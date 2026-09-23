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El descargo de Nicole Neumann luego de que le sacaran una foto sin autorización en una panchería: “Sos tan nefasto”

La modelo almorzó con una de sus tres hijas. Sin embargo, no pudo vivir la jornada con tranquilidad porque su veganismo quedó en el foco de la polémica

La modelo compartió una serie de videos en sus historias a modo de descargo (Video: Instagram)
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Nicole Neumann está acostumbrada a ser el centro de especulaciones y teorías acerca de su persona, sin embargo, en las últimas horas estalló en sus redes sociales después de que Gossipeame, la cuenta que maneja Marcia, publicara una foto tomada a sus espaldas mientras almorzaba en San Isidro junto a una de sus tres hijas y una amiga de ella en lo que, según la cuenta gossipeame, habría sido una panchería.

La imagen, difundida en la sección llamada “la no noticia”, donde la mujer sube fotos que el envían sus seguidores, se puede ver a Nicole en un local de comida: “Me cuentan habría estado comiéndose un panchito, supongo que para vegetarianos/veganos”; escribió Pochi sobre la imagen en cuestión. Una de ellas, con el cabello rubio largo y lacio, y la otra con el cabello recogido en un rodete, aparecen en una aparente conversación distendida. La foto fue tomada sin que ninguna de las protagonistas advirtiera la presencia del fotógrafo.

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En un extenso descargo que publicó en sus historias de Instagram, Neumann apuntó directamente contra quien habría sacado la imagen. “Vengo a hablarle a un proyecto de señor y para que todos sus amigos, allegados, familia, se enteren de lo desagradable de las actitudes”, arrancó, para luego detallar que había ido al lugar a pedido de su hija. “Fui a un almuerzo a llevar a mi hija y una amiga, que quisieron ir a un lugar específico. Accedí para darles el gusto. De hecho, hice la broma de: ‘Ay, lo único que me falta es que me saquen una foto dentro de una panchería’”, relató entre risas.

Captura de pantalla de una publicación digital con la fotografía de dos mujeres sentadas frente a una ventana y textos superpuestos
La foto de Nicole comiendo con su hija que generó el descargo de la modelo

La modelo contó que, dentro del local, escuchó un comentario del hombre sobre su dieta. “Escucho encima de refilón, por eso sé quién sos, en un momento que decís: ‘No, no come carne, no sé qué’. Yo me doy vuelta y me dice: ‘La carne, hay que comer carne’. Yo le digo: ‘¿Qué? ¿Cómo? ¿Carne? No, no, no’”, reprodujo. Según su relato, el hombre no sostuvo el intercambio: “No tuviste ni la decencia ni el coraje de mirarme de frente y seguir con el tema. Pasaste de largo, porque te miré”.

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Neumann calificó la foto como una “invasión total” a su privacidad. “Sos tan nefasto de sacarme una foto a mis espaldas sin mi consentimiento, estando comiendo en un día normal, una tarde normal con mi hija, relajada, fuera de lo laboral”, cuestionó. Y agregó con ironía: “Además, sos terrible mala leche porque me sacas una foto espantosa”.

Sobre lo que comió, fue categórica: aclaró que pidió “los nachitos esos, totopos” y reafirmó su veganismo. “Claramente no como animales muertos. Y esto no es una postura, porque yo no necesito dibujar nada”, sostuvo, al tiempo que aclaró que no busca juzgar a quienes sí consumen carne. “Hay miles de influencers, modelos que viven felices comiendo carne. Yo simplemente predico la vida que llevo y lo que yo siento”, explicó.

La modelo aseguró que no estaba comiendo carne y que su compromiso con los animales está intacto (Video: Instagram)

El descargo cerró con un comentario sobre el local y su dueño. “Vendés un producto de mierda que es cancerígeno. Así que gracias, porque no voy a volver más ahí. Y ojalá que vaya muy poquita gente también”, lanzó. Y antes de despedirse con un beso al micrófono, le reservó un mensaje final: “Te voy a poner en mis meditaciones y en mis respiraciones para mandarte luz, a ver si podés ser un poquito menos pelotudo”.

El episodio suma un nuevo capítulo a la larga lista de críticas públicas que le llegan a Neumann, quien desde hace años mantiene una presencia activa en redes sociales y no suele guardar silencio ante situaciones que considera injustas.

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Nicole Neumann

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