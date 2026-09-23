Costa Rica

Costa Rica y Francia firman acuerdo para fortalecer sus relaciones diplomáticas y ampliar oportunidades de inversión

Ambos países conmemoran 178 años de relaciones bilaterales con nuevos compromisos en cooperación, comercio e innovación, además de una misión empresarial prevista para enero de 2027.

Costa Rica y Francia suscribieron un Memorando de Entendimiento para fortalecer el diálogo político entre ambas naciones, en el marco de sus 178 años de relaciones bilaterales. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Costa Rica y Francia suscribieron un Memorando de Entendimiento para fortalecer el diálogo político entre ambas naciones, en el marco de sus 178 años de relaciones bilaterales. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
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Costa Rica y Francia dieron un nuevo paso en el fortalecimiento de sus relaciones diplomáticas y económicas mediante la firma de un Memorando de Entendimiento sobre Consultas Políticas, un instrumento que permitirá mantener un diálogo periódico y estructurado entre ambos gobiernos, cuando se cumplen 178 años de relaciones bilaterales.

El acuerdo fue por el viceministro de Asuntos Bilaterales y Cooperación Internacional de Costa Rica, Alexander Peñaranda Zárate, quien ejerce como ministro interino de Relaciones Exteriores y Culto, y Nicolas Forissier, ministro delegado de Francia para el Comercio Exterior y la Promoción de Inversiones, adscrito al Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores.

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La iniciativa busca establecer un mecanismo que permita dar seguimiento a los compromisos bilaterales y mantener abiertas las conversaciones sobre asuntos de interés común, más allá de las visitas oficiales o los encuentros diplomáticos puntuales.

“Con esta firma, Costa Rica y Francia aseguramos sostener un diálogo permanente y estructurado, dando continuidad a 178 años de amistad y cooperación”, destacó Peñaranda durante la actividad.

El encuentro también permitió abordar asuntos relacionados con la cooperación internacional, el desarrollo económico, la investigación y las oportunidades para ampliar la presencia de empresas de ambos países en sus respectivos mercados.

El viceministro Alexander Peñaranda Zárate y el ministro delegado francés Nicolas Forissier encabezaron el encuentro diplomático celebrado en Costa Rica. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
El viceministro Alexander Peñaranda Zárate y el ministro delegado francés Nicolas Forissier encabezaron el encuentro diplomático celebrado en Costa Rica. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Francia busca ampliar su presencia económica en Costa Rica

Uno de los principales temas de la agenda fue el seguimiento al Acuerdo Sede de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), aprobado por la Asamblea Legislativa costarricense en agosto de 2026, mediante el expediente legislativo 24.915.

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Este instrumento permitirá establecer oficinas de la agencia en Costa Rica y facilitar la gestión de proyectos de cooperación y financiamiento, así como fortalecer el acompañamiento técnico francés en diferentes áreas del desarrollo nacional.

La AFD mantiene operaciones con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Además, ha manifestado su disposición de estructurar un paquete de financiamiento y asistencia técnica en materia de seguridad, mediante Expertise France.

La futura representación también permitirá identificar proyectos, preparar operaciones y dar seguimiento a las iniciativas respaldadas por la cooperación francesa.

En materia comercial, las autoridades abordaron la preparación de una misión empresarial costarricense con MEDEF International, prevista para enero de 2027, con el propósito de impulsar oportunidades de inversión y promover el acercamiento entre los sectores privados.

Costa Rica solicitó el acompañamiento de esta organización empresarial para facilitar el desarrollo de la misión y ampliar las posibilidades de establecer nuevas relaciones comerciales.

El diálogo económico estuvo encabezado por la viceministra de Comercio Exterior, Arianna Arce, quien participó en las conversaciones orientadas a posicionar al país como un destino de inversión para las compañías francesas.

Según datos divulgados por la Cancillería, el intercambio comercial entre Costa Rica y Francia alcanzó los USD 291.4 millones durante 2025, de los cuales USD 102.2 millones correspondieron a exportaciones costarricenses y USD 189.2 millones a importaciones procedentes del país europeo.

La cooperación en salud, investigación, innovación y formación de recursos humanos formó parte de los temas abordados por las delegaciones de ambos países. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
La cooperación en salud, investigación, innovación y formación de recursos humanos formó parte de los temas abordados por las delegaciones de ambos países. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Salud, innovación y candidatura ante Naciones Unidas

La agenda diplomática también incorporó conversaciones sobre salud, innovación, investigación, formación de recursos humanos y cooperación institucional, áreas en las que ambos gobiernos buscan identificar nuevas oportunidades de colaboración.

El encuentro permitió, además, presentar la candidatura de la costarricense Rebeca Grynspan a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como parte de los asuntos multilaterales incluidos en las conversaciones bilaterales.

La candidatura se abordó en el contexto de una relación diplomática que ambos países han mantenido durante casi dos siglos y que ahora busca incorporar nuevos mecanismos de coordinación política y cooperación económica.

Para Costa Rica, el acercamiento representa una oportunidad de ampliar los vínculos con Francia en materia de inversión y asistencia técnica, mientras que el país europeo ha expresado interés en proyectos relacionados con movilidad, electricidad, gestión del agua y tratamiento de residuos.

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