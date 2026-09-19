El Consejo de Transporte Público de Costa Rica no renueva el permiso de Transnica para la ruta Managua-San José

El Consejo de Transporte Público atribuyó la medida a una flota inscrita menor a la exigida, una resolución apelada por la compañía que puede reducir las opciones terrestres entre Managua y San José. (Imagen de cortesía)

Guardar

El Consejo de Transporte Público de Costa Rica no renovó el permiso de Transnica para la ruta Managua-San José por un presunto incumplimiento en la flota autorizada, una decisión tomada el 3 de septiembre que reduce las alternativas terrestres para miles de nicaragüenses que viajan entre ambos países. La medida afecta un corredor utilizado para migración, reunificación familiar, comercio y traslados frecuentes, según La Prensa Nicaragua.

La empresa había solicitado la renovación desde el 27 de marzo, pero el CTP consideró que no cumplía con el número de vehículos exigido para operar el servicio internacional de pasajeros. La compañía presentó recursos de revocatoria, apelación en subsidio y una solicitud de nulidad contra el acuerdo.

PUBLICIDAD

Una flota por debajo de los requisitos del CTP

El organismo costarricense indicó que Transnica tenía inscritas 7 unidades de las 19 unidades requeridas para conformar la flota autorizada, de acuerdo con La Nación. Para el CTP, operar con menos de la mitad de los vehículos establecidos constituye un incumplimiento de las condiciones fijadas desde 2020 para el transporte internacional de pasajeros.

El Área Técnica del CTP también señaló que la compañía debía operar con 18 unidades y mantenía solo nueve autorizadas. Esa reducción limita la disponibilidad de asientos y frecuencias en una ruta que conecta las capitales de Nicaragua y Costa Rica.

La decisión sobre la línea de autobuses llega en un corredor clave para migración, familias y comercio, mientras la empresa espera que su recurso evite cambios en el servicio diario. (Imagen de cortesía)

La suspensión de la renovación deja a los viajeros con menos opciones en un mercado regional con pocas líneas terrestres activas. El posible cese del permiso podría aumentar la saturación de los servicios que continúan cubriendo los trayectos entre ambos países y hacia otros destinos de Centroamérica.

PUBLICIDAD

La apelación de Transnica y el reclamo por la demanda

La empresa cuestionó la decisión mediante un comunicado difundido el 18 de septiembre. Transnica sostuvo que existen “razones jurídicas y técnicas de fondo que deben ser revisadas por las autoridades competentes” y afirmó que el informe técnico presenta “serias anomalías que llevan a conclusiones inexactas, arbitrarias y peligrosas para la seguridad jurídica de los servicios de transporte público”.

La compañía argumentó que el propio CTP había acordado el 30 de abril de 2026 renovar el permiso. En su reclamo, señaló: “Sin embargo, posteriormente, estando vigente nuestro permiso, recomienda la no renovación sin que se cumpliera previamente el procedimiento correspondiente para dejar sin efecto ese acto”.

PUBLICIDAD

El Consejo de Transporte Público de Costa Rica tomó la decisión el 3 de septiembre para la ruta Managua-San José; la empresa apeló y cuestionó el informe técnico que fundamentó la resolución. (Imagen de cortesía)

Marcos Calvo, gerente de operaciones de Transnica, confirmó al diario costarricense que la empresa apeló la resolución y espera una definición rápida para evitar alteraciones en el flujo diario de pasajeros entre San José y Managua. La firma sostiene que solicitó en reiteradas oportunidades una actualización de las variables operativas, con una reducción de flota y horarios acorde con la demanda.

Según Transnica, la cantidad de pasajeros comenzó a disminuir en 2020 tras el impacto de la pandemia de COVID-19. La empresa, que afirma tener 30 años de operación, se definió como líder en el transporte internacional y aseguró que confía en la seguridad jurídica de Costa Rica.

PUBLICIDAD