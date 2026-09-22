La Broma Maestra de: Betty, La Fea usó un actor real como protagonista sin que él lo supiera y resultó un homenaje a la profesión actoral

La Broma Maestra de: Betty, La Fea, una serie de comedia colombiana con estilo documental que reinventa el formato de comedia en la televisión latinoamericana (Prime Video)

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Diego Caicedo, Julián Arango y Lorna Cepeda hablaron en exclusiva sobre La Broma Maestra de: Betty, La Fea de Prime Video, que está en tendencia en Google, ya que creó un concepto diferente de los protagonistas que se ven en plataformas streaming.

Convirtieron a un actor emergente en el protagonista involuntario de un montaje sin precedentes en las plataformas de streaming en latinoamericana: más de 80 personas detrás de cámaras, 30 cámaras ocultas y 14 actores expertos en improvisación trabajaron durante semanas para que Diego Caicedo creyera que participaba en un taller de actuación real.

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El engaño que nadie vio venir: Diego Caicedo creía que era su segunda oportunidad

Diego Caicedo, actor emergente con trayectoria en teatro independiente y papeles secundarios, fue el centro de una operación de comedia en Colombia. Tras ser rechazado en un casting para Betty, La Fea: La Historia Continúa, recibió una invitación para participar en el llamado “Taller de Actores de Betty La Fea”. Lo que él interpretó como una segunda oportunidad era, en realidad, una producción diseñada con una sola función: hacerle creer que todo era real.

Los actores Diego Caicedo, Julián Arango y Lorna Cepeda, en entrevista sobre la nueva serie de Prime Video que exalta la carrera del actor frente al nuevo entorno digital. (Prime Video)

El elenco original de la serie, junto a 14 actores especializados en improvisación, construyó durante semanas un mundo falso alrededor de Caicedo. Cada situación (desde las incómodas hasta las absurdas) fue calculada para revelar quién era él cuando creía que nadie lo observaba. En palabras del propio actor, el proceso dejó una lección clara sobre lo que se necesita para sostenerse en esta profesión: “Sí o sí debes tener mucha disciplina y no ser orgulloso. Siento que debes tener mucha humildad para poder llegar a donde quieras, porque tienes que avanzar y para eso no puedes llegar con el ego por delante.”

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Lorna Cepeda recuerda el embarazo que la alejó de un protagónico y cómo Betty, La Fea cambió su historia

En la entrevista exclusiva con Infobae, la actriz Lorna Cepeda, conectó la premisa de la serie con su propia experiencia al inicio de su carrera. En 1996, quedó seleccionada para un papel protagónico en La Viuda de Blanco, una de las producciones más importantes de la televisión colombiana de esa época. Un embarazo inesperado la obligó a renunciar al proyecto.

“Me sentí un poquito triste porque dije: ‘No puede ser, no fue el momento. ¿Hasta cuándo en la vida?’”, recordó. Sin embargo, tres años después llegó Betty, La Fea y con ella, uno de los capítulos más relevantes de su carrera. “Hay que confiar mucho. Eso te pasa en la vida: un montón de cosas, un montón de nos. Ni siquiera esos no hay que tomárselos personal”, afirmó la actriz, quien ve en La Broma Maestra un retrato fiel de lo que enfrenta cualquier actor en sus comienzos.

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Antes de Yo soy Betty, la fea, perdió un casting importante por su embarazo, pero queda como enseñanza que ni eso lográ arrebatar los sueños de una actriz.

Julián Arango también fue el blanco de una broma en sus inicios: lo enviaron a buscar “el cajón de los suspiros”

Julián Arango, uno de los actores más reconocidos del elenco original de Betty, La Fea, reveló que él tampoco escapó a las bromas de set al inicio de su carrera. En sus primeros días en una producción televisiva, alguien lo envió a buscar por todo el estudio un inexistente “cajón de los suspiros”. Técnicos de luces, vestuario y producción lo pasaron de un departamento al otro hasta que el estudio entero estalló de risa.

“Todo el mundo muerto de la risa”, relató Arango entre carcajadas durante la entrevista. Cuando Infobae le preguntó cuándo se dio cuenta de que el cajón no existía, respondió: Cuando todos estallaron de la risa y lo señalaron así como: ‘¡Ja, ja, ja! Perdedor’.

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La improvisación, el motor detrás de la serie: Colombia tiene un movimiento que Prime Video puso en el mapa

Uno de los ejes centrales de la conversación fue el rol de la improvisación en la formación actoral colombiana. La Broma Maestra de: Betty, La Fea se apoya íntegramente en actores especializados en esta disciplina y eso, según los protagonistas, no es casual: hay un movimiento de impro consolidado en Colombia que la producción visibiliza a escala global.

Para Arango, la serie es una demostración concreta de lo que puede lograr un actor entrenado en improvisación. “Ellos son expertos en improvisación y eso ahí lo demuestran en el set. Son tan buenos improvisadores que logran crear un producto tan bueno como este y engañar a alguien de esta manera”, señaló el actor, quien durante la grabación fue uno de los cómplices del montaje. Paz, por su parte, sostuvo que ningún actor puede prescindir de esa habilidad: “Un actor que no hace impro la tiene complicada, porque de eso se trata, sobre todo cuando uno hace teatro”.

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Caicedo tomó la misma línea y amplió el alcance del argumento: “El impro siempre ha estado. Lo que pasa es que ahora se le da mucha más importancia. Tener a catorce pelados (jóvenes) improvisadores quiere decir que hay un movimiento grande y creo que esto va a ser muy importante para el impro en Colombia y en Latinoamérica”.

(Meta)

Los tres actores coinciden: detrás de un actor hay un trabajo que las redes sociales no muestran

El cierre de la entrevista derivó hacia un debate sobre la profesión actoral frente a la cultura de los seguidores y los likes. Los tres actores coincidieron en que La Broma Maestra funciona también como reivindicación del trabajo invisible que sostiene una carrera.

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Ella fue directa al señalar el peso emocional que implica la formación actoral: “Detrás de un actor hay un proceso. No sé con qué lo equiparo de pronto con la medicina, que vienen cosas nuevas y los doctores siempre están actualizándose. Hay un trabajo enorme y también, un trabajo emocional bastante importante, porque eso juega mucho con tu forma de ser, con tus emociones y con tu ego”.

Caicedo, quien pasó de ser la víctima del engaño a protagonista de una producción global, cerró con una lectura que sintetiza el espíritu de la serie: “Me parece que La Broma Maestra es un homenaje a esta bella profesión. Creo que es muy chévere para el público que tenga la oportunidad de ver qué hay detrás de un actor, que es mucho más de lo que creen. La actuación tiene algo muy especial: la humanidad, las emociones. Es muy bonita esta profesión”.

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Arango, por su parte, marcó la diferencia entre el arte de actuar y el oficio de crear contenido para redes: “La carrera actoral, el arte de ser actor, tiene un trabajo muy diferente al tema de crear algo en redes sociales. Esa formación tiene que tener un reconocimiento, así no tengan la mayor cantidad de cosas en redes, sino que cuando tú te pares a hacer el casting, el director sepa que eres capaz de hacer lo que él espera”.