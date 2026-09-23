Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: “Mejorando día a día”

Los impactantes looks de Mirtha Legrand y Juana Viale para sus programas

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Este miércoles, la familia de Mirtha Legrand compartió un nuevo parte médico del sanatorio Mater Dei. La célebre conductora, de 99 años, continúa internada desde el viernes 18 de septiembre por un cuadro de neumonía. Según informó la institución, bajo la firma del director médico Enrique Echagüe, la Sra. Mirtha Legrand continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivara su internación, con una buena evolución. Permanecerá internada durante los próximos días, con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y contención adecuados".

La comunicación médica aporta una nueva precisión sobre la evolución de la conductora y agradece las muestras de afecto y respeto recibidas a la diva.

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Cabe destacar que Chiquita permanece bajo seguimiento del equipo médico luego de ingresar a la clínica por dificultades respiratorias. El primer parte de la institución indicó que la animadora presentó “un cuadro compatible con neumopatía” y que continuaría internada para realizar estudios, recibir tratamiento y atravesar los controles correspondientes.

La actualización previa, difundida el lunes por la clínica, señaló que la conductora “continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado”. El documento también sostuvo que seguiría con “el tratamiento específico del cuadro y los controles necesarios”, además de anticipar la emisión de un nuevo reporte este miércoles, salvo algún cambio en la situación clínica.

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Nuevo parte médico de Mirtha Legrand

En tanto, su círculo íntimo llevó tranquilidad durante las últimas horas. “Mejorando día a día, desde el lunes que está con el kinesiólogo y en esta oportunidad están esperando completar el ciclo de antibióticos en el sanatorio para evitar recaídas”, indicaron allegados a Legrand en diálogo exclusivo con Teleshow. La familia acompaña de cerca a la conductora y aguarda las definiciones médicas sobre los pasos siguientes.

En Intrusos (América), Adrián Pallares también compartió detalles de la rutina que cumple Legrand dentro de la clínica. “Está muy bien. Dos veces por día va el kinesiólogo, está sentada en una silla, está viendo televisión, está de buen humor”, relató el conductor. Según explicó, la animadora sostiene actividades que acompañan su recuperación y sigue atenta a lo que ocurre a su alrededor.

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Adrián Pallares, en Intrusos, dio detalles del día a día de la diva, internada en el Sanatorio Mater Dei

El periodista se refirió además a la respuesta que observó el círculo íntimo de la conductora. “La familia está muy sorprendida porque la recuperación ha sido milagrosa”, expresó. Más tarde, pidió cautela respecto de una eventual salida del sanatorio: “Paciencia para el alta porque hay que ver los cultivos, qué resultados dan y todo, pero va todo muy bien”.

Durante el fin de semana, integrantes de la familia de la Chiqui llegaron al Mater Dei, ubicado sobre la calle San Martín de Tours. Ámbar de Benedictis, una de sus bisnietas, estuvo junto a ella. Sus nietos Juana y Nacho Viale también pasaron por el centro médico en diferentes horarios, en medio de la preocupación y las muestras de afecto que recibió la conductora.

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La actual internación ocurrió cinco días después de otra alta médica. El 7 de septiembre, Legrand ingresó al mismo sanatorio por un cuadro gripal que derivó en bronquitis. Tras casi una semana de seguimiento, dejó la clínica el domingo 13 y continuó los cuidados en su domicilio de la avenida del Libertador.

En aquel momento, un comunicado médico destacó una evolución favorable del cuadro respiratorio y la participación activa de su kinesiólogo. El texto agregó que Legrand seguía atenta a sus actividades personales y recibía a familiares y amigos. Juana Viale ocupó entonces el lugar de su abuela en las grabaciones de La Noche de Mirtha y siguió al frente de Almorzando con Juana los domingos.

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Este fue el segundo parte médico emitido por el Sanatorio Mater Dei con respoecto a la salud de la conductora

Frente a las cámaras, Juana llevó tranquilidad sobre la primera internación de septiembre. “Mi abuelita sigue en la clínica, pero poniéndose de mil maravillas”, dijo. También se refirió al deseo de su abuela de retomar sus actividades: “Hay que retenerla a la señora, porque ustedes saben cómo es. Es la señora eventera, ya estaría en todos lados”.

En abril, Marcela Tinayre también habló sobre una bronquitis que atravesó su madre y el cuidado que requirió entonces. “El aire le atacó los bronquios, tiene una bronquitis, la está superando”, explicó. La hija de la conductora señaló que el médico había recomendado entre 18 y 20 días de reposo y atención para lograr una recuperación completa.

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La información difundida este miércoles definirá el panorama inmediato de Mirtha y permitirá conocer si el equipo médico mantiene la internación, modifica el tratamiento o evalúa las condiciones para un futuro regreso a su casa.