Sociedad

Ex testigo de Jehová contó el detrás del cambio sobre las transfusiones: “Hay una cuestión de pérdidas humanas en el medio”

La organización modificó este mes su postura y ahora permite que cada integrante decida si acepta o rechaza glóbulos rojos y blancos, plaquetas y plasma. La sangre completa continúa prohibida

Isaac Martínez, ex testigo de Jehová y referente de una organización de ayuda, vinculó la flexibilización de la norma con las pérdidas humanas dentro de la comunidad
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Los testigos de Jehová modificaron este mes su regla sobre las transfusiones. Ahora permiten que cada integrante acepte o rechace los principales componentes de la sangre. El cambio alcanza a los glóbulos rojos y blancos, las plaquetas y el plasma, aunque mantiene la prohibición de la sangre completa.

“Hay una cuestión muy fuerte de pérdidas humanas en el medio”, afirmó Isaac Martínez, ex testigo de Jehová y presidente de la Asociación Civil Argentina de Ayuda a Víctimas de Sectas, al referirse a la modificación. Hasta ahora, la norma impedía recibir o donar la sangre completa y sus cuatro componentes principales.

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Martínez sostuvo en diálogo con Infobae Al Mediodía que la medida puede influir en decisiones médicas que antes enfrentaban restricciones religiosas. También señaló que el debate adquiere otra dimensión cuando un menor necesita una transfusión y sus padres se oponen al tratamiento.

Qué cambia para los testigos de Jehová

El joven explicó que la nueva regla deja en manos de cada integrante la aceptación o el rechazo de ciertos componentes sanguíneos. La decisión incluye los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas y el plasma.

La sangre completa conserva su prohibición, según describió el exintegrante de la comunidad. Martínez precisó que la organización ya había flexibilizado antes otras prácticas relacionadas con tratamientos médicos.

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“Antes se podían fracciones del plasma”, afirmó Martínez. Esas fracciones incluían proteínas que algunos tratamientos médicos utilizan, según relató durante la entrevista.

El entrevistado indicó que la organización también habilitó las autotransfusiones a comienzos de 2026. Ese procedimiento permite que una persona guarde su propia sangre para usarla más adelante, si necesita una intervención médica.

Martínez comparó el cambio actual con la modificación que afectó a los trasplantes de órganos. Según su relato, la comunidad prohibió esos trasplantes en 1967 y los convirtió en una decisión personal en 1980.

Los testigos de Jehová modificaron su regla sobre transfusiones para permitir el uso de glóbulos, plaquetas y plasma, aunque mantienen la prohibición de la sangre completa (Captura de video)
Los testigos de Jehová modificaron su regla sobre transfusiones para permitir el uso de glóbulos, plaquetas y plasma, aunque mantienen la prohibición de la sangre completa (Captura de video)

La interpretación religiosa sobre la sangre

Al mismo tiempo vinculó la prohibición con una interpretación de pasajes bíblicos. Según explicó, los testigos de Jehová entienden que deben abstenerse de sangre por referencias a la ley mosaica y a textos atribuidos al apóstol Pablo.

El ex testigo de Jehová sostuvo que la comunidad extiende esa interpretación a las transfusiones. “No comerlo, menos metérmelo en el cuerpo por una transfusión”, resumió sobre la enseñanza que reciben sus integrantes.

Martínez afirmó que la organización considera vigente esa norma aunque otras disposiciones de la ley mosaica no rijan para sus miembros. A su entender, los líderes seleccionan los textos bíblicos que sostienen esa prohibición.

La restricción provocó controversias en situaciones médicas graves, según el entrevistado. El conflicto crece cuando una transfusión representa una opción para evitar la muerte de un paciente.

Martínez señaló que las familias pueden priorizar la obediencia religiosa porque esperan una vida futura en la Tierra. “La obediencia te protege”, dijo al describir una idea que, según afirmó, la comunidad transmite a sus miembros.

El exintegrante recordó que recibió preparación durante su infancia para defender esa posición ante una jueza. Según relató, la comunidad enseña a los menores qué decir si enfrentan una situación médica de ese tipo.

“Se me preparaba para defenderme”, afirmó Martínez. Dijo que quienes lo formaban consideraban que los jueces toman en cuenta la postura del menor al resolver estos casos.

La organización habilitó las autotransfusiones a partir de 2026 y en 1980 convirtió los trasplantes de órganos en una decisión personal COMUNIDAD DE MADRID
La organización habilitó las autotransfusiones a partir de 2026 y en 1980 convirtió los trasplantes de órganos en una decisión personal COMUNIDAD DE MADRID

Martínez explicó que los testigos de Jehová creen que los muertos volverán a vivir en un futuro paraíso terrestre. Bajo esa convicción, una persona puede rechazar una transfusión aunque el procedimiento permita prolongar su vida.

El entrevistado vinculó la flexibilización actual con las consecuencias de la norma anterior. “Hay toda una cuestión muy fuerte de pérdidas humanas en el medio”, afirmó.

También mencionó a grupos de médicos, testigos de Jehová y ex testigos que cuestionan la política sobre sangre. Según Martínez, esas personas conocen los efectos de las prohibiciones y promueven cambios dentro de la comunidad.

Las reglas internas y la salida de la comunidad

Martínez nació en 1992 y creció dentro de los testigos de Jehová porque sus padres ingresaron a la comunidad durante la década de 1990. Dejó el grupo a los 21 años, por decisión propia.

El entrevistado definió a la organización como una “comunidad cerrada”. Afirmó que sus líderes obtienen adhesión a las normas mediante mecanismos que incluyen la expulsión y la exclusión social.

Martínez denunció que la comunidad aplica ostracismo a quienes abandonan el grupo. Según su relato, esa práctica implica que familiares y otros integrantes dejan de hablar o relacionarse con la persona expulsada.

“Mi familia a mí me practica ostracismo”, dijo Martínez. Afirmó que ya no mantiene contacto con sus familiares porque ellos siguen dentro de la religión.

El exintegrante sostuvo que los líderes deciden normas doctrinales y de conducta sin admitir cuestionamientos. Señaló que un cambio doctrinal en 2012 impulsó sus primeras dudas sobre la organización.

“Lo que era hasta ese momento dejó de ser”, afirmó. Martínez relató que esa modificación lo llevó a investigar información que, según dijo, la comunidad no difundía entre sus miembros.

Martínez estimó que los testigos de Jehová superan los ocho millones de integrantes en el mundo. En Argentina, calculó que la comunidad reúne cerca de 170 mil personas.

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