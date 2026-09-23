Redrado alertó por la suba del desempleo y la informalidad: “Espero que la realidad empiece a cachetear a los funcionarios”

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La evolución del mercado laboral se convirtió en uno de los puntos de atención en un escenario en el que el Gobierno busca sostener la estabilidad macroeconómica y, al mismo tiempo, reactivar una economía con desempeños muy diferentes entre sectores. Mientras energía, minería y agroganadería aparecen entre las actividades con mayor dinamismo, el empleo y los ingresos plantean otro desafío para el programa económico.

En ese contexto, el economista y expresidente del Banco Central Martín Redrado puso el foco en la suba del desempleo y la informalidad y cuestionó el enfoque que adoptó hasta ahora el equipo económico. Durante una entrevista en Infobae en Vivo, sostuvo que la estrategia se concentró principalmente en el frente financiero y planteó que la generación de puestos de trabajo registrados debería ocupar un lugar central dentro de la política económica.

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“Yo espero que también la realidad ya empiece a dar un cachetazo a los propios funcionarios en términos de cuando vos mirás los números de empleo que salieron en la última semana. Bueno, aumenta el desempleo, aumenta la informalidad”, afirmó Redrado, con preocupación.

El economista señaló que hasta el momento observó en el Gobierno un enfoque principalmente financiero, orientado a conseguir dólares para sostener la estabilidad cambiaria y utilizar al tipo de cambio como un ancla para reducir la inflación.

En ese marco, cuestionó la valoración oficial del crecimiento del empleo no registrado. “Me llama la atención un equipo económico que se jacta de haber creado empleo informal. Lo que la política económica tiene que crear es empleo formal para que tenga sustentabilidad fiscal”, señaló.

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Martín Redrado sostuvo en Infobae en Vivo que la política económica debe priorizar la creación de empleo formal y cuestionó el aumento de la informalidad

Redrado explicó que un trabajador registrado realiza aportes patronales y laborales y vinculó la formalidad tanto con la sustentabilidad fiscal como con las condiciones laborales. También marcó la diferencia entre los ingresos de los trabajadores registrados y los que se desempeñan en la informalidad.

“Se creó más empleo informal, pero si vos mirás el salario promedio de un trabajador informal, son $560.000 por mes, mientras de un trabajador formal es un poquito más de $1 millón. Con lo cual son números, son datos”, sostuvo.

Bajar los impuestos al trabajo

Para el expresidente del Banco Central, uno de los caminos para impulsar el empleo registrado pasa por reducir los impuestos al trabajo. En ese punto también lanzó una crítica hacia la conducción económica: “Ahí es donde el equipo económico muestra fatiga de materiales”.

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Redrado consideró que el Gobierno recurrió al crédito para intentar impulsar una economía que describió como estancada fuera de un grupo acotado de actividades. Identificó como los “tres magníficos” a energía, minería y agroganadería, mientras que, según su descripción, “el resto de la economía o el resto de los habitantes la está mirando desde la tribuna”.

“Sin duda hubo medidas en términos crediticios, pero claramente eso no alcanza”, afirmó.

La preocupación por el trabajo apareció nuevamente cuando la entrevista avanzó sobre las inversiones extranjeras y la inserción internacional de la Argentina. Redrado sostuvo que la creación de puestos debería convertirse en un parámetro central para evaluar las decisiones de política económica.

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“Para medir cualquier política económica en términos de su éxito es cuánto empleo y cuánta calidad de empleo genera para todos los argentinos”, señaló.

Según su planteo, cada negociación económica y política que realice el país debería analizarse a partir de una pregunta: “Cuánto empleo y qué calidad de empleo nos genera a los argentinos”.

Dólar, reservas y tensión cambiaria

Otro de los principales ejes de la entrevista pasó por el dólar, las reservas del Banco Central y la demanda de divisas. Redrado aseguró que los inversores internacionales que siguen de cerca a la Argentina prestan especial atención a la capacidad del país para acumular reservas y cumplir con sus compromisos externos.

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Redrado comparó la macroeconomía con una mesa de cuatro patas —fiscal, monetaria, cambiaria y financiera— y sostuvo que, por ahora, “la pata fiscal está firme” y las otras todavía deben definirse

Según los datos que mencionó, las reservas representan alrededor del 6,5% del Producto Bruto argentino. Como comparación, señaló que México se ubica en 14% y Perú alcanza el 28%. “Una de las cosas primeras que miran antes de mirar la política es: ¿tienen ustedes los dólares suficientes?”, afirmó.

Redrado también puso el foco sobre la dolarización de los argentinos. Según explicó, existe un flujo mensual de entre USD 2.000 millones y USD 2.500 millones que se destina a compra de dólares, gastos en el exterior o consumos con tarjeta de crédito. Advirtió que ese movimiento podría incrementarse durante el próximo año y generar una mayor tensión cambiaria.

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En paralelo, destacó la fuerte desaceleración que registró el ritmo de compra de reservas del Banco Central. Afirmó que hasta julio la autoridad monetaria compraba un promedio de USD 100 millones por día, unos USD 2.000 millones durante los días hábiles de un mes. En agosto, ese promedio bajó a USD 35 millones diarios y en septiembre descendió a USD 15 millones diarios. “Cien, treinta y cinco, quince”, sintetizó.

Cuando le preguntaron por qué se produjo esa reducción, Redrado respondió: “Porque quieren mantener el tipo de cambio a $1.500. Hubo presión cambiaria”.

A partir de ese punto, el economista cuestionó que la situación macroeconómica se analice únicamente a partir del resultado fiscal. Para explicarlo, comparó la macro con una mesa de cuatro patas: la política fiscal, la monetaria, la cambiaria y la financiera. “La pata fiscal está firme. Las otras hay que definirlas”, sostuvo.

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En el caso fiscal, señaló que existen algunas dificultades porque el menor crecimiento reduce la recaudación de IVA y obliga a continuar con los recortes del gasto. En materia cambiaria, en cambio, consideró que todavía no existe una definición de largo plazo. También planteó la necesidad de establecer una política monetaria con un horizonte más extenso.

Redrado agregó que los inversores extranjeros suelen preguntarle por qué la Argentina mantiene distintos tipos de cambio y mencionó específicamente al dólar MEP y al contado con liquidación.

Qué dijo sobre el dólar a $1.800 para fines de 2027

Redrado también respondió sobre la proyección oficial de un dólar a $1.800 para fines de 2027. Ante la pregunta sobre si ese valor resulta razonable, contestó: “Como toda pregunta difícil es: depende”.

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El primer factor que mencionó fue la cantidad de dólares que ingresen al país durante el próximo año. Según explicó, este año existió un elemento excepcional relacionado con la guerra, que llevó el precio del petróleo de USD 60 a USD 100 y significó USD 9.000 millones adicionales.

El expresidente del Banco Central advirtió sobre la desaceleración de las compras de reservas y señaló que los argentinos demandan entre USD 2.000 millones y USD 2.500 millones mensuales

El segundo elemento será el nivel de dolarización de los argentinos. Redrado recordó que actualmente las compras se ubican entre USD 2.000 millones y USD 2.500 millones mensuales, pero indicó que durante el período preelectoral de septiembre y octubre del año anterior llegaron a USD 6.000 millones.

Además, rechazó la idea de que ya no existan suficientes pesos disponibles para generar una nueva presión sobre el mercado cambiario.

Explicó que una parte de los recursos se encuentra en fondos comunes de inversión y bonos en pesos, que no se computan dentro del M2 privado —billetes y monedas en circulación más depósitos a la vista— pero forman parte de agregados monetarios más amplios. “Cuidado que la materia prima en términos de pesos está”, advirtió.

Según Redrado, el comportamiento del dólar dependerá también de la certidumbre que transmitan las distintas alternativas políticas. Planteó que un escenario en el que los candidatos ratifiquen el equilibrio macroeconómico y propongan políticas productivas y de generación de empleo podría reducir la dolarización, mientras que alternativas más polarizantes podrían incrementar la tensión cambiaria.

Estados Unidos, China y las inversiones

La entrevista también avanzó sobre la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China y las oportunidades que ese escenario puede abrir para la Argentina.

Redrado consideró que el mundo se divide en áreas de influencia y que Estados Unidos definió al continente americano como una zona estratégica. Según su visión, ese proceso ofrece una oportunidad para América Latina y particularmente para la Argentina.

El economista recordó una frase que utilizó en sus conversaciones con funcionarios estadounidenses: “Cuando uno se sienta con ustedes, lo que obtiene es un consejo. Cuando uno se sienta con un ministro chino, lo que obtiene es un puente, una ruta, un aeropuerto”.

Para Redrado, Estados Unidos busca seguridad hemisférica, mientras que América Latina necesita desarrollo. En ese escenario, consideró que la Argentina debería negociar inversiones vinculadas con las necesidades propias del país y no limitarse a recibir capitales destinados a proyectos extractivos.

Entre los sectores y obras que mencionó aparecieron rutas, puertos, infraestructura, minerales críticos y cadenas de proveedores. También destacó la importancia estratégica del puerto de Ushuaia por su relación con la Antártida y sus recursos naturales. “Nosotros necesitamos desarrollo, ustedes necesitan seguridad. Bueno, ¿qué me vas a traer? ¿Cuánta plata vas a traer? ¿Y qué empleo vas a generar?”, sintetizó al describir cómo debería plantearse la negociación con Estados Unidos.

Redrado sostuvo que, en cuestiones estratégicas como la defensa del Atlántico Sur, los minerales críticos y la energía, la Argentina debería priorizar la relación con Estados Unidos. Para el resto de las actividades, planteó que el país debe actuar como un jugador global y buscar oportunidades también en China, Malasia y Medio Oriente.

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