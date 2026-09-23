Economía

Las acciones de Netflix caen fuerte en 2026: qué hay detrás de la puja por el negocio del streaming

El líder del sector anota una caída de 22% en lo que va del año, un contraste notable respecto del 13% de ganancia del promedio S&P 500 de Wall Street

Un celular vertical en una mesa de madera muestra el logo de Netflix; un televisor inteligente en la pared del fondo también lo muestra en una sala de estar.
Los contenidos de Netflix están presentes en los dispositivos de los hogares.
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Netflix perdió 22% de su cotización en 2026, mientras Alphabet, matriz de Google y YouTube, avanzó 7% y consolidó la presión sobre el negocio del streaming. La caída de la compañía californiana contrasta con la ganancia de 13% del índice S&P 500 y llega al 11% durante septiembre, en medio de dudas sobre su crecimiento, su contenido original y la competencia por la audiencia en los televisores de Estados Unidos.

La disputa también exhibe una brecha de escala financiera. Netflix tiene una capitalización bursátil de USD 297 millones, frente a los USD 4,16 billones de Alphabet, una de las mayores compañías del mundo por el valor conjunto de sus plataformas.

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El gasto de los hogares estadounidenses en servicios de video bajo demanda por suscripción, conocido como SVOD, subió 22% interanual y alcanzó los USD 70 mensuales en 2025. El modelo permite acceder de manera ilimitada a un catálogo mediante el pago de una cuota periódica, mensual o anual, sin publicidad.

YouTube gana tiempo de televisión frente a Netflix

YouTube alcanzó en julio una participación récord de 14,2% del tiempo de televisión en Estados Unidos, tras sumar 80 puntos básicos frente al mismo mes del año anterior. Netflix, en cambio, descendió a 7,8%, su menor nivel en varios años, con una baja interanual de 100 puntos básicos.

El avance de la plataforma de video de Alphabet se produjo, según Mohammed Khallouf, analista de HSBC, a costa de la menor audiencia del contenido original de Netflix. El especialista advirtió: “Este impulso se está produciendo cada vez más a expensas de Netflix, cuya cuota cayó a un mínimo de varios años del 7,8%”.

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La evolución de la acción de Netflix en 2026.
La evolución de la acción de Netflix en 2026.

Khallouf consideró improbable una recuperación de corto plazo en la interacción del público con Netflix. También sostuvo que YouTube fortaleció su relación con creadores destacados mediante financiación directa, mayores ingresos y campañas de marketing prioritarias a cambio de exclusividad.

La plataforma lanzó durante el verano boreal la función Shows, que replica la lógica de las series episódicas asociada al catálogo de Netflix. Esa herramienta se suma a una renovación de funciones destinadas a los usuarios y acerca el modelo de YouTube al de las plataformas tradicionales de contenidos guionizados.

“Estas medidas difuminan aún más la línea entre las plataformas de vídeo compartido y las tradicionales de streaming con contenido guionizado, y probablemente aumenten los costes asociados a los planes de NFLX para crear una biblioteca de contenido de creadores rival”, declaró Khallouf.

Las dudas de Wall Street sobre el crecimiento

Netflix registró ingresos por USD 12.561 millones en el segundo trimestre de 2026, presentado en julio, con un crecimiento interanual de 11% a tipo de cambio constante. El beneficio por acción fue de USD 0,80 y el beneficio neto quedó cerca de USD 3.400 millones.

La reacción bursátil fue negativa porque las ventas quedaron ligeramente por debajo de las expectativas más ambiciosas sobre la expansión futura de la empresa. Las previsiones para el tercer trimestre fueron prudentes y las horas de visualización apenas crecieron 2% en la primera mitad del año.

Los comentarios cautelosos de Wells Fargo llamaron la atención del mercado, pero una evaluación de HSBC profundizó la preocupación de los inversores que aún apostaban por la compañía. La entidad anticipó dificultades para retener suscriptores ante el menor atractivo del contenido original y el cansancio del público por la multiplicación de servicios de streaming.

Solo en septiembre, el descenso de cotización de las acciones de Netflix ronda el 11%

La presión podría trasladarse al gasto de Netflix en contenidos, a medida que busque recuperar participación de audiencia y que los creadores consolidados eleven el valor de su propiedad intelectual. La competencia por esos talentos se volvió más costosa a medida que YouTube amplió sus incentivos.

Yahoo Finance vinculó parte de la incertidumbre con la frustrada adquisición de Warner Bros., que finalmente pasará a Paramount. El medio señaló que los ejecutivos de Netflix enfrentan interrogantes sobre el crecimiento futuro de la plataforma tras no concretar esa operación. La incorporación de más podcasts tampoco resolvería los problemas de la empresa durante este año, estimó.

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