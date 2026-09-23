Fuertes declaraciones de Flavio Briatore: la clara advertencia sobre la “pelea” Colapinto-Gasly en pista y el tajante mensaje a los fanáticos argentinos

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Flavio Briatore, jefe de Alpine, lanzó una serie de declaraciones en vísperas del Gran Premio de Azerbaiyán contra el comportamiento de los hinchas de Franco Colapinto en redes sociales que resonarán y dejó una advertencia concreta: si la situación no cambia, el equipo dejará de dar entrevistas a los medios argentinos. “Si esto sigue así, va a llegar un momento en que Franco dejará de hablar con todos”, afirmó el directivo italiano en una entrevista con ESPN Argentina.

El periodista Juan Fossaroli abrió el reportaje con una observación sobre la dupla de pilotos: “La elección de los dos pilotos parece haber sido acertada. Tienen a un ganador de Grandes Premios con mucha experiencia y a un talento joven como Franco. A veces, con el mismo auto, terminan disputándose posiciones en carrera, ¿qué pensás de eso?”.

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El dirigente de Alpine fue directo: “Tenemos que pelear con los demás. No necesitamos peleas entre nuestros pilotos, en absoluto. Estamos acá para luchar juntos: el equipo y los dos pilotos. No necesitamos peleas dentro del equipo. Eso ya no es aceptable”, remarcó Briatore.

Pierre Gasly y Franco Colapinto con Flavio Briatore tras la renovación de contrato del argentino

La referencia explícita está en el último fin de semana: el francés se mantuvo en pista hasta la última vuelta a la espera de un auto de seguridad que salvara su posición para permitirle sumar puntos. Sin embargo, se terminó transformando en un escollo para el argentino. Gasly demoró el andar de Colapinto y Oscar Piastri recortó distancias con su McLaren para pelearle el puesto a Franco. La situación de tensión quedó expuesta en las radios. Fue un capítulo más de una relación que tiene gran química fuera de la pista, pero dentro de los circuitos los tiene habitualmente batallando por posiciones como sucedió este año en el Gran Premio de Bélgica o el pasado en el GP de Estados Unidos.

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Fossaroli introdujo el siguiente tema con una reflexión: “A veces pasan cosas en la pista, pero en las redes sociales amplifican todo, y no queremos eso en este deporte.” La respuesta de Briatore fue la más contundente de la entrevista, luego de que Gasly denunciara que recibió acoso virtual.

La furia de Franco Colapinto con Pierre Gasly en el final del GP de España de F1

“Se lo digo especialmente a los argentinos, porque no hay problemas con los italianos o quien sea. Si quieren apoyar a Franco, háganlo de manera respetuosa y leal. No como veo en las redes sociales”, advirtió. “Si esto sigue así, va a llegar un momento en que Franco dejará de hablar con todos. Veo mucho enojo de los fans, una y otra vez, sin motivo. Si sigue pasando, dejaremos de dar entrevistas a la televisión argentina.”

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Cuando el periodista le preguntó “¿Conmigo?”, Briatore no dejó margen: “Con vos también, paramos todos porque no tiene sentido lo que leemos ahí.”

A pesar de la dureza del mensaje, el directivo cerró sus declaraciones con palabras de respaldo hacia el piloto de Pilar. “Tienen la suerte de contar en Argentina con un piloto prometedor. Franco todavía está en pleno desarrollo. El año pasado ya era muy bueno y este año está mucho mejor”, indicó. “Necesitamos que lo apoyen de la manera correcta, con espíritu deportivo. Apoyen a Franco, que es argentino. Bienvenidos a los argentinos, pero que sean respetuosos también”.

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Franco Colapinto y Pierre Gasly (Foto: Reuters/Andrew Boyers/File Photo)

El escenario de tensión en la pista escaló en la última carrera. Franco Colapinto realizó una actuación fenomenal en Madrid que lo dejó en la 7ª posición. Sin embargo, luego de administrar los neumáticos durante casi 57 vueltas, se encontró detrás de un Gasly que venía a un ritmo más lento porque esperaba la salida de un auto de seguridad para quedarse en los puntos. El francés no dejó pasar al argentino y Piastri recortó la amplia distancia que tenía Colapinto en ese momento, poniendo en riesgo la séptima posición que se aseguraba Alpine ahí.

Días después de esa cita, el argentino estuvo en un evento donde explicó las diferencias entre la buena relación fuera de la pista y las tensiones lógicas dentro del circuito: “A veces con los compañeros de equipo hay un poco de pica porque somos, al final, no sé, queremos ganar siempre y somos muy competitivos el uno con el otro. Si bien trabajamos juntos, hay momentos en que sale de la parte de uno que quiere ganarle a tu compañero. Nos llevamos bien (con Gasly) y tenemos muy buena relación, pero en el momento de la adrenalina y todo eso pasan cosas que no tienen que pasar”.

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El tema escaló nuevamente este miércoles, cuando Gasly denunció amenazas en la previa al Gran Premio de Azerbaiyán que tendrá su carrera principal el sábado: “Creo que personalmente me resulta un poco preocupante para nuestro deporte. Hasta cierto punto, sabes que soy un deportista de élite, así que sé que estoy expuesto, siempre ha sido así. Pero hasta el punto de recibir amenazas y ataques, me parece incluso completamente inapropiado, especialmente cuando llega a miembros de la familia, a la novia, etc.”.