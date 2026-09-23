Deportes

La selección argentina confirmó dos bajas por lesión para los amistosos

Lionel Scaloni desafectó a Juan Foyth y Thiago Almada de la lista para los partidos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín

Bajas Argentina
Juan Foyth y Thiago Almada quedaron desafectados de la selección argentina para los tres amistosos (@Argentina)
Guardar

De cara a los partidos correspondientes a la fecha FIFA de septiembre y octubre ante las selecciones de Bolivia, Burkina Faso y Benín, Argentina confirmó dos bajas en el plantel que comanda Lionel Scaloni. “Los jugadores Juan Foyth y Thiago Almada quedan desafectados por lesión para la triple fecha de amistosos a disputarse en nuestro país”, publicó la cuenta de la Selección.

En el caso de Almada, quien se retiró con una molestia muscular en el partido que River Plate perdió ante Huracán por el Torneo Clausura, se confirmó que padeció un desgarro grado uno en el cuádriceps de su pierna izquierda. De esta manera, el campeón del mundo y participante del último Mundial, no podrá estar a disposición para los compromisos y la despedida de Lionel Messi, que se realizará el próximo 6 de octubre en el estadio Monumental.

PUBLICIDAD

En cuanto a Foyth, el defensor del Villarreal que había quedado marginado del Mundial 2026 por la rotura del tendón de Aquiles de su pierna izquierda el pasado 24 de enero durante un partido con el Real Madrid, debió ser desplazado de la lista de amistosos por una lesión muscular sufrida ante el Alavés, por la tercera fecha de La Liga de España. El ex jugador de Estudiantes de La Plata no llegó a recuperarse.

El comunicado de la selección argentina tras anunciar las bajas de Thiago Almada y Juan Foyth de la lista de convocados para los amistosos
El comunicado de la selección argentina tras anunciar las bajas de Thiago Almada y Juan Foyth de la lista de convocados para los amistosos

Noticia en desarrollo...

LOS CONVOCADOS DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

Arqueros: Emiliano Martínez (Chelsea), Juan Musso (Atlético de Madrid), Gerónimo Rulli (Manchester City) y Santiago Beltrán (River Plate).

Defensores: Agustín Giay (Palmeiras), Leonardo Balerdi (Roma), Cristian Romero (Atlético de Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Román Vega (Zenit), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata), Valentín Gómez (Betis, España) y Nicolás Otamendi (River Plate).

PUBLICIDAD

Mediocampistas: Valentín Barco (Chelsea), Giovani Lo Celso (Betis), Exequiel Palacios (Ipswich Town), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Nicolás Paz (Como), Enzo Fernández (Manchester City), Alexis Mac Allister (Liverpool), Santiago Simón (Toluca, México), Equi Fernández (Bayer Leverkusen, Alemania), Tobías Andrada (River Plate).

Delanteros: Delanteros: Franco Mastantuono (Fiorentina), Matías Soulé (Roma), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Gianluca Prestianni (Benfica), José Manuel López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Internazionale), Lionel Messi (Inter Miami) y Leonel Flores (Boca Juniors).

* Los futbolistas Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi acudirán para participar del último amistoso del día 6 de octubre

Temas Relacionados

Selección ArgentinaThiago AlmadaJuan Foyth

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La frase de Franco Colapinto que alimentó la esperanza de Alpine de cara al Gran Premio en el peligrosos circuito callejero de Bakú

El piloto argentino, que viene de lograr un gran resultado en España (7° puesto), espera que su regreso a Azerbaiyán le traiga nuevas alegrías

La frase de Franco Colapinto que alimentó la esperanza de Alpine de cara al Gran Premio en el peligrosos circuito callejero de Bakú

Fuertes declaraciones de Flavio Briatore: la clara advertencia sobre la “pelea” Colapinto-Gasly en pista y el tajante mensaje a los fanáticos argentinos

El jefe de Alpine planteó que “no es aceptable” que sus pilotos pujen por posiciones en la carrera y advirtió a los seguidores de Franco: “Si esto sigue así, Franco dejará de hablar con todos”

Fuertes declaraciones de Flavio Briatore: la clara advertencia sobre la “pelea” Colapinto-Gasly en pista y el tajante mensaje a los fanáticos argentinos

Nicaragua iniciará la Liga de Naciones con una lista renovada y sin sus tres históricos

La nómina de 24 futbolistas anunciada por el técnico argentino Juan Cruz Real incluye a 12 jugadores que militan fuera del país y marca su debut oficial en el cargo

Nicaragua iniciará la Liga de Naciones con una lista renovada y sin sus tres históricos

La figura del PSG Achraf Hakimi irá a juicio en Francia acusado de violación

El máximo tribunal francés cerró la etapa de apelaciones del defensor marroquí, quien enfrenta cargos por hechos ocurridos en febrero de 2023

La figura del PSG Achraf Hakimi irá a juicio en Francia acusado de violación

Dieron a conocer el primer discurso de Marcelo Gallardo al plantel de Ecuador tras asumir como entrenador de la selección

El Muñeco se prepara para debutar al frente de la Tri, que afrontará un par de amistosos en Asia en la fecha FIFA

Dieron a conocer el primer discurso de Marcelo Gallardo al plantel de Ecuador tras asumir como entrenador de la selección

MALDITOS NERDS

Undead Labs completa su separación de Xbox y seguirá con State of Decay 3

Undead Labs completa su separación de Xbox y seguirá con State of Decay 3

Seth Rogen y Mark Hamill lideran el regreso de ‘Darkwing Duck’ en Disney+

Rubeki presenta ‘The Hollowing’, un simulador de vuelo y terror para Steam

‘Witchbrook’ conserva su ventana de 2026 tras aparecer un posible video de 22 minutos

Marvel Studios confirma que tendremos el final de ‘Daredevil: Born Again’ en la temporada 3

ENTRETENIMIENTO

“The Chosen” tendrá un tercer especial navideño: ¿cuándo podrá verse?

“The Chosen” tendrá un tercer especial navideño: ¿cuándo podrá verse?

Dolph Lundgren consideró el suicidio legal durante su batalla contra el cáncer: “Casi había perdido toda esperanza”

Mariska Hargitay adelantó el regreso de Christopher Meloni en ‘La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales’

Desaparecida durante 45 años: encuentran por casualidad el modelo original de la legendaria nave espacial de Star Trek

Kelly Osbourne rinde homenaje a Ozzy Osbourne en la Semana de la Moda de Londres

INFOBAE AMÉRICA

“Llevan una jeringa letal en el chaleco”: El dramático testimonio de la esposa de un guatemalteco en el frente ruso

“Llevan una jeringa letal en el chaleco”: El dramático testimonio de la esposa de un guatemalteco en el frente ruso

El dólar vuelve a subir en Bolivia tras una semana de baja y el fin de la subvención al diésel

Uno de los implicados en el ataque contra Julián Oro Duro se entregó a las autoridades en República Dominicana

El fenómeno de El Niño reduce el caudal del río Lempa y agrava las pérdidas agrícolas en Centroamérica

Nicaragüense admitió su participación en una estafa de USD 36 millones contra adultos mayores en Estados Unidos