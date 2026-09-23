Las fotos familiares de Julieta Ortega con sus hermanos tras la polémica por la boda de Emanuel con Julieta Prandi

Martín Ortega, Julieta Ortega y Luis Ortega permanecen de pie junto a un escritorio en un espacio interior.

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El clan Ortega volvió a estar en el centro de la escena mediática después de que Julieta Ortega compartiera en sus redes un carrete de fotos familiares que muchos leyeron como una respuesta silenciosa a los rumores de conflicto interno. La publicación llegó apenas días después de conocerse los detalles del casamiento de Emanuel Ortega con Julieta Prandi, una ceremonia hermética a la que asistieron solo 36 invitados.

En ese contexto, la ausencia de los hermanos de Emanuel en su boda había disparado versiones sobre una fractura dentro de la familia. Las nuevas imágenes, en cambio, mostraron una reunión distinta: sin el actor ni Sebastián Ortega, pero con otros integrantes del clan compartiendo una tarde en una casa con jardín, biblioteca y mesa servida.

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El pie de foto elegido por Julieta alimentó las especulaciones sobre el momento elegido para la publicación: “No sé qué dice esta canción, pero es algo de septiembre”, escribió junto a las imágenes.

Julieta y Luis a través de la ventana

Los momentos de relajación no faltaron

Rosario, Martín y Julieta posaron juntos en el carrete familiar

Estás fotos llegaron una semana después del casamiento de Emanuel con Julieta Prandi

La frase, breve y sin referencias directas a la polémica, fue interpretada como un gesto hacia la interna familiar por la cercanía temporal entre ambos hechos: el casamiento reducido de Emanuel y la aparición pública de este encuentro entre el resto del clan.

El carrete publicado por Julieta reunió postales de esa jornada en las que aparece junto a Luis Ortega, Martín Ortega y Rosario Ortega. La falta de Emanuel y Sebastián se repite en cada una de las imágenes: en la foto donde ella posa junto a Luis a través de una puerta vidriada con jardín de fondo, en la que reúne a Martín, Julieta y Luis frente a una obra de arte, y en la selfie donde Rosario, Martín y Julieta posan frente a un portón.

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Frente a esas faltas, el carrete mostró con claridad un clima hogareño entre quienes sí participaron del encuentro. Aparece una mesa con empanadas recién horneadas, acompañadas por rodajas de limón y cilantro picado, dispuestas sobre una tabla de madera.

Rosario también compartió fotos del hogar en el que hicieron la reunión

Luis posó con un clarinete

Martín, Julieta y Luis se mostraron divertidos en una reunión familiar (Instagram)

También se ve un living con sillones de cuero, una biblioteca y una estufa a leña, donde varios integrantes de la familia comparten una charla sentados alrededor de una mesa baja. En otra de las fotos, Luis aparece solo, sentado sobre una cama, con un clarinete en la mano.

La serie se completa con imágenes de distintos ambientes de la casa: una habitación con pinturas apoyadas contra la pared, un comedor con cortinas claras y una mesa de madera, y una biblioteca repleta de libros con un sombrero apoyado sobre uno de los estantes. Entre los títulos visibles se distinguen ejemplares de Juan José Saer, Sylvia Plath y Pier Paolo Pasolini.

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Si bien los rumores de un posible distanciemiento no tardaron en tomar vuelo, todas las partes se encargaron de negarlo de manera categórica. En una entrevista con Puro Show (El Trece), Rosario se refirió a estos comentarios. La cantante reconoció que había visto lo que se dijo sobre el casamiento y explicó que recibió la invitación con poco margen de tiempo. “Vi, me mandaron, vi y prendí la tele”, respondió al comienzo de la charla, cuando le preguntaron si estaba al tanto de la repercusión que tuvo la boda de su hermano.

La cantante Rosario Ortega explicó los motivos de su ausencia en el casamiento de su hermano Emanuel Ortega con Julieta Prandi

“Yo tenía una grabación. Estoy haciendo Piano Bar con Lucas Fridman, que ya salió un capítulo y son programas grabados”, detalló. La artista buscó despejar una versión que circuló, según la cual habría elegido participar de un streaming en vez de acompañar a Emanuel en una fecha familiar.

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Rosario precisó que el aviso llegó apenas unos días antes del casamiento. “Me invitaron tres días antes o dos días antes, entonces no tuve manera de cancelarlo”, señaló. También manifestó que habría querido asistir: “Le dije: ‘Lamento muchísimo no poder estar porque, si pudiese, me encantaría estar’”.

La cantante consideró que el poco tiempo entre la invitación y la ceremonia pudo tener relación con la intención inicial de Emanuel y Prandi de hacer algo con pocas personas. “Creo que fue porque tenía la idea de hacerlo muy íntimo. Y a lo último es como que abrieron”, expresó.