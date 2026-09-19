Pasos para convertir un teléfono viejo en router y dar internet a varios dispositivos

Convertir un teléfono en router es una solución para lugares donde la señal del internet fijo es débil. (Europa Press)

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Los teléfonos inteligentes que quedan en desuso tras una renovación no tienen por qué guardarse en un cajón: tanto Android como iOS incluyen desde hace años una función que transforma cualquier equipo en un punto de acceso WiFi portátil, capaz de compartir la conexión de datos móviles con computadoras, tablets y televisores sin depender del router fijo del hogar o la oficina.

La función, conocida como hotspot o zona WiFi, permite que el dispositivo actúe como intermediario entre el plan de datos contratado y otros equipos cercanos. Su utilidad se extiende tanto a entornos laborales como personales, en situaciones donde no existe una red WiFi fija disponible o esta presenta fallas.

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Cómo activar el hotspot en un dispositivo Android

En los teléfonos con sistema Android, el proceso comienza al desplegar el panel de notificaciones y localizar el ícono de hotspot o zona WiFi. Si no aparece de forma visible, puede agregarse manualmente desde el menú de configuración rápida.

Android admite hasta diez conexiones simultáneas a través de la función de zona WiFi. (Piedmont University)

El sistema ofrece tres alternativas de conexión: WiFi, Bluetooth o cable USB. La opción inalámbrica suele ser la más utilizada por su flexibilidad, ya que no requiere cables ni proximidad física entre los dispositivos. Muchos modelos recientes admiten hasta diez conexiones simultáneas mediante esta modalidad.

Una vez activado el hotspot, el teléfono muestra automáticamente un nombre de red y una contraseña predeterminada, ambos configurables por el usuario desde el mismo menú. El dispositivo secundario —sea una computadora, una tablet u otro celular— debe ingresar a su propio menú de WiFi, ubicar el nombre de la red generada e introducir la clave correspondiente.

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Algunos equipos Android permiten desactivar por completo la contraseña mediante la opción de seguridad “Ninguna”. Aunque esta alternativa agiliza la conexión, se recomienda evitarla y mantener siempre una clave robusta para impedir el ingreso de usuarios no autorizados.

La opción de hotspot en Android se activa desde el panel de notificaciones o el menú de configuración rápida. (David Zorrakino / Europa Press)

El funcionamiento en iPhone

En los dispositivos con sistema iOS, la opción equivalente se denomina Compartir Internet y se activa desde el menú de Configuración. Allí, el usuario puede verificar y modificar tanto el nombre del dispositivo como la contraseña generada de forma automática por el sistema.

Para vincular un equipo secundario, basta con acceder a la lista de redes WiFi disponibles, seleccionar el nombre del iPhone o iPad e ingresar la clave configurada. Todos los dispositivos que se conecten consumirán datos del plan contratado por el equipo principal, un aspecto que conviene tener presente en planes con límites de consumo.

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La seguridad de la función en iOS está reforzada por requisitos técnicos: el sistema exige contraseñas de al menos ocho caracteres y el uso de caracteres ASCII estándar, lo que evita incompatibilidades entre dispositivos y bloquea automáticamente las claves consideradas débiles.

En iPhone, la función se denomina Compartir Internet y se gestiona desde el menú de Configuración. (AVG Antivirus)

Medidas de seguridad recomendadas al compartir la conexión

Independientemente del sistema operativo, los especialistas insisten en adoptar precauciones básicas para evitar accesos no autorizados a la red compartida. La primera recomendación es utilizar contraseñas de un mínimo de ocho caracteres que combinen letras, números y símbolos, lo que incrementa de forma considerable la fortaleza de la clave.

El cambio de contraseña puede realizarse en cualquier momento: en Android, desde el menú avanzado de configuración del hotspot; en iOS, desde el apartado Configuración > Compartir Internet. En ambos casos, el sistema bloquea el guardado de claves que no cumplan con los requisitos mínimos de seguridad, lo que añade una capa adicional de protección a los datos personales del usuario.

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Se recomienda además revisar de forma periódica la lista de dispositivos conectados a la red, disponible en tiempo real dentro del mismo menú de gestión del hotspot, y desconectar de inmediato cualquier equipo que no sea reconocido por el usuario principal.