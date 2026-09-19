Arrestan a la historiadora Alina Bárbara López por exigir libertad para los presos políticos en Cuba

Alina Bárbara López Hernández fue detenida en Cuba cuando salió de su vivienda para manifestarse de forma pacífica y exigir la libertad de los presos políticos. (Cortesía: Redes sociales)

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La historiadora y activista Alina Bárbara López Hernández fue detenida este viernes 18 de septiembre cuando salió de su vivienda para manifestarse de forma pacífica y exigir la libertad de los presos políticos en Cuba, según informó una publicación en su perfil de Facebook.

La mujer había previsto realizar una nueva jornada de protesta cívica, una iniciativa que sostiene cada día 18 para denunciar la persecución política y las restricciones a las libertades públicas para los opositores.

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“La respuesta del régimen ha sido detenerla”, denuncia el citado post.

El arresto ocurrió durante una jornada en la que periodistas independientes, opositores y otros integrantes de la sociedad civil denunciaron cercos policiales, amenazas y prohibiciones de salir de sus viviendas en La Habana.

La activista sostiene cada día 18 una jornada de protesta cívica para denunciar la persecución política y las restricciones a las libertades públicas en Cuba. (Cortesía: Redes sociales)

No es la primera vez que Alina es arrestada durante este tipo de acciones. Según documentaron organizaciones internacionales y el reporte del medio CiberCuba, la activista ya había sido detenida en ocasiones anteriores por su participación en protestas y tareas de activismo.

Además, la mujer enfrenta un proceso penal por un presunto delito de “atentado”, a raíz de su arresto de junio de 2024. No obstante, López Hernández niega la acusación.

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La situación coincidió con un nuevo colapso del Sistema Electroenergético Nacional, en medio de una crisis que ha derivado en apagones y malestar social en distintas zonas del país.

Reacciones tras su arresto

La organización Ciudadanía y Libertad reclamó que las autoridades informen dónde se encuentra la activista, bajo qué condiciones permanece detenida y si enfrenta nuevos cargos.

“Manifestarse pacíficamente y exigir la libertad de los presos políticos son derechos”, sostuvo la organización en un pronunciamiento difundido tras el arresto.

El grupo afirmó que, ante la crisis nacional, las demandas ciudadanas no deberían recibir como respuesta vigilancia, amenazas ni detenciones arbitrarias. La entidad denunció que, hasta el momento, no se conocieron comunicaciones oficiales sobre la situación de Alina Bárbara López Hernández.

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“En un momento de profunda crisis nacional, la respuesta a las demandas ciudadanas no puede seguir siendo vigilancia, amenazas y detenciones arbitrarias”, destacó la entidad.

Ciudadanía y Libertad reclamó que las autoridades informen dónde está Alina Bárbara López Hernández, en qué condiciones permanece detenida y si enfrenta nuevos cargos. (Cortesía: Redes sociales)

Por su parte, el periodista José Manuel González denunció en Facebook que la policía del régimen cubano detuvo a Alina cuando intentaba ejercer de forma pacífica su derecho a manifestarse, en una jornada marcada por un nuevo colapso energético en la isla.

Según González, la mujer había anunciado el día anterior que, como cada 18 de mes, saldría de su casa para reclamar derechos y exigir la libertad de los presos políticos.

“Alina salió para ejercer un derecho, pero lo hizo también en nombre de otros: de los presos políticos, de Félix Navarro Rodríguez y Saylí Navarro y de tantos cubanos que han pagado con su libertad el precio de querer vivir como ciudadanos en su país”, afirmó González.

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El comunicador sostuvo que la crisis que padecen millones de cubanos convive con el uso de la represión como mecanismo de control. “Hoy que una parte de Cuba está a oscuras, Alina ha elegido la estrella frente al yugo”, expresó en su denuncia.