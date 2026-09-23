Gmail facilita el inicio de sesión: ahora puede copiar códigos de verificación sin abrir el correo

Gmail ahora te permitirá copiar los códigos de verificación sin necesidad de abrir el correo. (Foto: Google)

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Gmail está incorporando una función que permite copiar códigos de verificación directamente desde la bandeja de entrada, sin necesidad de abrir el correo electrónico que los contiene.

La herramienta busca reducir los pasos necesarios para completar procesos de autenticación en dos pasos y ya comienza a desplegarse en las aplicaciones móviles de Gmail para Android y iPhone.

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Cuando el servicio detecta que un mensaje contiene un código de verificación, muestra una pequeña opción debajo del asunto con el texto “Copiar código”, acompañada de las cifras correspondientes. Al pulsarla, el código se copia automáticamente al portapapeles del teléfono para que el usuario pueda pegarlo en la aplicación o página web que lo está solicitando.

La nueva herramienta de Google busca reducir los pasos de verificación de dos pasos.

La novedad no modifica el funcionamiento de la autenticación en dos pasos. Su objetivo es simplificar una de las tareas más habituales de este proceso: localizar y copiar manualmente el código recibido por correo.

Cómo funciona el nuevo botón de Gmail

Hasta ahora, cuando un servicio enviaba un código de un solo uso por correo electrónico, el usuario tenía que cambiar a Gmail, abrir el mensaje, buscar la combinación de números y mantenerla pulsada para copiarla. Después debía regresar a la aplicación o página que había solicitado la verificación y pegar el código.

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Con la nueva función, Gmail intenta eliminar ese paso intermedio. Si identifica correctamente que el contenido del mensaje corresponde a un código de autenticación, muestra el botón directamente en la bandeja de entrada.

Al seleccionar “Copiar código”, las cifras pasan al portapapeles del dispositivo. El usuario solo tiene que regresar al servicio correspondiente y pegarlas en el campo de verificación.

Con un solo clic vas a poder copiar el código de verificación que te envían por Gmail. (NurPhoto/Getty Images)

Las primeras pruebas han mostrado que la función puede trabajar con códigos enviados por diferentes tipos de servicios, incluidas tiendas y entidades bancarias. Sin embargo, el botón no aparece necesariamente en todos los mensajes, ya que Gmail debe reconocer correctamente que el contenido corresponde a un código de verificación.

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La función llega primero a los teléfonos

La nueva herramienta ha sido localizada en Gmail para Android con la versión 2026.09.07.x y en la aplicación para iPhone con la versión 6.0.260907. Por el momento, no está disponible en la versión web de Gmail.

Esto significa que quienes consulten su correo desde un ordenador todavía tendrán que abrir el mensaje y copiar manualmente el código cuando reciban uno por esa vía.

En los teléfonos compatibles, en cambio, la función aparece directamente en la bandeja de entrada cuando Gmail identifica un mensaje que contiene este tipo de información.

La nueva función de Gmail se encuentra disponible para los celulares. (Google)

El despliegue se está realizando de manera progresiva. Por ello, contar con una versión compatible de la aplicación no garantiza que el botón aparezca inmediatamente en todas las cuentas.

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La autenticación en dos pasos mantiene su funcionamiento

La autenticación en dos pasos, también conocida como 2FA, añade una segunda comprobación después de introducir la contraseña. En determinados servicios, esa segunda prueba consiste en un código temporal enviado por correo electrónico.

Este mecanismo busca dificultar el acceso a una cuenta incluso cuando otra persona consigue conocer o robar la contraseña. Sin embargo, introducir el código recibido puede añadir algunos pasos al proceso de inicio de sesión.

Este mecanismo no elimina la verificación de dos pasos.

La nueva función de Gmail está diseñada precisamente para reducir esa fricción. En lugar de abrir cada mensaje y buscar las cifras, el usuario podrá copiarlas desde la propia bandeja de entrada cuando la aplicación consiga identificarlas.

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Por ahora, Google mantiene la función limitada a sus aplicaciones móviles y a los mensajes que Gmail pueda reconocer correctamente. La compañía todavía no ha extendido esta posibilidad a la versión web, por lo que la experiencia continúa dependiendo del dispositivo desde el que se consulte el correo.