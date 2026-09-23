Edith Hermida habló tras su renuncia a El Club Del Moro en medio de rumores de mala relación con Majo Lozano y Costa

Antes de debutar en MasterChef Celebrity, la conductora explicó en SQP que dejó la radio por incompatibilidad de agendas y destacó el vínculo profesional que mantuvo durante casi tres años con el equipo (SQP/ América TV)

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Edith Hermida defendió su salida de El Club Del Moro y negó que hubiera renunciado por conflictos con sus compañeras, en especial con Maju Lozano y Costa. La conductora de Bendita habló en SQP, el ciclo de América TV que conduce Yanina Latorre, en la presentación para la prensa de MasterChef Celebrity, que debutará el lunes 28 de septiembre por Telefe.

La panelista dejó el programa de La 100, conducido por Santiago del Moro, para enfocarse en el reality gastronómico. Tras casi tres años en el ciclo, afirmó que la decisión le resultó difícil por el alcance de la emisión y por el vínculo laboral que construyó con el equipo. Ante las versiones sobre una despedida tensa, Hermida respondió con humor. “A mí me dijeron que me iban a hacer un costillar y lo estoy esperando”, dijo. Explicó que la promesa había partido de un productor del programa, aunque no precisó de quién se trataba.

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Edith Hermida habló en SQP sobre su salida de El Club del Moro y negó conflictos con sus excompañeras Costa y Maju Lozano

Yanina planteó que, según integrantes de la producción, la relación de Edith Hermida con el equipo no había sido conflictiva y que le habían comentado que Maju Lozano podía ser cambiante en el vínculo con ella. La conductora evitó convalidar esa caracterización y destacó el rendimiento de El Club Del Moro. “Es un programa número uno, real”, sostuvo Hermida. También señaló que el éxito y la repercusión del ciclo fueron factores centrales en su dificultad para alejarse: “Por eso me costó tanto irme”.

Consultada de nuevo por su relación con Lozano y Costa, insistió en que tenía un buen trato con sus compañeras. “Yo me llevaba bien con las chicas, yo las quiero. Me hubiese encantado quedarme con Costa, con Maju, con Fernando Carlos, con todos”, expresó. De todos modos, remarcó que sus nuevos compromisos laborales le impedían seguir.

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Durante la entrevista, Nico Peralta recordó declaraciones de Marcela Tauro en Intrusos. Según relató, la periodista que también es parte del programa había dicho que, al comienzo, Hermida y Lozano chocaban con frecuencia y que les llevó tiempo construir una dinámica de trabajo. La panelista respondió que había visto esa entrevista y cuestionó la idea de que los integrantes de un programa deban ser amigos íntimos. “No somos amigos. Somos compañeros de trabajo y nos llevamos bien”, afirmó sobre los vínculos dentro de la radio.

El equipo de El Club Del Moro antes de la salida de Edith Hermida

Yanina como Pia interpretaron que las respuestas de Lozano y Costa sobre la salida de Hermida habían sido distantes. “La despedida fue fría”, resumió la conductora de SQP. También deslizó que ambas no parecían afectadas por su partida. Hermida no avaló esa lectura ni quiso atribuirles intenciones. “Yo no sé lo que piensan los demás. Yo te puedo decir lo que siento yo”, respondió. Luego aseguró que estaba conforme con su presente y con el período que compartió en El Club del Moro.

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La conductora había comunicado su renuncia al aire después de casi tres años. En aquella despedida, agradeció el trato del equipo: “Me han tratado de maravillas. He pasado casi tres años hermosos”. Del Moro le respondió que podía regresar cuando quisiera y destacó su trabajo en el ciclo.

Antes de su debut en MasterChef Celebrity, Edith Hermida explicó los motivos de su renuncia a El Club del Moro

Tras su salida, el programa anunció que Daniela De Lucía, periodista y exparticipante de Gran Hermano: Generación Dorada, ocuparía su lugar. El equipo de El Club del Moro continúa integrado por Maju Lozano, Anita Martínez, Marcela Tauro, Gonzalo Sorbo, Bebe Sanzo, Costa y el periodista deportivo Fernando Carlos.

La participación de Edith Hermida en MasterChef Celebrity marcará su debut en una competencia televisiva mientras mantiene la conducción de Bendita. La nueva edición del reality de Telefe vuelve a tener a Wanda Nara al frente del reality y se medirá en los fuegos con Elizabeth “La Negra” Vernaci, Lizy Tagliani, Karina Mazzocco, Grego Rossello, Marta Fort, Alejandro Lerner y más.

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