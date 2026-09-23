El delantero Dereck Moncada se incorpora a Honduras para los partidos de la Liga de Naciones

El delantero del conjunto suizo llegó de madrugada al país centroamericano con la intención de aportar al equipo nacional en la Liga de Naciones, destacando la importancia de mantener la humildad durante su crecimiento profesional. (Imagen de cortesía)

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Dereck Moncada, delantero del Lugano de Suiza, se incorporó a la selección de Honduras para los próximos partidos de la Liga de Naciones de Concacaf y sostuvo que aún no es tiempo de buscar un salto a la Premier League: quiere acumular experiencia en Europa y pelear competencias continentales antes de evaluar un cambio de club.

El atacante llegó al país durante la madrugada para unirse a la concentración de la selección nacional. La convocatoria representa una nueva oportunidad en un proceso que, según explicó, asume con responsabilidad y orgullo, de acuerdo con declaraciones recogidas por Diario Diez.

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“Estoy agradecido con Dios por estar aquí nuevamente, con mucha responsabilidad y con las ganas de hacer las cosas de la mejor manera”, afirmó Moncada sobre su regreso a la Bicolor.

Su recorrido internacional comenzó en el Campeonato Sub-20 de Concacaf de 2024, torneo en el que Honduras quedó eliminada en cuartos de final ante Cuba tras perder 3-5 en la tanda de penales.

El joven artillero del Lugano de Suiza decidió priorizar su crecimiento en competencias continentales europeas antes de aceptar una transferencia importante, tras integrarse a la concentración de la Bicolor nacional para la Liga de Naciones. (Imagen de cortesía)

El 4 de noviembre de 2025 recibió su primera convocatoria a la selección absoluta para disputar los dos últimos encuentros de las eliminatorias hacia el Mundial de 2026, frente a Nicaragua y Costa Rica. Nueve días después debutó en la derrota 2-0 ante Nicaragua, cuando reemplazó a Romell Quioto en el minuto 72.

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El respaldo familiar y una prioridad: mantener la humildad

Moncada atribuyó parte de su presente al acompañamiento de su entorno cercano. El futbolista remarcó que ese apoyo lo ayuda a mantener una actitud mesurada ante el avance de su carrera en los últimos meses.

“Gracias a Dios tengo a mi familia, que siempre me está apoyando, y [debo] mantener la humildad, sabiendo que me está yendo muy bien”, expresó el delantero hondureño.

El objetivo de su regreso a la selección es sumar para obtener resultados favorables. “Creo que el objetivo es claro: siempre ganar. Me gusta este proceso, creo que ustedes también lo han visto, y estoy muy orgulloso de representar a mi país”, señaló.

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La proyección de Moncada en el fútbol europeo ha elevado las expectativas sobre su aporte al combinado nacional. Sin embargo, el atacante rechazó la idea de asumir una jerarquía que considera prematura y prefirió concentrarse en cada oportunidad con Honduras.

“La responsabilidad me la quieren dar ustedes, la prensa deportiva. Yo solo quiero divertirme, aprovechar cada llamado a la selección y hacerlo de la mejor manera”, manifestó.

Más experiencia europea antes de un nuevo traspaso

Su llegada al fútbol suizo se produjo antes de lo que esperaba. El delantero definió esa etapa como una experiencia positiva y vinculó su progreso al esfuerzo sostenido.

“Muy bien, una linda experiencia. La verdad es que no esperaba que sucediera tan rápido, pero a base de trabajo creo que Dios siempre lo recompensa a uno”, sostuvo.

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El delantero de la selección de Honduras remarcó que el objetivo principal del equipo es ganar los encuentros fijados. (Imagen retomada de Diario La Prensa, Honduras)

Las versiones sobre una posible transferencia a la Premier League no alteran su planificación. Moncada considera que primero debe conocer más el fútbol europeo y disputar torneos continentales antes de buscar un destino de mayor exigencia.

“Creo que no es el momento adecuado para salir. Creo que debería tener un poco más de conocimiento de lo que es Europa, pelear en competiciones europeas, conocerlo un poquito más y luego dar un próximo salto”, explicó.

El delantero todavía no conversó directamente con el entrenador de Honduras desde que se conoció su nueva citación. “Aún no he tenido la oportunidad de hablar con él. Solo vi que salió mi nombre en la convocatoria y lo asumí con mucha responsabilidad, como siempre”, cerró.

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