Tiene solo 2.400 habitantes, pero recibe multitudes: el pueblo cordobés con laguna de agua salada, playas con paradores y reserva natural

Miramar de Ansenuza se ubica en el noreste de Córdoba, en el arco sur de la Laguna Mar Chiquita (Captura/YouTube)

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Miramar de Ansenuza concentra su propuesta turística en la Laguna Mar Chiquita, el avistaje de aves y los servicios de naturaleza. La localidad cordobesa se ubica sobre el arco sur de ese espejo de agua salada y se presenta como puerta de acceso al Parque y Reserva Nacional Ansenuza, de acuerdo con el sitio oficial de Turismo de Miramar.

El destino reúne una costa lacustre, actividades al aire libre y servicios orientados a quienes visitan la región. La información institucional destaca que la laguna alberga más de 300 especies de aves, entre ellas flamencos rosados, y la identifica como la laguna salada más grande de Sudamérica. La propuesta incluye experiencias de observación de fauna, recorridos y alternativas recreativas.

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Dónde queda Miramar de Ansenuza

Miramar de Ansenuza está en el noreste de la provincia de Córdoba, a orillas de la Laguna Mar Chiquita. Sus coordenadas son 30° 55’ de latitud sur y 62° 41’ de longitud oeste, según los datos publicados por la Oficina de Turismo. Es la población ribereña situada en el arco sur de la laguna.

La ubicación define buena parte de la identidad del pueblo. El área combina la presencia de la cuenca con una oferta vinculada al ambiente natural de Ansenuza. Desde la localidad, los visitantes tienen como referencia la Oficina de Turismo, ubicada en General Paz 465, que centraliza información y contactos de servicios.

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El portal oficial señala que el destino funciona como puerta del Parque y Reserva Nacional Ansenuza. La cercanía con ese entorno convierte a la observación de aves en uno de los ejes de la visita, junto con las actividades que se realizan en torno a la laguna.

La zona costera permite el reconocimiento de las especies nativas de flora y fauna que habitan el entorno (Captura/YouTube)

Qué se puede hacer en Miramar de Ansenuza

El avistaje es una de las propuestas centrales. La página turística de la localidad informa la presencia de más de 300 especies de aves y destaca a los flamencos rosados como una de las especies asociadas a la Laguna Mar Chiquita. La actividad puede realizarse mediante salidas dedicadas al reconocimiento de flora y fauna nativa.

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Entre las experiencias incluidas en la oferta local figura Ecoarrullo, orientada al reconocimiento de especies del ambiente de Ansenuza. También se publican opciones de cabalgatas, senderismo y recorridos en bicicletas o monopatines eléctricos. Son alternativas que permiten organizar la estadía de acuerdo con el tiempo disponible y el tipo de actividad elegido.

La oferta recreativa incorpora propuestas para grupos y familias. El sitio de Turismo de Miramar menciona un parque acuático con toboganes, piletas, canchas, tirolesa y servicio de buffet, además de un espacio de paintball. A esto se suman emprendimientos identificados como criaderos de nutrias y actividades náuticas, entre ellas el Barco Pirata Miramar.

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Quienes planifiquen una visita pueden consultar previamente los datos de contacto de cada prestador en la página oficial. La recomendación resulta relevante porque las experiencias, sus horarios y su disponibilidad pueden variar según la temporada. La Oficina de Turismo atiende todos los días de 8 a 20, de acuerdo con la información institucional.

La Laguna Mar Chiquita alberga más de 300 especies de aves y representa la laguna salada más grande de Sudamérica (Turismo Miramar de Ansenuza)

La historia del lugar

La denominación Ansenuza remite al nombre indígena atribuido a la Mar Chiquita. En su sección dedicada a la localidad, el portal de Turismo recupera una leyenda sobre una diosa del agua y un príncipe indígena. El relato vincula el origen mítico de las aguas saladas con la transformación del joven en flamenco.

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El texto, atribuido a un trabajo de Marcelo Montes Pacheco, forma parte del patrimonio narrativo que se difunde en torno a la laguna. No se presenta como una reconstrucción histórica documentada, sino como una tradición que asocia el paisaje, los flamencos y las propiedades que el relato adjudica a las aguas de Mar Chiquita.

La relación entre la localidad y su entorno se mantiene como el eje de esa identidad. A su vez, pone el foco en la convivencia entre la comunidad, el turismo y el área natural que rodea a la laguna.

El itinerario principal desde Buenos Aires combina la Ruta Nacional 9 y la autopista Santa Fe-Rosario con diversas trazas provinciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo llegar desde CABA

De acuerdo con Google Maps, el viaje en auto desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires demanda alrededor de siete horas y media —aunque puede extenderse hasta nueve— para recorrer una distancia estimada de 694 kilómetros.

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En condiciones habituales, el itinerario más rápido es la Ruta Nacional 9 y la autopista Santa Fe-Rosario hasta el desvío hacia la Ruta Provincial 80, en San Jerónimo. Desde allí, la traza indicada sigue hacia Las Colonias, toma la Ruta Nacional 19 hasta Castellanos y luego enlaza las rutas provinciales 1, 23 y 17 antes de llegar a la Ruta Provincial 3, ya en Miramar de Ansenuza.

Otra ruta sugerida consiste en circular por la Ruta Nacional 9 hasta la altura de Rosario y empalmar con la Ruta Nacional 34 en dirección al norte. Desde ese punto, la traza sigue por la Ruta Nacional 19 hasta la zona de San Francisco y se conecta con la Ruta Provincial 17 y la Ruta Provincial 3 para ingresar a Miramar de Ansenuza.

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Una alternativa también puede ser el uso de la Ruta Nacional 34 hasta la localidad de Cañada Rosquín, la Ruta Provincial 66 hasta el límite con la provincia de Córdoba, adonde se convierte en la Ruta Provincial 13 hasta Las Varillas, y continuar por la Ruta Provincial 3, llegando así a destino.