Comunidades guatemaltecas denuncian menor disponibilidad de agua por proyectos mineros

Héctor Aguirre reportó que el uso de pozos por parte de la empresa minera dificulta el acceso al recurso hídrico para los pobladores locales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Las comunidades cercanas al proyecto minero, antes denominado Cerro Blanco, en Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala han alertado sobre una menor disponibilidad de agua y posibles afectaciones a la salud.

La preocupación también alcanza a El Salvador por la conexión entre los cuerpos de agua de la zona fronteriza y el río Lempa.

PUBLICIDAD

Héctor Aguirre, gerente general de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, afirmó que pobladores vecinos al proyecto han comunicado dificultades para acceder al agua desde que la empresa comenzó a extraerla de pozos ya perforados en el área.

Según explicó, esa demanda se suma a la reducción de lluvias y al descenso de los mantos acuíferos en el corredor seco centroamericano.

Aguirre indicó que dos comunidades se han acercado a la Mancomunidad para reportar problemas de abastecimiento, entre ellas La Lima. “Ya están extrayendo agua” y ello “está afectando la disponibilidad de agua de las comunidades vecinas”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Las comunidades cercanas al proyecto minero en Asunción Mita alertaron sobre una menor disponibilidad de agua y posibles riesgos para la salud. (Foto cortesía Mancomunidad Trinacional)

La entidad trinacional participó el 18 de septiembre en una conferencia de prensa en Asunción Mita, durante la conmemoración del cuarto aniversario de la consulta municipal de vecinos de 2022. En esa votación, 7,481 de los 8,509 participantes rechazaron la minería metálica en el municipio.

En una publicación difundida tras la actividad, la Mancomunidad reiteró su rechazo institucional a la minería metálica en la Región Trifinio. El texto señala que la preocupación se centra en los eventuales impactos ambientales y transfronterizos sobre las fuentes de agua compartidas por Guatemala, Honduras y El Salvador.

Vecinos de Asunción Mita, en Jutiapa, denunciaron altos niveles de arsénico en el agua y vincularon la contaminación con la actividad minera. (Universidad Nacional de Argentina)

Comunidades denuncian enfermedades y piden análisis del agua

Durante la conferencia, representantes comunitarios también expusieron denuncias sobre problemas de salud en poblaciones cercanas al proyecto.

Aguirre afirmó que el tránsito de vehículos pesados y el polvo generado por obras vinculadas a la mina han sido asociados por habitantes de la zona con afecciones respiratorias.

PUBLICIDAD

El gerente de la Mancomunidad agregó que residentes han mencionado enfermedades en personas y animales, además de inquietudes por la calidad del agua.

Estas denuncias coinciden con un antecedente planteado por vecinos de Asunción Mita, quienes han señalado la presencia de altos niveles de arsénico en el agua que circula por el municipio.

Aguirre aclaró que las comunidades han solicitado muestreos a instituciones públicas para documentar la posible contaminación.

El río Lempa representa una de las principales fuentes de abastecimiento hídrico para el Área Metropolitana de San Salvador. (Photo by Marvin RECINOS / AFP)

La ruta hídrica que conecta Asunción Mita con San Salvador

La preocupación por la calidad del agua parte de la conexión entre el río Ostúa, el lago de Güija y el río Lempa. De acuerdo con Aguirre, el río Ostúa recibe aguas de la zona donde se ubica el proyecto minero, atraviesa municipios guatemaltecos y desemboca en el lago de Güija.

PUBLICIDAD

Desde ese lago, el agua llega al río Lempa, una de las principales fuentes de abastecimiento para el Área Metropolitana de San Salvador. La Mancomunidad advierte que una eventual contaminación con metales pesados podría desplazarse por esa red hídrica transfronteriza.

Aguirre mencionó sustancias como arsénico, plomo y mercurio al describir los riesgos planteados por organizaciones ambientales. También sostuvo que las autoridades guatemaltecas deben realizar controles y emitir informes técnicos sobre la calidad del agua en la cuenca.

El mapa de Guatemala dentro de una gota de agua ilustra el déficit hídrico del 33% en el país por el avance del fenómeno El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de agua y el riesgo de un mayor déficit hídrico

La extracción de agua para las operaciones mineras aparece como otra preocupación para las comunidades. Aguirre sostuvo que el uso de pozos por parte del proyecto podría profundizar el déficit hídrico en una región donde las fuentes, los nacimientos y los caudales ya muestran reducciones, según testimonios de pobladores.

PUBLICIDAD

La Mancomunidad señaló que no cuenta con una medición técnica integral sobre la disminución de los caudales, aunque ha recopilado informes comunitarios en Guatemala, Honduras y el norte de El Salvador.

La publicación de la entidad concluye que la protección de la cuenca del río Lempa requiere acciones coordinadas entre los tres países, debido a que los efectos sobre el agua trascienden las fronteras municipales y nacionales.