WhatsApp en modo avión: para qué funciona y guía rápida de cómo activarlo

Se trata de una serie de funciones que el usuario debe configurar manualmente, como desactivar la última conexión o utilizar los mensajes temporales de 24 horas

Por Isabela Durán San Juan

El modo avión en WhatsApp
El modo avión en WhatsApp no es una función oficial, sino una serie de funciones que se activan manualmente. (WhatsApp)

El modo avión en WhatsApp no existe como una función oficial de la aplicación, sino que hace referencia a un conjunto de configuraciones que los usuarios pueden activar para “desconectarse” o pasar desapercibidos por un momento dentro de la plataforma.

Por ejemplo, es posible ocultar la última conexión, activar los mensajes temporales, ocultar la foto de perfil o limitar quién puede ver la información personal. Estas opciones funcionan como una especie de “pausa” en la interacción, ideal para quienes desean mantener mayor privacidad, evitar interrupciones o simplemente tener un respiro de la aplicación sin dejar de estar conectados a internet en el teléfono.

Es importante señalar que este concepto hace referencia a ajustes que cada persona debe activar manualmente en la configuración de WhatsApp, y no a un modo automático o integrado en la aplicación, como sí ocurre con la función de modo avión en los dispositivos móviles.

Los ajustes de Privacidad los
Los ajustes de Privacidad los usuarios pueden cambiar varios puntos. (WhatsApp)

Cómo ocultar la última vez en WhatsApp

El proceso puede distar un poco entre iPhone y Android, pero generalmente así es:

  1. Abrir la aplicación móvil.
  2. Ir ‘Configuración‘ y luego a ‘Privacidad‘.
  3. Dirigirse a ‘Quién puede ver mi última vez‘ y seleccionar ‘Nadie‘ o ‘Mis contactos excepto…‘
  4. En ‘Quién puede ver si estoy en línea‘, elegir igual que ‘Últ. vez‘.

Cómo activar los mensajes temporales

El proceso para activar los mensajes temporales en WhatsApp incluye los siguientes pasos:

  1. Abre WhatsApp.
  2. Entra en el chat de la persona con la que quieres activar los mensajes temporales.
  3. Toca el nombre del contacto en la parte superior.
  4. Selecciona ‘Mensajes temporales‘.
  5. Elige el período de desaparición: 24 horas, 7 días o 90 días.

Desde ese momento los mensajes nuevos se borrarán automáticamente después del tiempo elegido.

Cómo ocultar la foto de perfil

El paso a paso para ocultar la foto de perfil de WhatsApp es el siguiente:

  1. Abrir la aplicación móvil.
  2. Ir ‘Configuración‘ y luego a ‘Privacidad‘.
  3. Dirigirse a ‘Foto de perfil‘ y seleccionar ‘Nadie‘ o ‘Mis contactos excepto…‘
El modo avión es ideal
El modo avión es ideal para quienes desean pasar desapercibidos en la app. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Cómo desactivar el doble check azul

Para desactticar el doble check azul o chulito de WhatsApp en el modo avión, hay que seguir estos pasos:

  1. Ir a la aplicación móvil.
  2. Dirigirse a ‘Configuración‘.
  3. Entrar en ‘Privacidad‘.
  4. Desactivar la opción ‘Confirmaciones de lectura‘.

Cómo desactivar las notificaciones de WhatsApp

El proceso es el siguiente desde WhatsApp:

  1. Ve a ‘Configuración‘ de WhatsApp > ‘Notificaciones‘.
  2. Aquí puedes, desactivar notificaciones de mensajes individuales, de grupos y de llamadas.

Para quitarlas por completo:

Abre Ajustes del celular> ‘Notificaciones‘ o ‘Aplicaciones‘ > WhatsApp y desactiva la opción ‘Permitir notificaciones‘.

También puedes silenciar chats o grupos específicos sin afectar el resto. Solo entra al chat > toca el nombre del contacto o grupo > ‘Silenciar notificaciones‘ y elige el tiempo (8 horas, 1 semana o siempre).

Las notificaciones se puede ajustar
Las notificaciones se puede ajustar desde la app. (WhatsApp)

Para quiénes es ideal el modo avión de WhatsApp

El llamado modo avión de WhatsApp se ha convertido en una forma práctica de describir un conjunto de configuraciones que permiten a los usuarios mantener mayor privacidad o pasar desapercibidos dentro de la aplicación. No se trata de una función oficial, sino de la combinación de funciones.

Este tipo de ajustes es ideal para personas que desean un respiro digital sin necesidad de desconectarse del todo. Por ejemplo, alguien que necesita concentrarse en el trabajo puede silenciar notificaciones y ocultar su estado en línea para evitar interrupciones.

Asimismo, resulta útil para usuarios que valoran la privacidad. Un joven que no quiere que sus contactos sepan cuándo estuvo conectado puede desactivar la última hora de conexión y seguir utilizando la app con total libertad.

Del mismo modo, es una herramienta práctica para quienes desean compartir solo lo necesario. Un ejemplo es el de una persona que decide activar mensajes temporales en un chat sensible para que la información desaparezca automáticamente después de unos días.

