La frase de Franco Colapinto que alimentó la esperanza de Alpine de cara al Gran Premio en el peligrosos circuito callejero de Bakú

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*La palabra de Colapinto antes de la carrera en Bakú

Franco Colapinto encendió las expectativas de cara al Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 con una frase que resonó entre los aficionados y la prensa especializada: “Creo que, viendo el trazado, probablemente sea uno de los mejores circuitos para nosotros, junto con Monza”, declaró el piloto de Alpine ante los medios este miércoles en Bakú, en la previa de las primeras prácticas libres del jueves.

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La comparación con Monza no es casual ni menor. En el Gran Premio de Italia de esta temporada, el compañero de equipo del argentino, Pierre Gasly, se quedó con una inesperada pole position, mientras que Colapinto clasificó séptimo —su mejor resultado en una qualy de Fórmula 1— y finalizó noveno en la carrera, lo que le permitió sumar dos puntos. Ese rendimiento en el autódromo italiano quedó como referencia de lo que la escudería con base en Enstone puede lograr cuando el trazado le favorece, especialmente en circuitos de largas rectas donde la eficiencia aerodinámica de su monoplaza se potencia.

Colapinto reconoció el cambio de escenario respecto del año anterior: “Es bastante extraño pasar de un año en el que este fue el circuito más débil para nosotros como equipo a que sea uno de los más fuertes, o al menos uno en el que esperamos ser bastante fuertes, por las rectas”, afirmó ante Motorsport. Aunque aclaró que la escudería deberá evaluar su comportamiento en las curvas lentas de 90 grados y en las altas temperaturas, que históricamente no han sido el punto fuerte del A526.

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El vínculo de Colapinto con Bakú antecede a esta temporada. En su debut en el circuito azerbaiyano, en 2024 con Williams, el bonaerense terminó octavo y sumó cuatro puntos. Ese resultado le quedó grabado: “Es un circuito que desde que lo conocí, desde la primera carrera que corrí acá, me trajo buenos resultados, buenos recuerdos. Me cayó bien desde el primer momento”, señaló en declaraciones a ESPN. Y fue más allá: “Es una pista que se puede pasar, se pueden hacer diferentes estrategias. Abre muchas oportunidades. Es linda, divertida, contento de volver a Bakú”, completó.

Más allá del optimismo sobre el potencial del auto, el argentino advirtió sobre una variable climática que puede condicionar toda la clasificación: las ráfagas de viento. “El año pasado vimos muchas banderas rojas debido al viento, cambiaba como loco con las ráfagas, porque por los edificios podías recibir una durante cinco segundos y, cinco segundos después, no tener ninguna ráfaga”, explicó ante Motorsport. “Era muy inconsistente y lo hacía muy difícil para nosotros. Especialmente en un circuito urbano, lo hace mucho más complicado y mucho más impredecible”, agregó.

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Franco Colapinto espera tener un buen resultado en Bakú (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Según los pronósticos que manejaba el piloto en la previa, el sábado sería el día de mayor exposición al viento, precisamente la jornada en la que se disputa la carrera principal, pautada a 51 vueltas.

El calendario del Gran Premio de Azerbaiyán presenta una particularidad: la FIA aceptó el pedido del gobierno local de adelantar la actividad al sábado para respetar el Día del Recuerdo, una jornada de duelo nacional por los militares fallecidos en la guerra de Nagorno-Karabaj de 2020. De esta forma, las prácticas libres 1 y 2 se realizan el jueves, la práctica libre 3 y la clasificación el viernes, y la largada de la carrera está prevista para las 8:00 (hora de Argentina) del sábado 26 de septiembre, que en Bakú equivale a las 15:00.

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En declaraciones a F1 TV, Colapinto había anticipado su estado de ánimo: “Ya estaba motivado antes de Madrid y por supuesto ahora también. Cuando los resultados empiezan a ser mejores y el auto tiene mucho ritmo con la última actualización que llegó para mí en Monza, fue muy positivo desde entonces”. El fin de semana en el Madring, donde el argentino terminó séptimo, fue catalogado por él mismo como “probablemente, uno de mis mejores en F1”.

Colapinto también aludió al cambio que registró Bakú en los últimos años en materia de espectáculo. “Sin dudas cambió. Creo que este año vimos que todo cambió. No veníamos viendo ningún adelantamiento y vimos mucho este año”, señaló. Y cerró con optimismo: “Bakú siempre es un muy buen circuito para manejar, es de los mejores. Muy emocionante. Mucha adrenalina en la sección media. Ojalá este año sea bueno”.

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Colapinto también se detuvo en lo que considera su diferencial en los circuitos urbanos. “Siempre supe tomar ese riesgo un pelín más que capaz otros pilotos y eso fue lo que me marcó la diferencia en circuitos callejeros”, sostuvo ante ESPN. El de Pilar destacó que este tipo de pistas elevan el nivel de concentración de toda la grilla, pero que la adrenalina asociada al riesgo potencia su rendimiento: “Cuando hay que tomar muchos riesgos, en las clasificaciones en este tipo de pistas estuve a la altura”.

El piloto argentino logró sumar 4 puntos en su debut en Bakú en 2024 a bordo de Williams

El argentino también subrayó la exigencia técnica que implican los trazados urbanos: “Son pistas muy difíciles, muy técnicas, especialmente hay que ir muy fino, muy al límite y un error se paga muy caro”. Para el piloto, esa presión no hace sino incrementar el disfrute: “El riesgo es tan grande que la adrenalina está mucho más alta también, por eso cuando sale una vuelta en este tipo de circuitos se disfruta tanto”, señaló.

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Al repasar el GP de España, Colapinto fue honesto sobre las expectativas que manejaban antes del fin de semana en el Madring: “No esperábamos ser más fuertes que los RB y los Audi; creo que éramos un poco más débiles, pero hicimos un buen trabajo maximizando lo que teníamos”, afirmó ante Motorsport. El séptimo lugar final en un circuito que, en teoría, no se adaptaba al A526, reforzó la confianza interna del equipo de cara a la recta final del campeonato.

“Sacamos bastante provecho del auto y eso demuestra que, incluso en un circuito que no se adapta tanto a nuestro auto, también podemos ser fuertes y más fuertes que nuestros principales competidores”, continuó. “Así que creo que fue otro resultado muy positivo, que demuestra lo que podemos hacer en ese tipo de circuitos”, completó.

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Alpine llega a Bakú como sexto en el Campeonato de Constructores con 68 puntos, a nueve de Racing Bulls (77), en una pelea que tiene implicancias económicas directas: cada posición en la tabla de constructores determina una diferencia significativa en el reparto de ingresos para la temporada siguiente.