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La figura del PSG Achraf Hakimi irá a juicio en Francia acusado de violación

El máximo tribunal francés cerró la etapa de apelaciones del defensor marroquí, quien enfrenta cargos por hechos ocurridos en febrero de 2023

La Corte de Casación de Francia rechazó el recurso de Achraf Hakimi y despejó el camino hacia el juicio oral por violación (REUTERS/Stephanie Lecocq)
La Corte de Casación de Francia rechazó el recurso de Achraf Hakimi y despejó el camino hacia el juicio oral por violación (REUTERS/Stephanie Lecocq)
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La justicia francesa confirmó este miércoles que Achraf Hakimi, defensor del París Saint-Germain y de la selección de Marruecos, será sometido a juicio oral por violación, luego de que la Corte de Casación rechazara el recurso que el futbolista de 27 años había presentado para evitar el proceso.

La máxima instancia judicial de Francia desestimó el planteo de Hakimi por considerar que no existían argumentos de peso suficientes para admitirlo. “La Corte de Casación rechazó el recurso del acusado al determinar que ningún motivo serio era apto para su admisión”, indicó Bertrand Périer, abogado de la denunciante, en un comunicado reproducido por el medio Le Monde. De esta manera, la resolución cierra formalmente el proceso de apelaciones y despeja el camino hacia el juicio oral ante la Corte Criminal Departamental de Hauts-de-Seine.

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El diario citado confirmó que el tribunal fue tajante y “no admitió” el recurso presentado por el capitán marroquí. “Achraf Hakimi será juzgado por violación”, reaccionó Rachel-Flore Pardo, abogada de la denunciante, en declaraciones recogidas por la publicación francesa.

La Corte de Casación de Francia rechazó el recurso de Achraf Hakimi y despejó el camino hacia el juicio oral por violación (Reuters/Paul Rutherford)
La Corte de Casación de Francia rechazó el recurso de Achraf Hakimi y despejó el camino hacia el juicio oral por violación (Reuters/Paul Rutherford)

Los hechos investigados ocurrieron el 24 de febrero de 2023, cuando una joven identificada con el nombre ficticio de Emma —que tenía 24 años en ese momento— denunció ante la policía que Hakimi la había violado en su domicilio de Boulogne-Billancourt, en la zona de los Altos del Sena, en París. Según consta en el fallo de la Corte de Apelaciones de Versalles reproducido por Le Dauphiné Libéré, la mujer había conocido al futbolista en enero de ese año a través de Instagram y se había trasladado hasta su residencia en un vehículo de transporte solicitado por el propio jugador. La denunciante relató que el futbolista del PSG la besó y la tocó sin su consentimiento, y que finalmente la violó. Logró alejarse de él y envió un mensaje a una amiga, que acudió a buscarla. Pocos días después, el 2 de marzo, fue imputado.

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Hakimi negó los cargos desde el inicio del proceso judicial y solicitó un sobreseimiento durante la audiencia ante la cámara de instrucción, en mayo,. La decisión de enviarlo a juicio, que en primera instancia dictó un juez del tribunal de Nanterre en febrero de 2026, fue ratificada en junio por la Corte de Apelaciones de Versalles —en pleno desarrollo del Mundial— y ahora respaldada por el máximo tribunal del país.

La secuencia judicial comenzó cuando la fiscalía de Nanterre solicitó en agosto de 2025 el envío del caso a juicio oral. El juez de instrucción recibió ese pedido en febrero de 2026 al entender que existían elementos suficientes para continuar con el proceso. Hakimi apeló esa resolución, que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Versalles en junio, mientras disputaba el Mundial con la selección de Marruecos. La presentación ante la Corte de Casación representaba su último recurso disponible dentro del sistema judicial francés.

El inicio del juicio oral contra el futbolista del París Saint-Germain podría concretarse a principios de 2027. (REUTERS/Dylan Martinez)
El inicio del juicio oral contra el futbolista del París Saint-Germain podría concretarse a principios de 2027. (REUTERS/Dylan Martinez)

La fecha del juicio aún no ha sido fijada, aunque según se informó, podría celebrarse a principios de 2027. La decisión del tribunal no implica una condena: el jugador conserva la presunción de inocencia hasta que se emita un fallo definitivo.

En el plano deportivo, el lateral derecho del PSG atraviesa un momento de recuperación física: sufrió una distensión en el muslo derecho el 13 de septiembre durante el partido ante Brest por la Ligue 1, lo que lo marginó del clásico ante Marsella del 21 de septiembre y también lo dejará fuera del próximo compromiso de Marruecos por la clasificación para la Copa África 2027. El propio entrenador del club parisino, Luis Enrique, descartó forzar su regreso: “Lo primero que queremos es que el jugador esté en las mejores condiciones”, declaró tras el triunfo ante Marsella, según recogió Goal. Su retorno a las canchas se estima para el 10 de octubre. Pese a la lesión, Hakimi figura entre los nominados africanos al Balón de Oro 2026 y el PSG avanza en las negociaciones para renovar su contrato hasta junio de 2030.

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