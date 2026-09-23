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Los días de Emilia Mernes lejos de los conciertos: amigos, gimnasio y un baile sensual en la calle

La artista publicó postales de su intimidad, con encuentros junto a sus seres queridos y registros de sus actividades fuera de los escenarios

Al ritmo de un tema de Rihanna, Emilia Mernes y su amiga Camila Orsi sorprendieron al mostras sus pasos de baile en plena vía pública (TikTok)
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Después de la polémica que generaron los dichos de las integrantes de Bandana a raíz de la colaboració de “Maldita noche”, Emilia Mernes decidió concentrarse en su vida cotidiana y en los vínculos que la acompañaron durante los últimos días. La cantante nacida en Nogoyá, Entre Ríos, dejó de lado, al menos por un momento, los estudios de grabación y las cámaras de televisión para compartir distintos momentos junto a sus amigos, su pareja, su mascota y las actividades que formaron parte de su rutina. A través de una publicación en Instagram, mostró una serie de postales tomadas en diferentes escenarios y con varios cambios de look.

El álbum reunió imágenes de la intimidad de Emilia y fue presentado con una frase breve: “Apurate que el tiempo se agota”. El mensaje acompañó un dump de fotos en el que la artista apareció en ambientes interiores, en un gimnasio y durante encuentros con personas de su círculo cercano. La publicación también incluyó registros junto a Roma, su perra, que ocupó un lugar destacado en varias de las fotografías.

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En una de las postales , Emilia posó frente a un espejo con un conjunto negro compuesto por una prenda ajustada y una minifalda. En otra postal, apareció recostada sobre una cama, con una remera blanca y un pantalón a cuadros, mientras tenía dos estrellas de colores dibujadas en el rostro.

Los días de Emilia Mernes entre amigos, deporte y diversión
Mernes junto a su mascota, Roma, quien posa en el sillón de su hogar
Una mujer con vestido corto negro posa de pie frente a una mesa de madera y un espejo de marco dorado
La cantante lució un conjunto negro junto a zapatos a juego y lo mostró ante la cámara
Mujer recostada en una cama con un peluche marrón detrás de la cabeza y pequeñas estrellas adhesivas en el rostro
Desde la comodidad de su casa, la artista de Nogoyá posó a cara lavada y en pijama

El entrenamiento también formó parte del álbum que compartió la artista. En una de las fotografías, Emilia apareció en un gimnasio con un conjunto deportivo violeta y unos auriculares apoyados sobre el cuello. El registro la mostró durante una pausa de su actividad física, en un espacio con grandes ventanales desde los que se podía observar un sector urbano. En otra imagen tomada frente al espejo, posó con un top y un short claros mientras sostenía una mancuerna.

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Además de las fotografías individuales, Mernes incluyó algunas postales junto a sus amigos. En una de ellas, Lizardo Ponce y Franco Poggio se ubicaron en un sillón junto a la cantante, mientras Roma descansaba entre ellos. El perro, de pelaje blanco y abundante, quedó ubicado en el centro de la escena junto a los tres. Además, la mascota también apareció en otra fotografía tomada al aire libre. En dicha postal, Emilia sostuvo al perro en brazos y ambos quedaron frente a la cámara. Y de esa manera, la cantante volvió a incluir a su mascota entre las imágenes del álbum y mostró así otro momento de la vida cotidiana que decidió compartir con sus seguidores.

Los días de Emilia Mernes entre amigos, deporte y diversión
En medio de sus días de ocio, Emilia apostó por la actividad física
Los días de Emilia Mernes entre amigos, deporte y diversión
Durante su rutina de entrenamiento en un gimnasio, Mernes aprovechó para registrar el momento con su celular
Los días de Emilia Mernes entre amigos, deporte y diversión
La mascota de Mernes, Roma, junto a algunos amigos como Franco Poggio y Lizardo Ponce

La cantante también posó frente a un espejo con otro grupo de amigos. Emilia quedó ubicada en el centro de la imagen y sostuvo el teléfono con el que tomó la fotografía, mientras varias personas se acomodaban a su alrededor. La postal se sumó a los registros de sus encuentros sociales y amplió la serie de escenas compartidas en el dump.

En paralelo, en su cuenta de TikTok, subió un video junto a Camila Orsi. Ambas participaron de uno de los trends del momento y bailaron en la calle al ritmo de “Pour It Up”, una reconocida canción de Rihanna. En la escena, Emilia y su amiga aparecieron frente a un cartel que indicaba la calle Esmeralda, ubicada en pleno microcentro de Buenos Aires. El registro mostró a las dos durante el baile y se diferenció del resto de las imágenes porque incorporó movimiento y una actividad compartida en el espacio público.

Los días de Emilia Mernes entre amigos, deporte y diversión
Entre encuentros con amigos, rutinas de gimnasio y descanso, Emilia aprovechó el aire libre junto a su mascota
Los días de Emilia Mernes entre amigos, deporte y diversión
La cantante junto a un grupo de amigos posando frente a un espejo
Mosaico de nueve fotografías de una mujer con vestido negro corto y tacones junto a un mueble de madera y un espejo
La artista mostró en detalle su look total-black y los accesorios que incorporó para completarlo (Instagram)

En ese marco, Emilia Mernes mostró parte de su intimidad y dejó registrados los vínculos, espacios y actividades que formaron parte de sus últimos días. Entre imágenes con sus amigos, momentos junto a Roma, ejercicios y videos frente a cámara, la cantante compartió una mirada personal sobre su presente. Y una vez más optó por alejarse de los dichos y rumores en su contra.

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