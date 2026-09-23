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Conmoción en el hockey juvenil: un jugador de 11 años fue suspendido indefinidamente tras golpear por la espalda a su rival en la cabeza con su palo

Ocurrió en un partido en Estados Unidos: el juvenil de los Bay State Breakers agredió a un adversario con el stick luego de un cruce en la pista

Un jugador de hockey de 11 años golpeó brutalmente a un rival
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Un partido de hockey sobre hielo juvenil en Foxboro, Massachusetts, terminó con la expulsión y la suspensión indefinida de un jugador de 11 años de los Bay State Breakers, luego de que golpeara en el rostro a un rival de los South Shore Kings con su stick. La acción quedó registrada en un video que circuló en redes sociales y generó reacciones entre los asistentes al encuentro.

El episodio ocurrió durante un partido en el que participaban mayoritariamente niños de 11 años. Según informó el medio local WHDH 7News, el jugador de los Breakers utilizó su palo para golpear a un adversario. El stick se rompió como consecuencia del impacto. Las imágenes muestran que el árbitro intervino de inmediato entre ambos jugadores. El niño señalado por la agresión fue expulsado del partido y dejó la pista con el palo roto en la mano.

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Un padre que entregó el video a WHDH 7News relató que el encuentro se había disputado sin acciones de ese tipo hasta el tercer período. También indicó que, poco antes del golpe, los dos jugadores habían tenido un cruce cerca del centro de la pista. El medio local no difundió identidades de los menores involucrados. Tampoco precisó si existieron sanciones adicionales dentro del partido más allá de la expulsión inmediata del jugador de los Bay State Breakers.

Tras el impacto, compañeros del jugador golpeado se acercaron para asistirlo. El niño pudo levantarse por sus propios medios y retirarse de la zona acompañado por otros integrantes de su equipo. El padre del jugador afectado confirmó a WHDH 7News que su hijo se encuentra bien. Esa fue la única actualización pública sobre su estado de salud que trascendió luego del incidente.

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Jugadores de hockey sobre hielo y un árbitro con camiseta a rayas en una pista congelada junto a una valla blanca
El árbitro fue a separar a los involucrados rápidamente al ver la escena

El club Bay State Breakers comunicó a 7News que resolvió apartar al menor de toda actividad mientras se define el proceso disciplinario. “El jugador de los Breakers ha sido suspendido indefinidamente de los entrenamientos y los partidos”, señaló la organización en la declaración difundida por el canal de Boston. El equipo también informó que el niño escribió una carta de disculpas dirigida al rival que recibió el golpe. No se conoció el contenido de esa carta ni si fue entregada a la familia del jugador afectado.

La entidad sostuvo, además, que no aprueba este tipo de acciones dentro de la pista. En el mismo mensaje, explicó que la decisión definitiva sobre el tiempo de suspensión quedará en manos de Massachusetts Hockey, organismo que regula a los clubes participantes. “Massachusetts Hockey está investigando el incidente y decidirá la duración de la suspensión, ya que es el organismo rector de nuestro deporte”, indicó el club en declaraciones recogidas por 7News.

Massachusetts Hockey confirmó que tomó conocimiento de lo ocurrido durante el partido entre South Shore Kings y Bay State Breakers. La organización informó que el caso se tramita de acuerdo con sus mecanismos disciplinarios y con los de USA Hockey, la entidad nacional de la disciplina. “Estamos al tanto del incidente y se está gestionando de acuerdo con los procesos disciplinarios de Massachusetts Hockey y USA Hockey”, señaló el organismo a 7News.

Por el momento, no se difundieron plazos para una resolución ni detalles sobre las posibles medidas complementarias. La suspensión aplicada por los Bay State Breakers se mantiene de manera indefinida, tanto para entrenamientos como para encuentros oficiales.

El video del hecho amplificó la repercusión del caso fuera de Massachusetts. Entre las reacciones que acompañaron su difusión, algunos usuarios reclamaron que el jugador fuera retirado de la liga. Las autoridades deportivas, sin embargo, no comunicaron todavía cuál será la sanción final tras la investigación.

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