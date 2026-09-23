La selección argentina confirmó dos bajas por lesión para los amistosos

Juan Foyth y Thiago Almada quedaron desafectados de la selección argentina para los tres amistosos (@Argentina)

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De cara a los partidos correspondientes a la fecha FIFA de septiembre y octubre ante las selecciones de Bolivia, Burkina Faso y Benín, Argentina confirmó dos bajas en el plantel que comanda Lionel Scaloni. “Los jugadores Juan Foyth y Thiago Almada quedan desafectados por lesión para la triple fecha de amistosos a disputarse en nuestro país”, publicó la cuenta de la Selección.

En el caso de Almada, quien se retiró con una molestia muscular en el partido que River Plate perdió ante Huracán por el Torneo Clausura, se confirmó que padeció un desgarro grado uno en el cuádriceps de su pierna izquierda. De esta manera, el campeón del mundo y participante del último Mundial, no podrá estar a disposición para los compromisos y la despedida de Lionel Messi, que se realizará el próximo 6 de octubre en el estadio Monumental.

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En cuanto a Foyth, el defensor del Villarreal que había quedado marginado del Mundial 2026 por la rotura del tendón de Aquiles de su pierna izquierda el pasado 24 de enero durante un partido con el Real Madrid, debió ser desplazado de la lista de amistosos por una lesión muscular sufrida ante el Alavés, por la tercera fecha de La Liga de España. El ex jugador de Estudiantes de La Plata no llegó a recuperarse.

El comunicado de la selección argentina tras anunciar las bajas de Thiago Almada y Juan Foyth de la lista de convocados para los amistosos

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LOS CONVOCADOS DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

Arqueros: Emiliano Martínez (Chelsea), Juan Musso (Atlético de Madrid), Gerónimo Rulli (Manchester City) y Santiago Beltrán (River Plate).

Defensores: Agustín Giay (Palmeiras), Leonardo Balerdi (Roma), Cristian Romero (Atlético de Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Román Vega (Zenit), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata), Valentín Gómez (Betis, España) y Nicolás Otamendi (River Plate).

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Mediocampistas: Valentín Barco (Chelsea), Giovani Lo Celso (Betis), Exequiel Palacios (Ipswich Town), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Nicolás Paz (Como), Enzo Fernández (Manchester City), Alexis Mac Allister (Liverpool), Santiago Simón (Toluca, México), Equi Fernández (Bayer Leverkusen, Alemania), Tobías Andrada (River Plate).

Delanteros: Delanteros: Franco Mastantuono (Fiorentina), Matías Soulé (Roma), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Gianluca Prestianni (Benfica), José Manuel López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Internazionale), Lionel Messi (Inter Miami) y Leonel Flores (Boca Juniors).

* Los futbolistas Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi acudirán para participar del último amistoso del día 6 de octubre

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