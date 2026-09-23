La noche tensa de Bersuit y Los Redondos en Cemento: una frase de Cordera y una visita para pedir explicaciones

Los integrantes de la banda Bersuit Vergarabat participan en una entrevista para el programa Sin Reloj en Carnaval Stream.

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Una anécdota de los años en que el rock argentino tenía en Cemento uno de sus principales puntos de encuentro volvió a escena durante la visita de Bersuit Vergarabat a Sin Reloj, el ciclo de streaming que conduce Lautaro Maislin en Carnaval.

El tecladista Juan Subirá, el baterista Carlos Martín y uno de los cantantes, Dani Suárez, relataron cómo fue el encuentro con el Indio Solari, Skay Beilinson y la Negra Poly, luego de unas declaraciones de Gustavo Cordera que generaron malestar en el entorno de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

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La historia comenzó a partir de una pregunta del conductor, quien quiso saber si era cierto que los referentes de los Redondos habían llegado “armados” al local de San Telmo. La respuesta de Subirá fue inmediata, aunque marcó una diferencia entre la tensión del momento y las versiones que circularon después.

“Es verdad, terrible”, lanzó el tecladista entre risas, antes de que Martín aclarara que nunca vio armas. “De ninguna manera”, respondió cuando Maislin mencionó la posibilidad de una ametralladora. Según los músicos, esa versión formó parte de la fantasía que rodeó al episodio que se dispusieron a reconstruir.

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La Bersuit en Cemento. 1988 (Cristian Mintzer)

“Habíamos tocado en Cemento y, por unas declaraciones que había hecho Gustavo en la revista El Porteño en aquel momento, vinieron a respondernos”, explicó Martín. Aunque no precisó cuál había sido la frase que provocó el conflicto, sostuvo que el entonces cantante de Bersuit se había referido a una banda que tenía una fuerte popularidad y una comunidad muy movilizada alrededor de su música.

Ante la consulta de Maislin sobre el contenido de aquellas palabras, Martín fue directo: “El Pelado habló gilada”. El baterista consideró que Cordera buscaba notoriedad a través de una polémica vinculada con una formación que, por entonces, ya tenía una relación intensa y particular con su público.

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“Vos no podías tirar contra una banda tan popular. Y si sabías algo que era condicionante o complicado, no lo digas. ¿Para qué?”, recordó Martín. Subirá intervino para frenar la crítica y resumió la lógica que, según ambos, marcaba a Cordera: “Ya está, ya está”.

En el relato de los músicos, la Negra Poly, pareja de Skay y manager de Los Redondos, fue quien encabezó la conversación con Cordera. Martín reconstruyó la distribución de los protagonistas en el lugar: Poly quedó frente al cantante de Bersuit; Skay se ubicó a un costado; y el Indio, al otro.

“Yo justo me siento frente al Indio y el Indio me hablaba a mí”, contó Martín, todavía sorprendido por la escena. La situación tenía dos conversaciones en simultáneo: mientras Poly cuestionaba a Cordera por sus declaraciones, el Indio mantenía un diálogo con el baterista. “Yo no podía escuchar lo que estaba pasando ahí porque lo estaba escuchando al Indio, lo tenía de frente. Pero ahí estaba pasando un problema muy grande”, relató entre risas.

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Skay Beilinson, la Negra Poly y el Indio Solari: la santísima trinidad de Los Redondos

La tensión, según el músico, se concentró en el intercambio entre Poly y Cordera. “Parecía que le iba a pegar directamente”, dijo al describir el clima de la reunión. Subirá coincidió con esa imagen y agregó que cualquier intervención del cantante de Bersuit recibía una respuesta inmediata de la histórica representante de los Redondos. “Cualquier boludez que decía la ensartaba”, resumió el tecladista. “No pudo meter bocado porque habló todo el tiempo ella”, acotó Martín.

El tono de la anécdota cambió cuando los integrantes de Bersuit recordaron la actitud de Skay Beilinson durante el encuentro. Mientras la Negra Poly cuestionaba a Cordera y el Indio conversaba con Martín, el guitarrista tenía una conducta diferente. “Skay en el medio de los dos cagándose de la risa”, contó el baterista para rematar una situación que tuvo un componente incómodo, aunque con el paso del tiempo quedó incorporada al anecdotario de la banda.

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Bersuit Vergarabat, en una imagen de estudio de su primer disco

“Fue una estupidez y un aprendizaje también”, afirmó Martín, y se preguntó: “¿Para qué te vas a meter en la interna de otra banda? ¿Sos loco vos? ¿Para qué? Cada banda se organiza como puede en el fondo de su ser, como puede, como quiere”, expresó Martín.

Hacia el final de la charla, Dani Suárez vinculó aquella experiencia con la forma en que las discusiones públicas se trasladan hoy a las redes sociales. Para el músico, antes los cruces podían darse entre artistas, productores o personas cercanas a una escena determinada, mientras que ahora miles de usuarios opinan a diario sobre situaciones internas que no conocen de primera mano.

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“Hoy eso se diluye con la gente comentando, porque hoy sí todo el mundo se mete con las internas de todos”, planteó. Martín retomó la idea y mencionó los mensajes que suelen aparecer sobre el presente de Bersuit y la eventual vuelta de Cordera.

“Opinan de que tiene que volver el Pelado, de que esto, de aquello, del otro. ¿Y a vos quién te conoce? ¿Por qué te daría bola a vos, que no sé ni quién sos?”, dijo. Maislin comparó esa dinámica con un reality show, en el que el público sigue cada conflicto y espera definiciones sobre los vínculos personales. “Como si fuese un Gran Hermano”, coincidió Martín.

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