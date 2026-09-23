Un turista canadiense afirma que los apagones terminaron con los viajes baratos a Cuba

Se ve una bandera cubana en playa de Varadero, Cuba, imagen de archivo REUTERS/Alexandre Meneghini/File Photo

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Un turista canadiense grabó de madrugada las calles a oscuras de Varadero y declaró, en pleno apagón nacional, que “la era de viajes cubanos baratos para los canadienses se ha terminado”.

Se trata de Mike Fisher, creador de contenido conocido por promocionar a Cuba como destino turístico accesible, según reportó Árbol Invertido, medio digital cubano independiente.

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Fisher documentó los efectos del colapso total del Sistema Eléctrico Nacional ocurrido el 18 de septiembre, que dejó sin electricidad a millones de personas en la isla. El video recorre instalaciones y zonas del balneario sumidas en la oscuridad, con apenas algunos puntos de luz aislados.

El generador del hotel se apagó a las 2:30 de la madrugada

“Casi las 7 de la mañana y, como pueden ver, no hay energía aquí”, relató Fisher en las imágenes difundidas por Árbol Invertido. El turista señaló que el generador de su hotel dejó de funcionar alrededor de las 2:30 de la madrugada, mientras a la distancia todavía se escuchaba el motor del generador de otro complejo hotelero, el Solymar.

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Un turista canadiense grabó de madrugada las calles a oscuras de Varadero y declaró, en pleno apagón nacional, que “la era de viajes cubanos baratos para los canadienses se ha terminado”. El contenido incluye tomas diurnas en la arena junto al mar y escenas nocturnas en las calles de la localidad, donde también aparece comiendo en un establecimiento.

El apagón que afectó a Varadero corresponde al colapso del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) registrado el 18 de septiembre, el octavo de este tipo en lo que va de 2026 según el Ministerio de Energía y Minas cubano.

La falla se originó en una línea de transmisión de 220 kilovoltios entre Matanzas y Cienfuegos y se extendió al resto del país en medio de condiciones meteorológicas inestables.

Según el testimonio recogido por Árbol Invertido, el colapso eléctrico se sumó a un problema logístico previo: la necesidad de un vuelo secundario para llegar a la isla generó dudas entre los viajeros canadienses, que ahora eligen mayoritariamente México o República Dominicana como alternativas de descanso.

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Playas casi vacías y dudas sobre la temporada de noviembre

En otras imágenes grabadas durante el día, con una playa prácticamente desierta de fondo, Fisher fue categórico: “La era de viajes cubanos baratos para los canadienses se ha terminado”. El creador de contenido matizó que todavía es posible viajar a la isla con presupuestos accesibles, aunque reconoció que el escenario cambió de forma estructural.

“Bien, absolutamente. Pero para muchos canadienses, el obstáculo del vuelo secundario, por alguna razón, les pesa mucho”, explicó Fisher según el registro difundido por el medio.

El creador de contenido matizó que todavía es posible viajar a la isla con presupuestos accesibles, aunque reconoció que el escenario cambió de forma estructural. Imagen de archivo (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa

El turista agregó que el turismo extranjero en Cuba “colapsó absolutamente” y dijo desconocer si la situación mejorará antes de fin de año.

Fisher expresó dudas sobre una eventual recuperación del sector en noviembre de 2026, cuando las autoridades cubanas esperan un repunte de visitantes. “Ellos tienen la esperanza de que en noviembre la gente empiece a volver. No sé. No sé qué va a pasar en noviembre”, afirmó ante la cámara, en declaraciones que recogió Árbol Invertido.

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El turista agregó que el turismo extranjero en Cuba “colapsó absolutamente” y dijo desconocer si la situación mejorará antes de fin de año. Foto retomada de Árbol Invertido.

Ocho colapsos del sistema eléctrico en 2026

El testimonio del turista se produce en un contexto de deterioro energético que acumula ocho colapsos nacionales del sistema eléctrico durante 2026.

La isla, de 9.4 millones de habitantes, sufre cortes prolongados atribuidos al estado obsoleto de sus plantas termoeléctricas y a las restricciones al combustible impuestas por Estados Unidos.

En las últimas semanas, los apagones se prolongaron por más de 30 horas en La Habana y por más de 60 horas consecutivas en otras provincias, de acuerdo con reportes previos sobre la crisis energética cubana. Los cortes eléctricos afectan también el suministro de agua y la red de telefonía en todo el país.

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El propio Fisher describió el ambiente nocturno en Varadero como el de un “pueblo fantasma”, con temperaturas frescas y sin la humedad habitual de la zona, mientras remarcó que las condiciones climáticas contrastaban con la falta de electricidad que padecen los residentes cubanos.

Según el creador de contenido, la combinación entre los cortes de luz recurrentes y la exigencia de un vuelo de conexión adicional erosionó la confianza de los viajeros canadienses, tradicionalmente uno de los principales mercados emisores de turistas hacia la isla caribeña.

Esa percepción, sostenida en comentarios de otros viajeros que Fisher dijo haber leído, refuerza el desplazamiento hacia destinos alternativos como México y República Dominicana, de acuerdo con lo publicado por Árbol Invertido.

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