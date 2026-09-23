Nicaragua

Nicaragua iniciará la Liga de Naciones con una lista renovada y sin sus tres históricos

La nómina de 24 futbolistas anunciada por el técnico argentino Juan Cruz Real incluye a 12 jugadores que militan fuera del país y marca su debut oficial en el cargo

Jacob Montes, es uno de los legionarios para la Liga A de Naciones. (Foto: La Prensa)
Jacob Montes, es uno de los legionarios para la Liga A de Naciones. (Foto: La Prensa)
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La selección de Nicaragua renovó su convocatoria para la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf y dejó fuera a tres futbolistas históricos: los capitanes Juan Barrera y Josué Quijano, además del volante de contención Jason Coronel. La lista de 24 jugadores fue anunciada por el técnico argentino Juan Cruz Real, según informó EFE.

Nicaragua afrontará su primer torneo oficial bajo la conducción de Cruz Real con una nómina en la que la mitad de los convocados juega fuera del país, principalmente en Costa Rica. El equipo competirá en la Liga A, la división más alta del certamen, y abrirá una etapa sin Barrera y Quijano, ausentes de la Azul y Blanco por primera vez en 15 años.

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Juan Cruz Real tendrá su primer examen oficial con Nicaragua

El entrenador argentino fue presentado como seleccionador de Nicaragua en abril pasado. La Liga de Naciones representará su debut oficial al frente del combinado nacional, con una plantilla que combina jugadores de Real Estelí FC, Diriangén FC, Managua FC, UNAN Managua y otros clubes de la región, Europa y Estados Unidos.

La ausencia de los dos capitanes supone uno de los principales cambios de la convocatoria. Juan Barrera y Josué Quijano habían mantenido presencia en la selección durante los últimos 15 años, mientras que Jason Coronel aportaba experiencia como mediocampista de contención.

La lista incluye tres porteros: Brandon Mayorga, de UNAN Managua; Adonis Pineda, de Puntarenas de Costa Rica; y Jason Vega, de San Carlos, también de Costa Rica.

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En defensa, Cruz Real citó a Óscar Acevedo, Joab Gutiérrez y Marvin Fletes, de Real Estelí FC. El bloque también contará con Chistian Reyes y Melvin Hernández, ambos de Diriangén FC.

Los otros defensas convocados son Justing Cano, de Mineros de Zacatecas de México; Juan Luis Pérez, de Inter SC de Costa Rica; y Emmanuel Gómez, de Umecit de Panamá.

El técnico Juan Cruz Real excluyó a los futbolistas Juan Barrera, Josué Quijano y Jason Coronel de la nómina de Nicaragua.(Imagen: La Prensa)
El técnico Juan Cruz Real excluyó a los futbolistas Juan Barrera, Josué Quijano y Jason Coronel de la nómina de Nicaragua.(Imagen: La Prensa)

El mediocampo estará integrado por Kadeem Cole, de Birmingham Legion de Estados Unidos; Jacob Montes, de Monterrey Bay, también de Estados Unidos; Osmin Salinas, de Real Estelí FC; Ramón Estrada, de Managua FC; Jonathan Moncada, de Comunicaciones de Guatemala; y Amadeus Zamora, de Chemnitzer FC de Alemania.

En el ataque aparecen Efraín Mejía, de CS Sébaco; Wilman Talavera y Byron Bonilla, de Real Estelí FC; Raheen Cole, de Puntarenas de Costa Rica; Jaime Moreno, de KuPS de Finlandia; Jorge García, de Matagalpa; y Bancy Hernández, de Saprissa de Costa Rica.

Nicaragua debutará ante República Dominicana y enfrentará a Costa Rica

La Azul y Blanco debutará el 24 de septiembre contra República Dominicana. El grupo reúne además a Costa Rica, Curazao, Haití y Trinidad y Tobago, rivales que acompañarán a Nicaragua en la búsqueda de avanzar desde la máxima categoría de la Liga de Naciones.

Tras el primer partido, el seleccionado nicaragüense visitará a Curazao el domingo 27 de septiembre. El calendario continuará con el encuentro como local frente a Costa Rica, previsto para el jueves 1 de octubre.

La fase de grupos terminará el domingo 4 de octubre con un nuevo duelo ante República Dominicana, esta vez en Nicaragua. El equipo llegará a esa serie de compromisos con una estructura modificada y sin tres futbolistas que habían sostenido una presencia prolongada en el plantel.

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