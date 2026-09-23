Más de 55 mil anomalías encuentra protección al consumidor al verificar comercios panameños

El llamado oficial abarca la información de precios, las fechas de vencimiento, el estado de la mercancía y la aplicación de los beneficios que exige la ley. (Acodeco)

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Casi 48 mil productos vencidos aparecieron en los estantes de comercios de todo Panamá entre enero y agosto de este año.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) detectó esa cifra durante sus operativos de fiscalización a nivel nacional.

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El hallazgo representa el 84.3% de las 55,794 anomalías que la entidad registró en ocho meses de inspecciones a comercios de todo el país.

La cifra de 47,042 artículos vencidos convierte a esta irregularidad en el problema central de los operativos.

Los inspectores también hallaron 2,112 productos deteriorados y 1,699 sin fecha de vencimiento visible.

Los procesos de conciliación buscan facilitar acuerdos entre los consumidores afectados y los comercios involucrados. (Acodeco)

Según los datos oficiales, los productos vencidos, la falta de precios visibles y la mercancía en mal estado lideran los hallazgos, junto con fallas en la aplicación de descuentos legales para adultos mayores.

Otro problema recurrente fue la ausencia de precios a la vista, con 3,040 casos detectados. A eso se suman 946 productos con doble precio, 455 con fecha de vencimiento no clara y 88 con doble fecha de expiración.

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Los tanques de gas de 25 libras también fueron objeto de fiscalización: la institución documentó 54 casos de uso indebido de estos recipientes durante el período analizado.

La Ley 6 de 1987 establece beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, y pese a esa normativa, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia encontró 124 casos en los que los comercios no aplicaron el descuento correspondiente.

A esa cifra se agregan 96 establecimientos que no exhibían el letrero informativo obligatorio sobre este beneficio.

Una mujer adulta selecciona productos envasados de una góndola de supermercado mientras revisa sus etiquetas en un local en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resto de las irregularidades detectadas hasta agosto incluye 21 casos vinculados con información comercial deficiente y 18 por no entregar constancia de pago.

La lista se completa con 13 casos de venta atada, 10 de publicidad engañosa, seis por cobro indebido del 7% del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS) en útiles escolares, y cinco por exigencia de compra mínima con tarjeta de crédito.

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Además de los operativos de fiscalización, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia registró 3,237 quejas a nivel nacional entre enero y agosto. De ese total, 2,581 se tramitaron en la sede central y 656 en las administraciones regionales.

La Ley 45 de 2007, que regula la protección al consumidor y la defensa de la competencia, concentró la mayor cantidad de reclamaciones: 2,234 casos, el 69% del total. Le siguieron las quejas relacionadas con la Ley 24 de 2002, sobre información de crédito, con 628 casos.

En tanto, la Ley 6 de 1987 sumó 324 reclamaciones vinculadas a beneficios para adultos mayores, mientras que la Ley 134 de 2013, sobre beneficios para personas con discapacidad, registró 51 quejas.

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Una mujer revisa la información de un envase de bebida en la sección de productos lácteos de un supermercado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia recordó a los agentes económicos la obligación de mantener sus establecimientos y productos conforme a la legislación vigente.

El llamado oficial abarca la información de precios, las fechas de vencimiento, el estado de la mercancía y la aplicación de los beneficios que exige la ley.

La institución también pidió a los consumidores revisar con atención los productos antes de comprarlos. El organismo gubernamental instó a reportar cualquier irregularidad a través de sus canales oficiales.

A través de procesos de conciliación, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia informó que busca facilitar acuerdos entre los consumidores afectados y los comercios involucrados. La entidad gubernamental recalcó en un informe que mantiene habilitados sus canales de atención para recibir quejas y dar seguimiento a los casos que se presenten.

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La institución indicó que mantiene una jornada permanente de orientación dirigida a los agentes económicos del país, sobre el cumplimiento de las normas que fiscaliza, con el propósito de prevenir irregularidades y fortalecer las buenas prácticas comerciales.