Quiénes son las jóvenes que murieron en un choque en Neuquén: confirmaron que el conductor estaba alcoholizado

Dos de los acompañantes sufrieron lesiones de consideración y uno fue trasladado en estado crítico a Neuquén capital.

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Serena Zalazar, de 17 años, y Milagros Lara, de 20, viajaban en una Toyota Hilux junto a tres personas más cuando el vehículo volcó en la Ruta Provincial 6, en el norte de Neuquén. Ninguna de las dos sobrevivió. El conductor, que resultó ileso, dio positivo en el test de alcoholemia.

El hecho ocurrió el pasado domingo, poco después de las 10 de la mañana, a la altura del camping de Petroleros Jerárquicos, en el sector conocido como El Dinosaurio, en las inmediaciones de Rincón de los Sauces. La camioneta circulaba en dirección oeste-este cuando el conductor perdió el control del rodado, que dio varios tumbos sobre la calzada hasta quedar totalmente destrozado. Durante el vuelco, Zalazar y Lara —que iban como acompañantes— salieron despedidas del habitáculo y sufrieron heridas que les provocaron la muerte en el lugar.

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La muerte de Zalazar y Lara conmovió a Rincón de los Sauces. La Municipalidad de la localidad publicó un mensaje en sus redes sociales para acompañar a las familias y allegados de las víctimas “con profundo respeto”.

Serena Zalazar y Milagros Lara fallecieron tras el vuelco de una camioneta en la Ruta Provincial 6, cerca de Rincón de los Sauces.

“Falleció en nuestra ciudad el día 20 de septiembre de 2026. Su despedida se realizará hoy, martes 22 de septiembre, desde las 18 hasta mañana miércoles 23 a las 8:30. Posteriormente, será acompañada a su lugar de descanso final en la necrópolis local. La Municipalidad de Rincón de los Sauces acompaña a su familia y allegados con profundo respeto”, escribieron en el comunicado compartido.

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También se expresó el CPEM 24, institución educativa a la que asistía una de ellas. “Serena: tu paso por nuestra escuela ha dejado una huella imborrable. Te recordaremos con tu sonrisa característica y la gran alegría que tu presencia nos dejaba. Toda esta comunidad educativa abraza a su familia, amigos, compañeros. Descansa en paz, te recordaremos por siempre con mucho amor”, publicó la institución.

Los cinco ocupantes eran vecinos de Rincón de los Sauces. Junto a las dos víctimas fatales viajaban tres hombres, dos de los cuales también resultaron con heridas de consideración. Uno de ellos fue trasladado de urgencia a Neuquén capital, donde hasta este lunes permanecía en estado crítico.

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La Municipalidad de Rincón de los Sauces publicó un comunicado oficial para acompañar con respeto a los familiares.

El otro quedó internado en una clínica de la localidad con fracturas múltiples en las clavículas, aunque desde la Policía informaron que se encuentra fuera de peligro. El conductor fue trasladado al hospital local en observación y, según precisó el comisario Juan Valenzuela, jefe de la Comisaría 35 de Rincón de los Sauces, también está fuera de peligro.

Fue justamente en ese centro de salud donde se realizó el examen de alcoholemia. “Tuvimos que realizar el test de alcoholemia en el hospital, que lo realiza la gente de la Municipalidad, y sí le dio positivo. No te puedo decir el grado de alcohol que le dio, pero sí tenemos corroborado que le dio positivo el alcohol en sangre al conductor”, confirmó Valenzuela en declaraciones a Radio 7.

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La policía descartó fallas en la calzada debido a una repavimentación reciente e investiga la velocidad de la camioneta.

Sobre las condiciones en que se produjo el vuelco, Valenzuela descartó que el estado del asfalto hubiera incidido en el accidente: “La calzada está buena debido a que fue repavimentada hace poco, así que es un sector que no es que esté poceado ni tenga defecto la calzada”, señaló ante Diario Río Negro. Uno de los aspectos que los peritos de Accidentología Vial buscan determinar es la velocidad a la que circulaba la Hilux al momento del siniestro.

Respecto de las dos jóvenes despedidas del rodado, el comisario indicó: “Presumimos que la gente que salió despedida del rodado no llevaba cinturones de seguridad, pero es todo etapa de investigación”. En la zona hay un domo de cámaras de seguridad cerca de la bicisenda, aunque la distancia con el lugar del vuelco impidió que las imágenes captaran el momento exacto del hecho.

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