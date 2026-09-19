Crimen y Justicia

Video: se resistió a que le robaran el auto y un motochorro le disparó cuatro veces en Mar del Plata

La víctima, de 44 años, recibió impactos de bala en el abdomen y las piernas. Fue operada en el Hospital Interzonal General de Agudos y su estado es reservado

El violento asalto quedó registrado por una cámara de seguridad
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Un hombre de 44 años recibió cuatro disparos durante un intento de robo de su auto en la ciudad de Mar del Plata. El violento ataque ocurrió durante la mañana de este viernes y quedó registrado por una cámara de seguridad. La víctima fue operada y permanece internada.

Todo comenzó cerca de las 10.30 en la calle García Lorca al 600, en la zona de Punta Mogotes. Según medios locales, la víctima es un gasista que aguardaba la llegada de un cliente dentro de su Peugeot 208 cuando ocurrió el ataque. Al margen de ello, lo concreto es que estaba dentro del vehículo al momento de ser abordado por dos delincuentes que se movían en una motocicleta.

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En las imágenes se observa que el motochorro que viajaba como acompañante descendió con un arma, se acercó al conductor y le apuntó. Luego lanzó un disparo al aire para intimidarlo. No está claro todavía si pretendía robarle el coche u otras pertenencias. Lo cierto es que la víctima se resistió y comenzó a forcejear con el ladrón.

Así, ambos cayeron al asfalto. En ese momento, el conductor le gritó desafiante: “¡Dale, vení, gato!”. El asaltante disparó tres veces mientras le apuntaba y luego corrió hacia la moto, donde lo esperaba su cómplice ya listo para darse a la fuga.

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Pese a las heridas, el automovilista logró ponerse de pie y siguió increpando al agresor. Antes de subir a la moto para escapar, el delincuente se dio vuelta y efectuó un quinto disparo. Ese tiro también alcanzó al hombre.

El hecho ocurrió alrededor de las 10.30 en la zona de Punta Mogotes
El hecho ocurrió alrededor de las 10.30 en la zona de Punta Mogotes

Los dos sospechosos huyeron, mientras la víctima se subió a su Peugeot 208 y por sus propios medios se dirigió a la Unidad de Pronta Atención (UPA) N°8 de Punta Mogotes. Desde allí luego lo derivaron al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

Sufrió heridas de arma de fuego en el abdomen y las piernas. Fue operado y su estado es reservado.

En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°4, a cargo de la fiscal María Constanza Mandagarán. Por el momento, los investigadores buscan identificar a los dos motochorros que escaparon sin concretar el robo.

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