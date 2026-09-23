Autos de Tesla ya tienen el asistente Grok: lee correos, revisa citas médicas y responde WhatsApp

Los usuarios ahora cuentan con la posibilidad de interactuar con el asistente de inteligencia artificial para hacer consultas sobre su bandeja de correo electrónico o calendario. (X: Tesla)

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Tesla integró Grok Bot en sus vehículos para que los usuarios realicen tareas mediante comandos de voz. Según la empresa liderada por Elon Musk, el agente de inteligencia artificial puede administrar la bandeja de entrada del correo electrónico, organizar el calendario o revisar archivos, chats y tareas, sin que el conductor use las manos.

La función opera mediante Connectors, una herramienta que vincula a Grok con distintos servicios. Una vez conectadas las cuentas, el asistente puede utilizar esa información para responder solicitudes dentro del vehículo.

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Tesla mostró una interacción en la que un usuario consulta por nuevos correos electrónicos y recibe los detalles de una reserva para una estadía durante el fin de semana. Luego, Grok revisa el calendario y confirma que no existen conflictos en el horario previsto.

Tesla incorporó Grok Bot a sus vehículos para ejecutar acciones por voz mientras el conductor mantiene las manos libres. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Grok puede consultar correos, calendario y documentos

En la demostración, el usuario le pregunta a Grok si hay novedades en su bandeja de entrada. El asistente responde que recibió un nuevo correo sobre una reserva con ingreso previsto para el sábado a las 16.00.

Después, el usuario consulta si tiene compromisos que interfieran con el viaje. Grok revisa la agenda y confirma que el calendario está libre el sábado entre las 15.00 y las 18.00.

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La interacción concluye cuando el usuario le pide al asistente que agregue la dirección, el número de confirmación y el horario de ingreso a un documento con el itinerario del viaje en Notion.

El asistente de inteligencia artificial puede gestionar correos electrónicos, revisar agendas y consultar archivos, chats o tareas vinculadas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Para utilizar Connectors, Tesla explicó que es necesario abrir la aplicación de Grok, tocar el ícono “+”, seleccionar “Nuevo conector”, elegir un servicio e iniciar sesión.

La compañía añadió que Grok Bot también puede encargarse de tareas más complejas, como hacer un pedido habitual de café, reservar una mesa o programar una cita.

Por el momento, la función está disponible para suscriptores de SuperGrok Heavy, mientras que otros niveles de suscripción se incorporarán más adelante.

Cybercab de Tesla es investigado en Estados Unidos

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA) inició una investigación sobre el Cybercab de Tesla, el vehículo autónomo de la compañía que no cuenta con volante, pedales ni espejos laterales.

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La NHTSA abrió una investigación sobre el Cybercab de Tesla, un robotaxi sin volante, pedales ni espejos laterales. REUTERS/Kaylee Greenlee

La medida fue anunciada el jueves 4 de septiembre, horas después de que la empresa incorporara una cantidad reducida de estos modelos a su red de robotaxis en Austin.

La agencia abrió una auditoría para revisar el proceso de autocertificación con el que Tesla aseguró que el Cybercab cumple con las normas federales de seguridad aplicables.

El objetivo es determinar si la empresa interpretó de forma correcta qué requisitos siguen vigentes para un vehículo automatizado que prescinde de controles humanos convencionales.

El regulador estadounidense revisará la autocertificación con la que Tesla sostuvo que el vehículo cumple con las normas federales de seguridad. REUTERS/Kaylee Greenlee

La investigación no obliga a Tesla a detener el despliegue del Cybercab ni implica, por el momento, una conclusión sobre la seguridad del modelo o su cumplimiento normativo.

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Según los registros del Departamento de Vehículos Motorizados de Texas, hay 45 Cybercabs registrados a nombre de la compañía, aunque el vehículo todavía no está disponible para la venta al público.

La NHTSA analizará los datos técnicos y los procedimientos que respaldan la certificación presentada por Tesla.

En Estados Unidos, los fabricantes suelen declarar por sí mismos que sus vehículos cumplen con las normas federales, mientras que el regulador conserva la facultad de revisar esas afirmaciones.

Aunque la auditoría no obliga a detener el despliegue del Cybercab, la agencia analizará si Tesla aplicó correctamente las exigencias vigentes para vehículos sin controles humanos convencionales. REUTERS/Kaylee Greenlee

Tesla comunicó que el Cybercab cumple con las reglas que le corresponden. Sin embargo, la agencia evaluará si esa conclusión es válida frente a un diseño que elimina componentes que las normas actuales todavía contemplan, como el volante, los pedales y los espejos laterales.

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El caso ocurre mientras la NHTSA trabaja en la actualización de los estándares para vehículos autónomos. En julio, el organismo concedió a Zoox, propiedad de Amazon, una exención temporal para desplegar comercialmente sus robotaxis sin volante.

Tesla eligió una vía diferente: sostuvo que el Cybercab ya cumple con la normativa vigente. Además, estableció que el vehículo no transportará a menores de 13 años y que todos los pasajeros menores de 18 deberán viajar acompañados por un adulto.