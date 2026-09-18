La confesión íntima de Sofía Gonet a Virginia Lago sobre sus relaciones: "Me gusta dejarlos, jugar un poco"

La influencer visitó a la actriz en su ciclo de televisión

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Sofía Gonet y Virginia Lago compartieron una charla sobre el amor, las relaciones y las formas de enamorarse, después de un intercambio marcado por elogios, masitas dulces y referencias al frío del invierno.

El encuentro comenzó con Gonet, conocida como “La Reini”, al llevarle una caja de masitas con chocolate a Lago en la pantalla de Telefe. La actriz celebró el gesto de su invitada y respondió con entusiasmo que prefiere los sabores dulces.

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Gonet también destacó la elegancia de su interlocutora y definió a Virginia Lago como “fashionista”. “Es un honor total estar acá” expresó emocionada la influencer.

La conversación cambió cuando Lago recordó las bajas temperaturas de los últimos meses. Gonet aprovechó el tema para contar que atravesó ese período sin compañía: “Yo lo pasé fría y sola encima”.

La charla entre Sofía Gonet y Virginia Lago comenzó con elogios y una caja de masitas dulces con chocolate

Ante la pregunta de Lago sobre el motivo de su soledad, la influencer respondió que se considera “un poco complicada” para las relaciones amorosas. La actriz relativizó la preocupación y le señaló que, por su edad, tendrá oportunidad de vivir nuevas experiencias afectivas.

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“Vas a encontrar uno que no lo vas a poder dejar”, le aseguró Lago. Pero Gonet planteó una mirada distinta sobre los vínculos: “A mí me gusta dejarlos a veces”.

Sofía Gonet explicó que le atraen especialmente los primeros meses de una pareja, cuando aparece la sensación de estar “perdidamente enamorada”. Consultada por Lago sobre si vive el amor como un juego, respondió: “Juego un poco”.

La actriz, en cambio, afirmó que suele mantener una actitud más serena cuando se enamora. “Yo soy tranquila”, dijo, antes de recibir una confesión de Gonet: “Tengo que aprender de vos”.

Sofía Gonet sostuvo que disfruta los primeros meses de una pareja y admitió que vive el amor como un juego en parte

Lago rechazó la idea de que exista una única manera correcta de vivir los vínculos y sostuvo que cada persona debe respetar su propia forma de ser. Aun así, remarcó que las relaciones también permiten incorporar enseñanzas de los demás.

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A fines de agosto, tras su separación de Homero Pettinato y en medio de versiones que la vincularon con Diego Leuco, Sofía “La Reini” Gonet contó que vivió un amor no correspondido con una amiga. La influencer abordó el tema durante una conversación con Julieta Poggio en un ciclo de streaming de Telefe, donde hablaron sobre vínculos, deseo y amistad.

El intercambio comenzó cuando Gonet le preguntó a la exparticipante de Gran Hermano si alguna vez se había enamorado de una amiga. Poggio respondió que no y la influencer relató entonces una experiencia personal que definió como difícil.

Sofía La Reini Gonet reveló cómo es enamorarse de una amiga

Según explicó, no se trataba de una amistad de muchos años, sino de un vínculo que se había formado mientras la otra persona atravesaba dudas sobre su orientación sexual. “Me enganché bastante, pero nos hicimos amigas”, recordó.

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Poggio quiso saber si entre ambas había existido algún acercamiento físico. Gonet respondió que sí y precisó que se daban “piquitos”, aunque remarcó que su involucramiento afectivo era mayor. “Yo estaba enamorada de ella”, afirmó la joven.

Consultada sobre si aquel episodio afectó la relación, Gonet admitió que la amistad se diluyó. “Un poco, sí”, respondió cuando le preguntaron si había dejado de ver a esa persona. Más adelante, la invitada negó que el vínculo se mantuviera en la actualidad.

Durante la charla, Poggio propuso expresar ese tipo de sentimientos para evitar que queden pendientes entre sus seres queridos. “Las amigas que se besan son la mejor compañía”, sostuvo, al plantear que Gonet podía decirle a la otra persona que quería besarla.

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La influencer se mostró reticente ante esa posibilidad y descartó hacerlo de inmediato. El diálogo concluyó con una pregunta de Gonet que dejó expuesta su duda frente al consejo de Poggio: “¿Vos decís?”