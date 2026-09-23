“Ocurre una vez cada 100 mil casos”: una vaca tuvo trillizos de forma natural y aseguran que es un hecho único

La vaca Aberdeen Angus colorada tenía entre cinco y seis partos previos, una condición que, según el veterinario, puede favorecer la probabilidad de una gestación múltiple

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Un hecho único se registró en el sur de la provincia de Córdoba cuando se conoció que una vaca Aberdeen Angus colorada parió trillizos de forma natural y sin asistencia veterinaria: dos hembras y un macho, todos sanos. Según el especialista que asistió al animal, se trata de un fenómeno que puede ocurrir una vez cada 100.000 partos.

El hallazgo tuvo lugar en la Estancia San José, perteneciente a la firma San José Agrícola Ganadera, ubicada en la zona rural de San Joaquín, departamento Roque Sáenz Peña, al sur de Córdoba. La vaca, que contaba con varios partos previos, había dado a luz a los tres terneros de forma completamente natural y sin asistencia veterinaria. Cuando el personal la encontró, dos de las crías estaban mamando junto a ella; la tercera estaba echada cerca, lo que en un primer momento generó dudas sobre si correspondía al mismo parto.

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La incertidumbre duró poco. “Se sorprendieron cuando la vaca lo fue a buscar y también se prendió a mamar”, relató el médico veterinario Carlos Bertolino —matrícula 2481 del Colegio Médico Veterinario de Córdoba— en declaraciones a LV16 Radio Río Cuarto. Ante la duda inicial, el personal recorrió el campo para verificar si existía otra vaca que hubiese parido y dejado allí a una cría. No encontraron ninguna. “Ahí nos llamó la atención que realmente eran trillizos”, precisó el profesional.

Bertolino es el veterinario que asiste al ganado del establecimiento, y fue quien confirmó y documentó el caso. Según estimó, la vaca se encontraba entre su quinto y sexto parto, una condición que, de acuerdo con su experiencia, puede favorecer la probabilidad de una gestación múltiple. En los bovinos de cría, lo habitual es que cada parto produzca una sola cría; los mellizos ya representan una excepción, y los trillizos o cuatrillizos son, en la práctica, casi anecdóticos.

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“Es muy raro. Se da un caso cada 100.000 pariciones. Por ahí ocurre un poco más seguido en rodeos Holando, donde puede llegar a darse un caso cada 75.000 partos”, detalló Bertolino. La comparación con la raza Holando-Argentino —de aptitud lechera— sirve para dimensionar la diferencia: incluso en ese rodeo, donde las gestaciones múltiples son relativamente más frecuentes, la cifra sigue siendo baja. En el caso de los bovinos de cría como el Aberdeen Angus, la probabilidad es todavía menor.

El parto fue producto de monta natural, dado que los nacimientos correspondientes al protocolo de inseminación artificial del establecimiento ya habían tenido lugar (Fotos: Agroverdad)

Lo que hace al caso más llamativo no es únicamente la concepción de tres crías. El verdadero dato está en la cadena de circunstancias que debieron alinearse para que el nacimiento llegara a buen término. “Lo complejo es que estos partos culminen bien, que no haya abortos y que lleguen a término. Lo más llamativo es que haya sido por parto natural y no asistido”, remarcó el profesional. Que los tres terneros completaran su desarrollo intrauterino, nacieran sin complicaciones y sin intervención humana coloca al caso en una categoría difícil de encontrar en la literatura veterinaria cotidiana.

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La madre y sus tres crías se encuentran en óptimas condiciones. Sin embargo, el manejo futuro requerirá cuidados especiales y suplementos nutricionales, dado que la vaca deberá afrontar una demanda de producción de leche considerablemente mayor a la habitual para amamantar a las tres crías.

En cuanto al origen del parto, el veterinario descartó que tenga relación con el protocolo de inseminación artificial que se aplica en el establecimiento. El esquema reproductivo del rodeo combina inseminación artificial en una primera etapa con un período de servicio natural de tres meses. “Todo lo correspondiente a la inseminación ya había nacido, así que este parto fue producto de monta natural”, precisó Bertolino. La vaca forma parte de un rodeo de cría —no de un establecimiento lechero— donde el objetivo productivo es lograr un ternero por vaca por año, meta que ya de por sí implica un trabajo constante de manejo reproductivo.

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La alimentación del rodeo se basa en pasturas naturales y algunas implantadas, sin suplementación permanente. Durante el invierno, cuando las condiciones lo requieren, los animales reciben rollos o heno. “Se los alimenta muy bien, pero siempre sobre pasturas naturales y algunas implantadas. No se suplementa más que en algún momento necesario del invierno, con algún rollo o heno”, concluyó el profesional en declaraciones al medio radial.