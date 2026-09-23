El Consejo Permanente de la OEA confirma una reunión de cancilleres sobre Nicaragua para el 2 de octubre

Vista de varias banderas de países durante la Asamblea General de la ONU. EFE/SARAH YENESEL

Guardar

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos confirmó este miércoles la fecha para uno de los mecanismos diplomáticos menos frecuentes del organismo: la Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores. El encuentro se realizará el 2 de octubre de 2026 a las 11.00 EDT (15.00 GMT) en la sede de Washington.

La convocatoria responde a un pedido conjunto de Paraguay, Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú. Los cinco países presentaron el 18 de septiembre un borrador de agenda en el que reclaman a los cancilleres del continente “considerar la situación en Nicaragua y las acciones apropiadas” frente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

PUBLICIDAD

El detonante directo fue la decisión de la Asamblea Nacional nicaragüense de vetar la participación de la oposición en las próximas elecciones, aprobada a comienzos de septiembre.

Ortega llegó a declarar públicamente que en el país no habrá más comicios, según informó la agencia EFE.

La Reunión de Consulta de Cancilleres, un mecanismo excepcional

La Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores es un instrumento reservado por la OEA para crisis regionales de especial gravedad. Se convoca solo en circunstancias extraordinarias y la última vez que se activó fue a finales de 2019, por la situación en Venezuela.

El propio Consejo Permanente había habilitado el mecanismo el 19 de agosto, cuando aprobó por 29 votos a favor, uno en contra de Brasil y la abstención de México, iniciar el proceso para convocar la cita.

PUBLICIDAD

En junio de 2026 Guatemala y Belice pidieron apoyo a la OEA acompañamiento institucional y técnico. (DCA)

Ese antecedente marcó el primer paso formal de una discusión que se extendió durante más de un mes de negociaciones internas entre los Estados miembros.

El organismo interamericano funciona con 33 miembros activos. Nicaragua ya no integra esa lista: el país formalizó su salida en noviembre de 2023, tras un proceso de ruptura que Ortega inició en 2021 al denunciar la Carta de la OEA en respuesta a los cuestionamientos sobre la situación institucional y electoral nicaragüense.

El borrador de agenda evita anticipar sanciones concretas

El borrador de agenda que circuló entre las misiones permanentes no adelanta qué medidas concretas se someterán a votación.

Su redacción se limita a habilitar un debate entre los cancilleres sobre las respuestas que cada gobierno, y el organismo en su conjunto, podrían impulsar ante el cierre del espacio electoral nicaragüense.

PUBLICIDAD

La OEA carece de facultades para imponer sanciones de forma directa. Cualquier medida de ese tipo debe ser adoptada e implementada individualmente por cada país miembro, algo que ya viene ocurriendo por fuera del organismo.

Estados Unidos aplicó durante este año una batería amplia de sanciones económicas contra la pareja presidencial nicaragüense, el gobierno y entidades clave del país centroamericano. Washington presiona ahora dentro de la OEA para que el organismo avance hacia el aislamiento del régimen.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, planteó que la reunión de cancilleres no debería limitarse a una condena política. El funcionario insistió en la necesidad de considerar medidas que aumenten la presión sobre el gobierno nicaragüense, entre ellas sanciones económicas, restricciones en vuelos y cambios en la participación de Nicaragua en organismos internacionales, según informó Cinfonews.

PUBLICIDAD

Una caricatura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ilustra las denuncias de la ONU sobre muertes de presos políticos y desapariciones forzadas en Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Posibles medidas a votar el 2 de octubre

Los ministros de Relaciones Exteriores reunidos en Washington podrían acordar medidas nacionales coordinadas entre los distintos países miembros.

Entre las opciones que circulan figuran el congelamiento de activos de funcionarios nicaragüenses en el exterior, restricciones de viaje y límites a las operaciones financieras o bancarias vinculadas al régimen, de acuerdo con lo publicado por Nicaragua Investiga.

La votación sobre la fecha definitiva se realizó este miércoles 23 de septiembre en una sesión del Consejo Permanente. Los cinco países impulsores presentaron formalmente la propuesta a través de la misión de Paraguay, que actuó en nombre propio y en representación de las otras cuatro delegaciones.

PUBLICIDAD

Ortega y Murillo respondieron a las críticas internacionales con una acusación directa contra sus opositores, a quienes calificaron de “traidores a la patria”. La frase resume el tono con el que el oficialismo sandinista enfrentó tanto el veto electoral aprobado por la Asamblea Nacional como la creciente presión diplomática regional.

La reunión del 2 de octubre marcará el primer pronunciamiento colectivo de la OEA sobre Nicaragua desde la salida del país del organismo en 2023.

El resultado del encuentro definirá si el continente logra articular una respuesta conjunta frente a lo que los cinco países impulsores describen como el cierre definitivo del espacio electoral nicaragüense.

PUBLICIDAD