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La cruda reflexión de Lucas Blondel sobre su paso por la selección de Suiza: “Sentía que me habían llevado por ser jugador de Boca”

El lateral derecho de Huracán repasó sus convocatorias al combinado europeo y explicó por qué no lo disfrutó

El ex defensor de Boca Juniors Lucas Blondel dijo que no disfrutó de su paso por la selección de Suiza
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Lucas Blondel habló de su paso por la selección de Suiza en 2025 y admitió que no disfrutó de su convocatoria al combinado europeo. Antes del enfrentamiento entre River Plate y Huracán en el Estadio Monumental por el Torneo Clausura, el lateral lanzó una contundente declaración en la que consideró que su presencia respondía por vestir la camiseta de Boca Juniors y no en base a su rendimiento, una etapa que antecedió a su ausencia en el Mundial 2026.

La sinceridad brutal del actual jugador del Globo condicionó su paso por el seleccionado europeo. “No lo disfruté. Lo trabajo mucho, pero soy una persona que suele tirarse mucho abajo, por supuesto es algo que vengo entrenando, trabajo con un coach y me enseñó mucho en ese sentido. Siempre fui de castigarme mucho por los errores, de tener una tendencia de pensamientos negativos. En ese momento, me agarró en un momento bastante autocrítico. Sentía que no me daba para eso”, afirmó en una entrevista en Radio La Red.

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El futbolista argentino nacionalizado suizo explicó que hoy revisa esa experiencia con otra perspectiva. “Sentía que solamente me habían llevado por ser jugador de Boca, no por mi rendimiento. No me fue bien estando allá y tampoco pude disfrutarlo como algo de una vez. Son esas cosas que pasan por la cabeza. Hoy lo veo diferente, por supuesto. En los momentos que me tocó ir no lo hice bien ni suelto. Tampoco me persiguió el fantasma de que no estaba yendo por no jugar acá”, completó Blondel sobre su experiencia en Suiza.

Lucas Blondel disputó cuatro partidos con la camiseta de Suiza
Lucas Blondel disputó cuatro partidos con la camiseta de Suiza

El lateral de 30 años obtuvo la nacionalidad suiza por su padre, el ex tenista profesional suizo Jean-Yves Blondel, y entró en la consideración del entrenador helvético Murat Yakin. Blondel, que también pasó por Atlético Rafaela y Tigre, sumó cuatro presencias con Suiza durante 2025, aunque no integró la lista de 26 jugadores para el Mundial 2026.

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La relación con el seleccionado había comenzado a tomar forma en febrero de 2025, cuando Yakin visitó al futbolista en el predio de Boca para conocer si estaba dispuesto a incorporarse. El entrenador lo definió como “un tipo muy simpático” y sostuvo: “Representa la mentalidad argentina y eso puede ser bueno para nuestro grupo”.

Boca ya sabía que Blondel formaba parte de una lista preliminar antes de la convocatoria oficial. Su citación representó un caso poco habitual para Suiza, que no suele incorporar a jugadores nacidos en Sudamérica y luego nacionalizados, aunque sí cuenta con futbolistas naturalizados o nacidos en territorio suizo con padres de otros países.

El defensor debutó al ingresar en el empate 1-1 frente a Irlanda del Norte y fue titular en la victoria 3-1 ante Luxemburgo, ambos amistosos disputados en marzo de 2025. En esa fecha FIFA, Yakin probó a varios jugadores con experiencia de cara a la Copa del Mundo. Después participó en dos compromisos de mayor exigencia: Suiza venció 4-2 a México y 4-0 a Estados Unidos. Blondel dio una asistencia ante el conjunto mexicano con apenas cinco minutos en cancha y jugó casi 25 minutos frente al seleccionado estadounidense.

Su recorrido con el combinado europeo coincidió con su recuperación de una lesión en los ligamentos de la rodilla derecha sufrida en 2024, cuando ya había sido transferido a Boca. Tras una rehabilitación de ocho meses, Fernando Gago le dio minutos en diez partidos durante el primer semestre de 2025, y luego sumó otros dos bajo el interinato de Mariano Herrón.

La continuidad en Boca se redujo cuando Miguel Ángel Russo asumió como entrenador y Blondel perdió consideración. A principios de marzo de 2026 cambió su postura y firmó a préstamo en Huracán. La falta de ritmo y un período de casi nueve meses sin partidos oficiales lo dejaron fuera del Mundial, pese a que había estado cerca de ser una alternativa de Suiza.

El entrenador de la selección suiza estuvo en Boca con Blondel
Murat Yakin, DT de Suiza, visitó a Blondel en el predio de Boca (@swissnatimen)

En otro plano, Lucas Blondel palpitó la visita de Huracán a River Plate el próximo sábado a las 19 por la décima fecha del Torneo Clausura 2026, en el estadio Monumental. “Sabemos que son partidos importantes, que todos quieren jugar, con canchas muy lindas en las que asiste mucha gente. En estos partidos en particular, es cuando menos necesitás decir, está en el aire que tenés que dar un plus”, argumentó.

Consultado sobre la forma de defender a Thiago Almada y Ángel Correa, evitó plantear una receta individual. “Si te digo que hay que encimarlos y en la primera del partido salgo y me dejan pintado, ja. No creo que haya una fórmula exacta, son jugadorazos y por algo gambetean a todos. Sí requieren mayor atención y acumular más futbolistas en la zona que participan ellos. No podés quedar en inferioridad contra estos equipos. Es algo más grupal, más de equipo, de estar atento y cerrar espacios”, señaló.

Huracán se ubica 9° en la zona B del Clausura con 13 unidades y precisa de una victoria para meterse en zona de playoffs. El equipo de Diego Martínez, además, marcha 14° en la Tabla Anual con 35 puntos.

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