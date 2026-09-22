Tecno

La IA cambia el mercado laboral mientras la baja natalidad pone en jaque a los sistemas jubilatorios

La automatización y el cambio demográfico obligan a repensar la formación, la productividad y el financiamiento de los ingresos durante la vejez, en un contexto laboral marcado por la informalidad y el cuentapropismo

La baja natalidad y el aumento de la longevidad presionan sobre los sistemas jubilatorios y obligan a revisar la planificación de servicios e infraestructura
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La expansión de la inteligencia artificial, la caída de la natalidad y el aumento de la longevidad empiezan a tener lugar en ejes como el empleo, la educación, la productividad y las jubilaciones. En Argentina, esos cambios se superponen con un mercado laboral atravesado por la informalidad y el trabajo por cuenta propia.

Sebastián Campanario, periodista y economista, planteó en Infobae Al Mediodía que ambos procesos avanzan a ritmos distintos, aunque ya obligan a revisar cómo se organizan la producción, la formación y los sistemas previsionales. Sostuvo que la discusión local sobre inteligencia artificial debe contemplar esas particularidades.

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El economista ubicó el debate sobre la velocidad de la transformación entre los tecnólogos, que anticipan cambios inmediatos, y los economistas, que advierten fricciones en la incorporación de nuevas herramientas. Su posición busca un punto intermedio. “Tal vez los economistas tengan razón en el corto plazo, los tecnólogos en el mediano y largo”, afirmó.

Campanario señaló que ese horizonte ya no se mide necesariamente en décadas. “Mediano plazo antes eran cinco o diez años. No, ahora estás hablando del año que viene”, sostuvo.

Sebastián Campanario sostuvo que los economistas pueden acertar en el corto plazo y los tecnólogos en el mediano y largo plazo sobre la transformación de la IA (Captura de video)
Sebastián Campanario sostuvo que los economistas pueden acertar en el corto plazo y los tecnólogos en el mediano y largo plazo sobre la transformación de la IA (Captura de video)

Las pymes y los trabajadores independientes pueden aprovechar la IA

Para Campanario, las aplicaciones de inteligencia artificial pueden tener una utilidad particular para pequeñas y medianas empresas, trabajadores autónomos y personas que cumplen funciones diversas dentro de un mismo proyecto. Incluyó entre esos perfiles a quienes preparan presupuestos, presentaciones y estrategias de comunicación.

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El periodista mencionó herramientas agénticas, diseñadas para resolver o encadenar tareas, y nombró productos como Claude Cowork, ChatGPT Work y próximos desarrollos de Google. “Son herramientas que son ideales para pymes, para cuentapropistas, para individuos”, indicó.

Según su descripción, la adopción no se limita a grandes empresas tecnológicas. Campanario citó la presencia de productores agropecuarios, cadenas de farmacias y pequeñas firmas entre los usuarios de estas aplicaciones. Atribuyó esa expansión a un rasgo extendido en el mercado argentino: “Los argentinos somos toderos, hacemos un poco de todo”.

El analista consideró que la inteligencia artificial no opera por sí sola como un mecanismo de igualación. Las primeras expectativas apuntaban a que podía mejorar proporcionalmente más el desempeño de quienes tenían menores habilidades iniciales, pero advirtió que el uso efectivo está profundizando diferencias.

El mercado laboral argentino combina el avance de la inteligencia artificial con altos niveles de informalidad y trabajo por cuenta propia (Inteligencia Artificial), un teclado y una mano robótica. REUTERS/Dado Ruvic/
El mercado laboral argentino combina el avance de la inteligencia artificial con altos niveles de informalidad y trabajo por cuenta propia (Inteligencia Artificial), un teclado y una mano robótica. REUTERS/Dado Ruvic/

La gente que usa bien esto está volando”, afirmó, y agregó que quienes no incorporen estas herramientas pueden quedar más rezagados. En ese sentido, comparó el aprendizaje de la IA con hábitos que se vuelven necesarios, aun cuando no resulten atractivos para todos.

El uso de la tecnología requiere límites y formación

Campanario advirtió sobre los efectos del uso sin recaudos de las plataformas y los asistentes digitales. “Todo esto te provoca un deterioro cognitivo, digamos, si vos lo hacés sin tener algunos recaudos”, señaló.

El periodista vinculó esa preocupación con las dificultades en lectura, matemática y capacidades verbales que aparecen en distintas mediciones educativas. También relató que estudiantes universitarios pueden tener problemas para recibir devoluciones negativas sobre sus trabajos por su interacción frecuente con respuestas complacientes de herramientas de IA.

El desafío, según planteó, consiste en definir cuánto delegar en esos sistemas y cómo resguardar las capacidades propias. Mencionó como referencias el impulso al uso de papel y lapicera en Suecia y un programa anunciado en Singapur para incentivar la lectura.

Una mano robótica y una mano humana se extienden hacia una balanza suspendida que sostiene una oficina en miniatura y destellos de luz.
La inteligencia artificial, la baja natalidad y la mayor longevidad transforman el empleo, la educación, la productividad y las jubilaciones en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

También descartó que las personas mayores de 50 años queden al margen de esta transformación. “Nunca fue tan temprano, digamos, y nunca fue una oportunidad tan fuerte como empezar ahora”, dijo. Campanario estimó que el uso de herramientas pagas de IA todavía alcanza a una fracción reducida de la población mundial.

La baja natalidad redefine la economía y los sistemas jubilatorios

El segundo proceso que destacó fue el demográfico. Campanario consideró que su alcance es comparable al de la inteligencia artificial, aunque sus efectos se perciban de manera gradual. “El tema demográfico tiene tanto impacto como la IA. Lo que pasa es que tiene como otro ritmo de desarrollo”, explicó.

La extensión de la vida es un factor relevante, pero el economista identificó a la baja de la natalidad como la principal variable detrás de la transformación actual. Según afirmó, las cifras vienen ubicándose por debajo de los pronósticos más negativos elaborados en años anteriores y no muestran un rebote.

Una mujer observa varias pantallas grandes con gráficos, esquemas e indicadores digitales de color azul en una sala oscura.
El uso de asistentes digitales sin recaudos puede provocar deterioro cognitivo y exige definir cuánto delegar en la inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno alcanza a países como Corea, China, Japón y varias naciones europeas. Campanario describió su experiencia durante un viaje a Corea, donde observó menos comercios destinados a niños y pocos coches de bebé en espacios comerciales. “Es un shock ver eso”, dijo.

La reducción de la población puede alterar los criterios con que se proyectan rutas, trenes y otros servicios, porque esas inversiones suelen calcularse para comunidades estables o en expansión. Además, la combinación de menos nacimientos y una vida más prolongada presiona sobre los regímenes jubilatorios.

“Los sistemas jubilatorios están actualmente quebrados en el mundo”, sostuvo Campanario, con la excepción de Noruega en su planteo. Para el economista, la discusión debe incluir el financiamiento de los ingresos durante la vejez y las condiciones para sostener trayectorias laborales y formativas más largas.

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