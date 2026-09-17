Tecno

Cat Frazier, la artista que revivió la estética retro de internet en un lenguaje que el diseño digital todavía no terminó de procesar

La diseñadora usó GIF tridimensionales y software de los años ochenta para cuestionar la estandarización de las grandes plataformas tecnológicas

Una mujer joven frente a un fondo holográfico rodeada de letras metálicas tridimensionales con las palabras no, nope y nah
Muere Cat Frazier, la artista que recuperó la estética de la primera internet - (Instagram @itsanimatedtext)
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Cat Frazier demostró que los GIF tridimensionales de texto rotante, los colores estridentes y la estética deliberadamente “fea” de la primera internet podían convertirse en un lenguaje artístico propio, y su influencia sobre el diseño digital del siglo XXI es, según Giphy, “inconmensurable”.

La diseñadora murió el 29 de junio de 2026, en un hospital de Oakland, California, a los 35 años de edad, tres semanas después de ser ingresada por una emergencia cardíaca. Su hermana, Lisa Frazier, confirmó la noticia.

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La plataforma de GIF más grande del mundo la despidió con una declaración que sintetiza su lugar en la historia del diseño digital: “Cat era una artista supremamente graciosa cuya influencia y contribuciones a internet y al arte del GIF son inconmensurables”. El escritor, Adrian Chen, colaborador cercano de Frazier, fue más lejos al compararla con Andy Warhol: “Creo que fue una de las grandes artistas pop de la cultura de internet del siglo XXI”.

Su obra rescató recursos visuales asociados con GeoCities, MySpace y Blingee para reivindicar una red abierta a la experimentación, el desorden creativo y las identidades individuales - crédito @itsanimatedtext
Su obra rescató recursos visuales asociados con GeoCities, MySpace y Blingee para reivindicar una red abierta a la experimentación, el desorden creativo y las identidades individuales - crédito @itsanimatedtext

AnimatedText nació como una rebelión técnica contra el buen diseño

En noviembre de 2012, mientras cursaba diseño gráfico en el Pratt Institute de Brooklyn, Frazier creó AnimatedText, una cuenta de Tumblr donde publicó GIF tridimensionales de texto rotante con frases irónicas y humor negro. La herramienta central era Aurora, un programa de modelado 3D desarrollado desde finales de los años ochenta, que combinaba con imágenes de fondo, tipografías excesivas y efectos de brillo deliberadamente estridentes. El proceso era artesanal: escribía las frases en un cuaderno, elegía las fuentes, aplicaba biselados y exportaba el resultado como GIF animado.

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La decisión de usar software antiguo no fue casual. Frazier describió su método en una entrevista de 2017 con The Creative Independent como “una rebelión directa” frente a la formación académica que recibía: “En clase tienes que aprender sobre el interletraje, hacer folletos y afiches perfectos. Es una práctica muy metódica. Pero cuando llegaba a casa y terminaba, una parte de mí quería hacer algo muy, muy feo”. Esa voluntad de explorar lo que el diseño profesional prohibía fue la base técnica y conceptual de toda su obra.

Sus composiciones estridentes utilizaron imágenes de baja resolución, fondos saturados y mensajes irónicos para recordar una época en la que cada usuario podía diseñar su propio espacio digital - crédito @itsanimatedtext
Sus composiciones estridentes utilizaron imágenes de baja resolución, fondos saturados y mensajes irónicos para recordar una época en la que cada usuario podía diseñar su propio espacio digital - crédito @itsanimatedtext

Recuperó un archivo digital que el diseño corporativo había descartado

El punto de partida visual de AnimatedText fue Internet Archaeology, un sitio hoy desaparecido que preservaba páginas de GeoCities, MySpace y Blingee de los años noventa y comienzos de los 2000. Esas plataformas ofrecían lo opuesto al diseño de interfaz que dominaba la industria en 2012: fondos recargados, tipografías llamativas, gráficos de baja resolución y una filosofía de “hazlo tu mismo” que no requería formación técnica.

“Lo que disfruto de ver sitios como GeoCities es que la expresión personal y hablar de las cosas era más importante que hacer que todo se viera único y uniforme”, declaró Frazier en esa misma entrevista. “Se te permitía jugar con tu diseño web y tu texto”. Su trabajo convirtió ese archivo en materia prima activa: no lo reprodujo de forma literal, sino que lo procesó para señalar un problema concreto del diseño contemporáneo, la estandarización impuesta por las grandes plataformas tecnológicas.

Su GIF más viral sintetizó una postura estética e ideológica

En marzo de 2013, el músico Frank Ocean compartió uno de sus GIF en Tumblr. La publicación multiplicó el alcance de AnimatedText de forma inmediata y llevó la cuenta a reunir cerca de medio millón de seguidores, entre diseñadores, artistas y personas vinculadas a la cultura de internet. El GIF compartido decía “ur not gucci lol” —“no eres gucci jajaja”—, una frase sin pretensiones que condensaba su método: tipografía tridimensional sobre fondo estridente, ironía y rechazo a la solemnidad del diseño de la época.

Otro de sus trabajos más difundidos llevaba la frase “lol nothing matters” —“jajaja nada importa”—, que según especialistas disparó una corriente estética caracterizada por el diseño intencionalmente malo, los gráficos pop y la ironía nihilista. Esa corriente, visible hoy en GIF que circulan en WhatsApp, Instagram y Telegram, tiene en AnimatedText uno de sus puntos de origen documentados.

Ilustración pastel con el texto Bienvenidos a GeoCities dentro de una nube, computadoras antiguas, disquetes, palmeras y un arcoíris.
Una ilustración en tonos pastel evoca el antiguo servicio de alojamiento web GeoCities junto a un texto sobre la creación de páginas personalizadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estética “retromaximalista” anticipó un debate que el diseño digital aún no resolvió

La apuesta de Frazier fue contemporánea a una transformación estructural de internet. Las comunidades de creación personal como GeoCities, donde cada usuario podía modificar su espacio con imágenes, tipografías y colores propios, dieron paso a plataformas con perfiles estandarizados y diseños definidos por compañías tecnológicas. Su trabajo señaló esa transición como una pérdida concreta: la posibilidad de que cada usuario tuviera una identidad visual propia.

El término “retromaximalismo” que circuló en torno a su obra no designaba nostalgia, sino una postura técnica: usar los recursos visuales de la web primitiva como herramienta crítica frente al diseño corporativo. Para Chen, ese gesto la emparenta con artistas que convirtieron materiales olvidados o ridiculizados en obras con sentido dentro de un contexto contemporáneo.

Amplió su obra hacia proyectos interactivos y colaborativos

Después del éxito de AnimatedText, Frazier extendió su práctica. En 2014 creó una segunda cuenta de Tumblr, “Comentarios de Pornhub giratorios en 3D”, y en 2016 desarrolló Pregúntale a Cat junto con Chen y el colectivo de programación y diseño Useless Press. El proyecto era una columna de consejos para la era del smartphone: las personas le enviaban mensajes de texto con sus preguntas, ella respondía por el mismo medio y publicaba las respuestas en línea sin incluir datos personales de quien había consultado.

La cuenta de AnimatedText creció además hacia Facebook e Instagram, y Frazier abrió una tienda en línea con productos basados en su trabajo. También se desempeñó como diseñadora instruccional en Pacific Gas and Electric Company y como productora de redes sociales en Super Deluxe, ya radicada en Los Ángeles. En 2020 comparó su obra con la comida de un funeral: algo capaz de reunir a las personas para hablar y reír en medio de una situación difícil. Murió a los 35 años, pero AnimatedText sigue activo.

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