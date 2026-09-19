WhatsApp modo viaje: cómo activarlo para que nadie moleste

Un celular muestra el logo de WhatsApp mientras figuras difusas de personas observan en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El modo viaje en WhatsApp es un truco para evitar distracciones y desconectarse durante un viaje o las vacaciones, sin necesidad de dejar de usar internet o datos móviles en el teléfono.

No es una función oficial de la aplicación. El concepto reúne varias configuraciones de privacidad y notificaciones que permiten pasar más desapercibido, limitar interrupciones y controlar qué información pueden ver otros contactos.

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Para activar este modo, cada usuario debe ajustar manualmente opciones como ocultar la última conexión, restringir la visibilidad de la foto de perfil, desactivar las confirmaciones de lectura, activar los mensajes temporales y silenciar notificaciones.

Sin embargo, la principal configuración consiste en desactivar los datos para WhatsApp. Para hacerlo, ve a la app de Ajustes del celular. A continuación, busca el apartado de aplicaciones o apps. Selecciona WhatsApp y luego en permisos, opta por desactivar el acceso a datos móviles.

El menú de ajustes de un dispositivo móvil presenta las opciones de permisos y accesos para la aplicación de mensajería WhatsApp. (Apple)

Cómo activar el modo viaje en WhatsApp

Una de las alternativas es activar los mensajes temporales en los chats. Desde ese momento, los mensajes nuevos se borrarán automáticamente después del tiempo elegido.

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También es posible ocultar la foto de perfil, limitar quién puede ver la información personal y desactivar el doble check azul o chulito. Estas opciones permiten usar WhatsApp con más privacidad durante los días de descanso.

Para reducir las interrupciones, el usuario puede ir a Ajustes del celular > Notificaciones o Aplicaciones > WhatsApp y desactivar la opción “Permitir notificaciones”.

También se pueden silenciar chats o grupos específicos sin afectar el resto de las conversaciones. Solo hay que entrar al chat, tocar el nombre del contacto o grupo, seleccionar “Silenciar notificaciones” y elegir el plazo: ocho horas, una semana o siempre.

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Una pantalla de iPhone muestra las configuraciones de privacidad para la 'hora de última vez' y el estado 'en línea' en una aplicación de mensajería, donde el usuario ha seleccionado ocultar ambos estados a todos. (WhatsApp)

Para qué sirve el modo viaje en WhatsApp

El modo viaje sirve para tomar un respiro digital sin desconectarse por completo de WhatsApp. Al silenciar notificaciones y ocultar el estado en línea, es posible evitar interrupciones durante un viaje, una jornada de descanso o un momento de concentración.

Es útil para quienes buscan mayor privacidad. Por ejemplo, una persona puede ocultar la última conexión para que sus contactos no sepan cuándo estuvo activa en la aplicación.

Además, los mensajes temporales permiten compartir información en chats sensibles y hacer que desaparezca automáticamente después del período seleccionado.

FILE PHOTO: Teenagers pose for a photo while holding smartphones in front of a Whatsapp logo in this illustration taken September 11, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

Las nuevas funciones de WhatsApp incorporan herramientas para organizar conversaciones, reforzar la privacidad y facilitar el uso de la aplicación desde distintos dispositivos.

Según el blog oficial de WhatsApp, una de las novedades permite reservar un nombre de usuario. Esta opción busca que las personas puedan iniciar conversaciones sin compartir su número de teléfono, aunque el despliegue será gradual según el país.

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La aplicación también sumó mejoras para quienes administran muchas conversaciones. Los usuarios pueden eliminar archivos pesados desde cada chat sin borrar el historial completo, además de conservar solo los mensajes y quitar fotos, videos u otros documentos.

Pantallas de la aplicación WhatsApp demuestran el funcionamiento de las encuestas de votación, la mención @todos y la creación rápida de grupos similares. (WhatsApp)

En los grupos, WhatsApp incorporó encuestas con hora de cierre, la posibilidad de ocultar los nombres de quienes votaron y la edición de las preguntas durante los primeros 15 minutos. También añadió la mención @all para notificar a todos los integrantes ante un mensaje importante.

La etiqueta @all está disponible para los administradores en grupos de más de 32 personas. Además, la aplicación permite crear un nuevo grupo con integrantes de una conversación existente, una alternativa para organizar temas específicos sin alterar el chat principal.

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Otra actualización permite transferir el historial de chats desde iPhone a Android. La función incluye conversaciones, fotos y videos, por lo que evita perder información al cambiar de sistema operativo. WhatsApp también habilitó el uso de dos cuentas en un mismo iPhone, una opción útil para separar conversaciones personales y laborales.

En materia de seguridad, la plataforma incorporó la posibilidad de registrar más de una clave de acceso o passkey. De esta manera, el usuario puede ingresar con la huella digital, el reconocimiento facial o el código de bloqueo del dispositivo. Para activarla, hay que ingresar en Ajustes > Cuenta > Claves de acceso.

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