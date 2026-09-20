Así puedes unificar Google Drive, OneDrive, Dropbox y más servicios en una sola carpeta

Centralizar archivos dispersos entre Google Drive, OneDrive y Dropbox requiere herramientas que unifican la gestión sin fusionar las cuentas de nube.

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Centralizar archivos dispersos entre Google Drive, OneDrive y Dropbox es un problema que enfrentan cada vez más usuarios que combinan varias cuentas de nube. Para eso existen herramientas que resuelven este inconveniente sin necesidad de fusionar físicamente las cuentas, sino colocando una capa de gestión por encima de los servicios que ya se utilizan.

Aunque cada servicio tiene su propia aplicación, su propia carpeta y su propia lógica de organización, hay sistemas que permiten tener todo en un solo lugar.

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Cuáles son las opciones para fusionar servicios en la nube

Rclone

Rclone es un proyecto gratuito de código abierto disponible en GitHub que actúa como intermediario entre el usuario y los distintos servicios de almacenamiento. No sustituye a Google Drive, Dropbox u OneDrive, sino que permite gestionarlos desde una misma terminal en Windows mediante comandos.

Cada plataforma se configura como un “remoto”, una conexión que le da acceso a Rclone al almacenamiento correspondiente. Una vez configurados, pueden combinarse mediante la función Combine, que presenta varios remotos dentro de un único árbol de directorios.

Rclone también monta almacenamiento remoto como unidades y es compatible con Google Drive, OneDrive, Dropbox, MEGA, Amazon S3, Nextcloud y Proton Drive.

La herramienta permite copiar, mover y sincronizar carpetas, comprobar la integridad de los archivos mediante hashes como MD5 o SHA-1, y realizar sincronizaciones bidireccionales con la función bisync.

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También puede montar almacenamientos remotos como unidades, dividir archivos grandes, aplicar cifrado y ofrecer contenidos mediante protocolos como HTTP, WebDAV, FTP, SFTP o DLNA. Es compatible con Google Drive, OneDrive, Dropbox, MEGA, Amazon S3, Nextcloud, pCloud, Proton Drive y otros.

Su principal limitación es que requiere configuración y manejo de comandos, algo que la aleja de la sencillez de instalar una aplicación oficial e iniciar sesión.

OneDrive

Para quienes prefieren evitar los comandos, existen soluciones con interfaz visual. OneDrive permite importar archivos de Google Drive, Google Photos y Dropbox desde su versión web, aunque el espacio gratuito de 5 gigabytes (GB) se agota rápido y las estimaciones de tamaño no siempre son precisas.

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MultCloud integra Google Drive, Dropbox, OneDrive, iCloud Drive, Amazon S3 y NAS, pero el plan gratuito limita el tráfico a 5 GB mensuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

MultCloud

MultCloud ofrece planes gratuitos y de pago con soporte para Google Drive, Google Photos, Dropbox, OneDrive, iCloud Photos, iCloud Drive, Amazon S3 y dispositivos NAS. También permite sincronizar cuentas de Gmail y Outlook, transferir almacenamiento y programar tareas, aunque el plan gratuito limita el tráfico a 5 GB mensuales.

AirCluster

AirCluster funciona como aplicación independiente en Windows y suma compatibilidad con servicios como Huawei Drive, Nextcloud y Opendrive, aunque su interfaz resulta menos intuitiva que la de otras opciones.

CloudMounter

CloudMounter, en cambio, monta cada servicio como una unidad local: es posible asignar letras de unidad distintas a OneDrive y Google Drive y explorarlas como carpetas comunes del sistema. Ofrece 14 días de prueba de su versión Pro antes de pasar a una versión gratuita con funciones reducidas, y es compatible con FTP, Amazon S3, Dropbox, Google Drive, OneDrive, WebDAV, Mega y Box.com.

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Odrive

Odrive es otra herramienta gratuita, disponible para Windows, Linux y macOS, que unifica servicios como Dropbox, Google Drive y OneDrive dentro de una única carpeta sincronizada en el equipo.

Odrive unifica Dropbox, Google Drive y OneDrive en una sola carpeta sincronizada y permite elegir qué archivos descargar con sincronización selectiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También admite la incorporación de redes sociales como Facebook, desde donde puede descargarse contenido para tenerlo disponible en la misma estructura.

Una de sus características centrales es la sincronización selectiva: no obliga a descargar todo el contenido de cada cuenta, sino que permite elegir qué carpetas mantener sincronizadas, algo relevante cuando el disco duro tiene espacio limitado.

Su funcionamiento requiere instalar el programa, crear una cuenta y seleccionar manualmente los archivos que se desean sincronizar, ya que estos no se descargan de forma automática.

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Odrive permite además crear carpetas compartidas para que otros usuarios accedan al contenido, de forma similar a como funcionan las carpetas compartidas nativas de Dropbox o Google Drive.