El Salvador

El Salvador: Tribunal impone 123 años de prisión al líder de robos armados cerca de bancos

El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado impuso la mayor pena a Willifran Saul Mendoza Vásquez por homicidio, siete asaltos agravados y agrupaciones ilícitas tras hechos registrados entre 2013 y 2015

La estructura delictiva ejecutó asaltos a mano armada contra personas en las afueras de entidades bancarias entre 2013 y 2015. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La estructura delictiva ejecutó asaltos a mano armada contra personas en las afueras de entidades bancarias entre 2013 y 2015. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez uno, impuso 123 años de prisión a Willifran Saul Mendoza Vásquez, alias Willy, señalado como líder de una estructura acusada de cometer robos armados contra personas ubicadas, en especial, en las afueras de entidades bancarias, de acuerdo con la información de publicada este martes por Centros Judiciales.

Según la publicación oficial, Mendoza Vásquez fue condenado por homicidio agravado, siete casos de robo agravado y agrupaciones ilícitas, delito cometido en perjuicio de la paz pública. Los hechos atribuidos al grupo ocurrieron entre 2013 y 2015.

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La pena más alta recayó sobre alias Willy, a quien la investigación identificó como responsable de dirigir las acciones de la estructura. Entre los casos incluidos en el proceso figura el asesinato de una víctima que se opuso a un asalto cerca de una institución bancaria.

El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado impuso 123 años de prisión a Willifran Saul Mendoza Vásquez por liderar una red criminal. (Cortesía: Imagen Ilustrativa Infobae)
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado impuso 123 años de prisión a Willifran Saul Mendoza Vásquez por liderar una red criminal. (Cortesía: Imagen Ilustrativa Infobae)

El homicidio ocurrió durante uno de los robos atribuidos al grupo

La acusación sostuvo que los integrantes de la estructura seleccionaban a sus víctimas en zonas cercanas a bancos. Luego las abordaban con armas de fuego para despojarlas de dinero y otras pertenencias.

En uno de esos episodios, de acuerdo con lo proporcionado por Centros Judiciales, Mendoza Vásquez asesinó a una persona que se resistió al robo. Ese hecho sustentó la condena por homicidio agravado, además de los siete casos de robo agravado que se le atribuyeron.

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El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado también consideró acreditada la participación del acusado en agrupaciones ilícitas. La sentencia vinculó las acciones de los procesados con una estructura que operaba mediante la identificación previa de posibles víctimas a la salida de entidades financieras.

Al mismo tiempo, Centros Judiciales señaló que los robos se cometían a mano armada. La modalidad consistía en ubicar a personas en las inmediaciones de bancos y asaltarlas cuando salían de esos establecimientos. Los procesados ubicaban a las víctimas, principalmente afuera de los centros bancarios.

Ilustración de un hombre con gorra que apunta una arma hacia una persona con las manos levantadas en la acera.
El grupo criminal identificaba previamente a sus víctimas antes de abordarlas con armas de fuego a la salida de las instituciones financieras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros tres procesados recibieron penas de entre 17 y 71 años

A su vez, la resolución también alcanzó a José Benito Torres Rivas, alias Venado, quien recibió una condena de 71 años de prisión por homicidio agravado, tres casos de robo agravado y agrupaciones ilícitas.

Por su parte, Samuel Humberto Flores Amaya fue sentenciado a 41 años de prisión por tres casos de robo agravado y agrupaciones ilícitas. La tercera condenada mencionada por la autoridad judicial fue Sonia Carolina Méndez Girón, quien deberá cumplir una pena de 17 años de prisión.

Las condenas se dictaron en ausencia de los procesados, una posibilidad contemplada por las reformas al Código Penal. La medida permitió que el tribunal avanzara con el juicio y emitiera una sentencia pese a que los acusados no estuvieron presentes en la audiencia.

El caso reunió hechos ocurridos durante un período de tres años y se centró en una serie de asaltos cometidos contra personas que se encontraban en los alrededores de instituciones bancarias. De igual forma, la sentencia estableció penas diferenciadas según la participación y los delitos atribuidos a cada integrante de la estructura.

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