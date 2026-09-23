Teleshow

Las fotos familiares de Julieta Ortega con sus hermanos tras la polémica por la boda de Emanuel con Julieta Prandi

La actriz abrió su álbum íntimo junto a Rosario, Martín y Luis en una vieja casona donde compartieron momentos de relax e intimidad

Tres personas de pie: un hombre con gorra y sudadera, una mujer con gafas de sol y un hombre con suéter que exhala humo de un puro
Martín Ortega, Julieta Ortega y Luis Ortega permanecen de pie junto a un escritorio en un espacio interior.
Guardar

El clan Ortega volvió a estar en el centro de la escena mediática después de que Julieta Ortega compartiera en sus redes un carrete de fotos familiares que muchos leyeron como una respuesta silenciosa a los rumores de conflicto interno. La publicación llegó apenas días después de conocerse los detalles del casamiento de Emanuel Ortega con Julieta Prandi, una ceremonia hermética a la que asistieron solo 36 invitados.

En ese contexto, la ausencia de los hermanos de Emanuel en su boda había disparado versiones sobre una fractura dentro de la familia. Las nuevas imágenes, en cambio, mostraron una reunión distinta: sin el actor ni Sebastián Ortega, pero con otros integrantes del clan compartiendo una tarde en una casa con jardín, biblioteca y mesa servida.

PUBLICIDAD

El pie de foto elegido por Julieta alimentó las especulaciones sobre el momento elegido para la publicación: “No sé qué dice esta canción, pero es algo de septiembre”, escribió junto a las imágenes.

Una mujer y un hombre con anteojos de sol miran a través de un ventanal dividido en paneles desde un patio con plantas y un perro
Julieta y Luis a través de la ventana
Cuatro personas conversan en la sala de una casa con mesa de centro, biblioteca de madera y piso de parqué
Los momentos de relajación no faltaron
Tres personas posan frente a una reja metálica; dos mujeres llevan gafas de sol y el hombre del centro usa una gorra azul
Rosario, Martín y Julieta posaron juntos en el carrete familiar
Tres personas junto a un escritorio de madera repleto de latas de aerosol, un cuadro enmarcado y una máquina de escribir
Estás fotos llegaron una semana después del casamiento de Emanuel con Julieta Prandi

La frase, breve y sin referencias directas a la polémica, fue interpretada como un gesto hacia la interna familiar por la cercanía temporal entre ambos hechos: el casamiento reducido de Emanuel y la aparición pública de este encuentro entre el resto del clan.

El carrete publicado por Julieta reunió postales de esa jornada en las que aparece junto a Luis Ortega, Martín Ortega y Rosario Ortega. La falta de Emanuel y Sebastián se repite en cada una de las imágenes: en la foto donde ella posa junto a Luis a través de una puerta vidriada con jardín de fondo, en la que reúne a Martín, Julieta y Luis frente a una obra de arte, y en la selfie donde Rosario, Martín y Julieta posan frente a un portón.

PUBLICIDAD

Frente a esas faltas, el carrete mostró con claridad un clima hogareño entre quienes sí participaron del encuentro. Aparece una mesa con empanadas recién horneadas, acompañadas por rodajas de limón y cilantro picado, dispuestas sobre una tabla de madera.

Cuadros apoyados en el suelo junto a una puerta de madera que conecta con un comedor con mesa, sillas y ventanas con cortinas
Rosario también compartió fotos del hogar en el que hicieron la reunión
Un hombre con gafas oscuras y suéter estampado está sentado sobre una cama con un clarinete en la mano frente a una ventana
Luis posó con un clarinete
Tres personas en una habitación; una mujer al centro y dos hombres a sus lados, uno de ellos sosteniendo un cuerno cerca de su rostro
Martín, Julieta y Luis se mostraron divertidos en una reunión familiar (Instagram)

También se ve un living con sillones de cuero, una biblioteca y una estufa a leña, donde varios integrantes de la familia comparten una charla sentados alrededor de una mesa baja. En otra de las fotos, Luis aparece solo, sentado sobre una cama, con un clarinete en la mano.

La serie se completa con imágenes de distintos ambientes de la casa: una habitación con pinturas apoyadas contra la pared, un comedor con cortinas claras y una mesa de madera, y una biblioteca repleta de libros con un sombrero apoyado sobre uno de los estantes. Entre los títulos visibles se distinguen ejemplares de Juan José Saer, Sylvia Plath y Pier Paolo Pasolini.

Si bien los rumores de un posible distanciemiento no tardaron en tomar vuelo, todas las partes se encargaron de negarlo de manera categórica. En una entrevista con Puro Show (El Trece), Rosario se refirió a estos comentarios. La cantante reconoció que había visto lo que se dijo sobre el casamiento y explicó que recibió la invitación con poco margen de tiempo. “Vi, me mandaron, vi y prendí la tele”, respondió al comienzo de la charla, cuando le preguntaron si estaba al tanto de la repercusión que tuvo la boda de su hermano.

La cantante Rosario Ortega explicó los motivos de su ausencia en el casamiento de su hermano Emanuel Ortega con Julieta Prandi

Yo tenía una grabación. Estoy haciendo Piano Bar con Lucas Fridman, que ya salió un capítulo y son programas grabados”, detalló. La artista buscó despejar una versión que circuló, según la cual habría elegido participar de un streaming en vez de acompañar a Emanuel en una fecha familiar.

Rosario precisó que el aviso llegó apenas unos días antes del casamiento. “Me invitaron tres días antes o dos días antes, entonces no tuve manera de cancelarlo”, señaló. También manifestó que habría querido asistir: “Le dije: ‘Lamento muchísimo no poder estar porque, si pudiese, me encantaría estar’”.

La cantante consideró que el poco tiempo entre la invitación y la ceremonia pudo tener relación con la intención inicial de Emanuel y Prandi de hacer algo con pocas personas. “Creo que fue porque tenía la idea de hacerlo muy íntimo. Y a lo último es como que abrieron”, expresó.

Temas Relacionados

Julieta OrtegaMartín OrtegaLuis OrtegaRosario OrtegaSebastián OrtegaEmanuel OrtegaJulieta Prandi

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Habló el tatuador del acosador de La Reini que amenazó de muerte a Homero Pettinato: “No me resultó raro”

En diálogo con Moria Casán el artista contó cómo fue su vínculo con Hernán Bloquero, quien se hizo cinco motivos diferentes de la influencer

Habló el tatuador del acosador de La Reini que amenazó de muerte a Homero Pettinato: “No me resultó raro”

Se viene una nueva edición de MasterChef Celebrity: las fotos de la presentación de los 24 participantes

En el lanzamiento de Telefe desfilaron por la alfombra roja la conductora Wanda Nara, y los jurados Damián Betular, Maru Botana y Germán Martitegui además de los famosos que animarán esta temporada que comenzará el lunes 28

Se viene una nueva edición de MasterChef Celebrity: las fotos de la presentación de los 24 participantes

El festejo íntimo de Alexis Mac Allister y Ailén Cova por el primer año de su hija: “Nuestro sueño hecho realidad”

La influencer compartió un video y un emotivo texto para saludar a Alaia. Postales de un encuentro entre globos, peluches y mucha complicidad

El festejo íntimo de Alexis Mac Allister y Ailén Cova por el primer año de su hija: “Nuestro sueño hecho realidad”

La increíble historia de Fito Páez para evitar el servicio militar: “Me saqué siete muelas en 48 horas”

El cantante recordó las maniobras que realizó a los 18 años frente a las revisiones sanitarias del ejército, que despertaron las risas de Mario Pergolini y del público en Otro día perdido

La increíble historia de Fito Páez para evitar el servicio militar: “Me saqué siete muelas en 48 horas”

El sorpresivo gesto de Franco Colapinto con la hija de una famosa que encendió a sus fanáticos

En medio de las diferentes versiones sobre su vínculo con Maia Reficco, el piloto de Fórmula 1 tomó por sorpresa a sus seguidores ante la inesperada interacción con una modelo

El sorpresivo gesto de Franco Colapinto con la hija de una famosa que encendió a sus fanáticos

AMÉRICA

Cuánto hay que ganar para vivir cómodo en los Estados Unidos

Cuánto hay que ganar para vivir cómodo en los Estados Unidos

Congreso de Guatemala recibe 31 expedientes para dirigir Conamigua y abre la fase de revisión para elegir antes del 13 de octubre

Las lluvias dejan unas 450 emergencias en El Salvador por inundaciones, deslizamientos y árboles caídos

Esta universidad de Florida está en el top 10 de las mejores públicas de Estados Unidos: este es su puesto

Panamá pierde a tres jugadores para su gira por Asia y no convocará reemplazos

MALDITOS NERDS

Aspyr lleva ‘Sombras de Mordor’ y ‘Sombras de Guerra’ a Nintendo Switch 2

Aspyr lleva ‘Sombras de Mordor’ y ‘Sombras de Guerra’ a Nintendo Switch 2

Star Wars Zero Company supera el millón de copias con Steam al frente

SNK confirma cinco clásicos de Data East para la nueva NeoGeo AES+

Undead Labs completa su separación de Xbox y seguirá con State of Decay 3

Seth Rogen y Mark Hamill lideran el regreso de ‘Darkwing Duck’ en Disney+

DEPORTES

La selección argentina confirmó dos bajas por lesión para los amistosos

La selección argentina confirmó dos bajas por lesión para los amistosos

La frase de Franco Colapinto que alimentó la esperanza de Alpine de cara al Gran Premio en el peligroso circuito callejero de Bakú

Flavio Briatore habló de la relación Colapinto-Gasly, elogió el talento del piloto argentino y le dejó un consejo

Nicaragua iniciará la Liga de Naciones con una lista renovada y sin sus tres históricos

La figura del PSG Achraf Hakimi irá a juicio en Francia acusado de violación