Gemini)

Next Gen ID 2.0: el encuentro que reunirá a la banca y la tecnología en Bogotá

Ese equilibrio entre protección y experiencia será el eje de Next Gen ID 2.0 - Trust Without Friction, el encuentro de alto nivel organizado por OlimpIA que se realizará el 24 de septiembre en Bogotá.

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El encuentro convocará a representantes de distintos sectores estratégicos del país. Entre los participantes confirmados figuran Maritza Pérez Bermúdez, vicepresidenta ejecutiva de Banca Personal y Mercadeo de Banco Davivienda; Pablo Barcena, Head of Technology Strategy and Innovation de Grupo Aval; Gabriel Santos García, presidente ejecutivo de Colombia Fintech, y Santiago Pinzón Galán, vicepresidente de Transformación Digital de la ANDI.

Desde el ámbito legislativo asistirán Hernando González, presidente de la Comisión Sexta Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes; Alfredo Deluque, senador e integrante de la Comisión Primera, y Gustavo Moreno, senador e integrante de la Comisión Tercera.

La magnitud del fenómeno que se discutirá tiene respaldo en cifras operativas concretas. Solo durante 2026, OlimpIA ha realizado más de 60 millones de validaciones de identidad mediante mecanismos de huella y reconocimiento facial, operaciones que forman parte de una infraestructura cada vez más relevante para el acceso a servicios financieros, empresariales, de telecomunicaciones y trámites digitales.

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Las organizaciones que aplican inteligencia artificial confiable tienen 15 veces más probabilidades de lograr un ROI sólido en sus proyectos de IA, según el informe de IDC patrocinado por SAS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ley 2573 de 2026: nuevas obligaciones frente a la suplantación de identidad

La discusión adquiere especial relevancia tras la entrada en vigencia de la Ley 2573 del 19 de mayo de 2026, que estableció nuevas medidas para proteger a las personas frente a la suplantación de identidad y sus consecuencias ante operadores de telecomunicaciones, entidades financieras, crediticias y otros establecimientos comerciales.

La norma reconoce expresamente modalidades de suplantación mediante datos personales, perfiles digitales falsos y medios electrónicos, y establece obligaciones concretas para las organizaciones involucradas en la validación de identidad de sus usuarios.

Uno de los momentos centrales de Next Gen ID será el panel “Validación de identidad bajo el cumplimiento de la Ley 2573”, que llevará la discusión regulatoria al terreno práctico: qué cambia para las organizaciones, cómo responder frente a una posible suplantación y de qué manera fortalecer los controles sin trasladar toda la complejidad al ciudadano.

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(Imagen ilustrativa Infobae)

Next Gen ID 2.0 · Trust Without Friction será un espacio para sentar las bases de una arquitectura de Identidad Digital Nacional capaz de conectar actores, capacidades y servicios bajo una visión común.

Esa arquitectura busca acompañar la transformación digital del país y permitir que ciudadanos, empresas e instituciones interactúen en un ecosistema cada vez más integrado y confiable, en el que la validación de identidad funcione como base compartida entre el sector público y el sector privado.