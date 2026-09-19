WhatsApp anuncia el fin de soporte el 30 de noviembre para los iPhone con versiones anteriores a iOS 15.5

WhatsApp dejará de funcionar en los dispositivos iPhone que utilicen una versión anterior a iOS 15.5 desde el 30 de noviembre de 2026.
La aplicación anticipó que avisará a los usuarios antes de retirar la compatibilidad con un sistema operativo y que enviará recordatorios para que actualicen el equipo.
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Su página de soporte se actualizará de forma periódica con la lista de sistemas operativos más recientes que pueden utilizar WhatsApp.
En Android, WhatsApp solo será compatible con celulares que tengan Android 6 o una versión posterior desde este martes 8 de septiembre de 2026.
Qué iPhone podrán usar WhatsApp
WhatsApp afirmó: “A partir del 30 de noviembre de 2026, solo se admitirán dispositivos con iOS 15.5 y versiones posteriores”.
Por tanto, la lista consta de los siguientes modelos:
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE (primera generación)
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone X
- iPhone XR
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (segunda generación)
- iPhone 12 mini
- iPhone 12
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13 mini
- iPhone 13
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone SE (tercera generación)
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16e
- iPhone 17
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone Air
- iPhone 17e
- Próximos lanzamientos
Qué hacer si un iPhone deja de ser compatible
Si WhatsApp deja de ser compatible con un iPhone, el primer paso es comprobar qué versión de iOS tiene instalada el dispositivo.
Cuando el equipo utiliza una versión anterior a iOS 15.5, el usuario deberá buscar una actualización en los ajustes del teléfono, siempre que el fabricante ofrezca una disponible.
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WhatsApp notifica a los usuarios antes de dejar de admitir un sistema operativo y les recuerda en varias oportunidades la necesidad de actualizarlo.
Si el iPhone no puede instalar una versión más reciente de iOS, será necesario utilizar un dispositivo compatible. WhatsApp actualiza sus requisitos por la incorporación de funciones como Meta AI y porque algunos teléfonos antiguos ya no disponen de actualizaciones de seguridad ni de las prestaciones requeridas.
WhatsApp cambia su apariencia en iPhone
WhatsApp actualiza su diseño en iPhone para incorporar la interfaz visual Liquid Glass o “cristal líquido”, una estética con transparencias, capas translúcidas y efectos de profundidad en distintos apartados de la aplicación.
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La actualización modifica menús, barras flotantes y botones, tanto en el modo claro como en el oscuro, con un aspecto similar al cristal esmerilado.
El nuevo estilo también llega de forma gradual al editor de dibujo y al reproductor de video, que adoptan la estética fluida característica de Apple.
Además, WhatsApp prueba una nueva pestaña de perfil: la miniatura de la foto de usuario reemplaza al anterior menú inferior de configuración y permite acceder con mayor rapidez a los ajustes generales.
La aplicación también ensaya burbujas de chat más redondeadas, con un diseño similar al de iMessage.
WhatsApp buscar integrar agentes de IA
WhatsApp prueba una función para conectar agentes de inteligencia artificial de terceros dentro de la aplicación. Detectada en la beta 2.26.35.3 para Android, permitirá configurar hasta cinco agentes por cuenta mediante una API.
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Cada uno aparecerá como un contacto, con nombre y foto, y tendrá un chat individual para recibir consultas e instrucciones. No podrán participar en grupos ni comunidades, ni acceder automáticamente a contactos o archivos del usuario.
Las conversaciones no contarán con cifrado de extremo a extremo: los mensajes pasarán por un servicio de Meta y podrían ser procesados por el proveedor externo. Aún no hay fecha de lanzamiento.
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