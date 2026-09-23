Guatemala

Gobierno de Guatemala a través del Insivumeh lanza en Jutiapa las Clínicas del Clima para enfrentar la sequía prevista hacia 2027

La iniciativa adaptará datos científicos a productores, autoridades y familias mediante herramientas diseñadas para cada municipio, ante períodos de menos lluvia y temperaturas más altas que afectarían a la región en los próximos años

Seis personas con camisetas blancas están sobre un escenario junto a dos carteles azules con el texto Clínicas del Clima
Integrantes del INSIVUMEH presentan el programa Clínicas del Clima durante un acto oficial en Guatemala. (INSIVUMEH Guatemala)
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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) lanzó en el departamento de Jutiapa, el programa Clínicas del Clima, una iniciativa para adaptar la información científica a las necesidades de los municipios afectados por la sequía y preparar a sus comunidades ante períodos de menor lluvia y temperaturas más altas previstos hacia 2027.

Cuatro municipios jutiapanecos —Agua Blanca, Asunción Mita, Atescatempa y Santa Catarina Mita— permanecen bajo alerta roja por la sequía. Forman parte de los 15 municipios de la Región Trifinio alcanzados por ese nivel de alerta ante el evento agroclimático.

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El programa fue presentado bajo el lema “La ciencia al servicio del campo” y está dirigido a productores agrícolas y ganaderos, autoridades locales, instituciones gubernamentales, universidades, empresas y familias de la región.

Su implementación será gradual en los departamentos que presenten condiciones de alerta, en especial aquellos que puedan pasar de alerta anaranjada a roja.

Seis personas con camisetas blancas están sobre un escenario junto a dos carteles azules con el texto Clínicas del Clima
Integrantes del INSIVUMEH presentan el programa Clínicas del Clima durante un acto oficial en Guatemala. (INSIVUMEH Guatemala)

Jutiapa, el primer territorio de las Clínicas del Clima

La iniciativa se organiza en tres etapas: diagnóstico, laboratorio, y análisis y resultados. El propósito es identificar las demandas de cada territorio, desarrollar productos climáticos específicos y entregarlos a quienes deben tomar decisiones frente a las amenazas naturales.

El director general del Insivumeh, Edwin Rojas, explicó que los departamentos no enfrentan los mismos riesgos ni necesitan los mismos datos. La propuesta apunta a reemplazar la información general por instrumentos ajustados a las condiciones de cada región.

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“Insivumeh viene al departamento de Jutiapa para diseñar herramientas que permitan afrontar las condiciones de clima que vienen y también poder diseñar estrategias que permitan, a largo plazo, colaborar con el desarrollo de los diferentes sectores”, afirmó Rojas durante la presentación.

La elección de Jutiapa respondió al incremento de su nivel de alerta dentro del sistema escalonado de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED. El departamento pasó de una advertencia anaranjada a una roja por los efectos de la falta de precipitaciones.

Los equipos técnicos de Geofísica, Hidrología y Meteorología presentaron los productos que ya dispone la institución: el bot Nubis, sistemas de alerta temprana para inundaciones, monitoreo sísmico y volcánico, pronósticos meteorológicos y vigilancia de deslizamientos. Cada recurso podrá adaptarse a las características de los municipios jutiapanecos.

Seis personas con camisetas blancas están sobre un escenario junto a dos carteles azules con el texto Clínicas del Clima
Integrantes del INSIVUMEH presentan el programa Clínicas del Clima durante un acto oficial en Guatemala. (INSIVUMEH Guatemala)

Pozos, calidad del aire y estaciones meteorológicas

Las primeras jornadas de trabajo reunieron a representantes de asociaciones ganaderas, productores, autoridades municipales, equipos técnicos, entidades gubernamentales y universidades. La actividad incluyó tres mesas dedicadas a hidrología, meteorología y sistemas de alerta.

El monitoreo de pozos de agua subterránea fue una de las principales necesidades planteadas ante la escasez de lluvias. Los participantes también solicitaron reforzar el análisis de la calidad del aire por los incendios forestales y los basureros, además de vigilar la calidad del agua en ríos y pozos.

La instalación de estaciones meteorológicas en puntos estratégicos de Jutiapa surgió como otra demanda para obtener registros más precisos sobre las condiciones locales. También se propuso agilizar la difusión de los pronósticos y avisos mediante la radio, para facilitar el acceso de las comunidades a esa información.

En la mesa de geofísica se trataron las amenazas de sismos, volcanes, deslizamientos y tsunamis. Los asistentes manifestaron interés en conocer con mayor detalle el riesgo sísmico del departamento y en utilizar aplicaciones de alerta de terremotos.

El subdirector del Insivumeh, Mario Mejía, señaló que la metodología se basa en un diálogo entre especialistas en hidrología, geología, agronomía, meteorología y sismología con la población. A partir de esos intercambios, los equipos científicos elaborarán recursos que luego presentarán a las autoridades y responsables de la gestión local.

“Construir participativamente esas herramientas basadas en las necesidades de la población” permitirá dar una atención temprana ante los fenómenos climáticos que atraviesa la región suroriental, indicó Mejía.

Los especialistas realizarán además visitas de campo para instalar equipos que fortalezcan el monitoreo y los sistemas de alerta temprana en el departamento. Estas acciones buscarán mejorar la respuesta ante eventos que puedan afectar la actividad agropecuaria y a las familias guatemaltecas.

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