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WhatsApp y almacenamiento: cómo encontrar la papelera para liberar espacio y que la app funcione

La papelera funciona como un espacio dentro de la app que acumula las fotos y videos más pesadas que se han enviado y recibido

Contar con buen almacenamiento libre, es clave para que WhatsApp funcione de manera correcta. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo
Contar con buen almacenamiento libre, es clave para que WhatsApp funcione de manera correcta. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo
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El almacenamiento puede llegar a limitar el funcionamiento de WhatsApp al punto de simplemente no dejarte utilizar la aplicación. En estos casos puedes acudir a la papelera, que en realidad es una función de administración y gestión del espacio que incluye la plataforma de mensajería.

El paso a paso para encontrar la papelera de WhatsApp es el siguiente:

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  1. Abrir la aplicación móvil.
  2. Ir a ‘Ajustes’.
  3. Dirigirse a ‘Almacenamiento y datos’ y luego a ‘Administración de almacenamiento’.
  4. Ir al apartado que aparece debajo de ‘Revisa y elimina elementos’.
  5. Para eliminar un elemento, solo hay que pulsar la opción ‘Seleccionar’, elegir los archivos deseados y tocar el ícono de la papelera.
En los Ajustes de WhatsApp se encuentra esta función. (WhatsApp)
En los Ajustes de WhatsApp se encuentra esta función. (WhatsApp)

De esta forma, puedes eliminar desde unos 10 GB de espacio, que a la larga pueden marcar la diferencia si quieres volver a usar WhatsApp con normalidad.

Qué hacer si la papelera de WhatsApp no funciona

Si la papelera de WhatsApp no funciona y seguís con el almacenamiento al límite, podés probar estas medidas:

  • Revisar los chats de grupos, que suelen concentrar el mayor volumen de fotos, videos y audios descargados automáticamente.
  • Desactivar la descarga automática para los tipos de archivo que no necesitás conservar (por ejemplo, videos o documentos). Se configura en Ajustes → Almacenamiento y datos.
  • Gestionar los respaldos automáticos para evitar que las copias de seguridad incluyan multimedia innecesaria.
Los usuarios pueden determinar la duración de los mensajes temporales. (WhatsApp)
Los usuarios pueden determinar la duración de los mensajes temporales. (WhatsApp)
  • Activar los mensajes temporales, para que ciertos chats eliminen el contenido de forma automática después del plazo que elijas y no se acumulen archivos con el paso del tiempo.

Asimismo, puedes acudir a otros trucos para eliminar archivos y liberar espacio en el celular:

  • Eliminar aplicaciones que no se usan con frecuencia.
  • Borrar duplicados o contenido repetitivo en la galería de fotos.
  • Usar servicios en la nube como Google Fotos o iCloud para almacenar imágenes y videos sin saturar la memoria interna del dispositivo.
Puedes acudir a los servicios de la nube de Google para liberar espacio en el celular. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo/File Photo/File Photo
Puedes acudir a los servicios de la nube de Google para liberar espacio en el celular. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo/File Photo/File Photo

Por qué WhatsApp suele consumir tanto espacio

WhatsApp suele consumir tanto espacio porque, además de los mensajes, almacena en el teléfono una gran cantidad de archivos multimedia: fotos, videos, audios, stickers y documentos.

En muchos casos, esos contenidos se descargan automáticamente, sobre todo en chats grupales, donde el volumen crece rápido.

A eso se suman los reenvíos, que multiplican copias del mismo archivo, y la caché, que guarda elementos para que la app cargue más rápido. También influyen las copias de seguridad: si incluyen multimedia, el peso total se dispara. Sin limpieza periódica, el almacenamiento se satura.

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WhatsApp suele consumir mucho espacio dado que es una app que recibe información de forma constante. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
WhatsApp suele consumir mucho espacio dado que es una app que recibe información de forma constante. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

WhatsApp viene incorporando nuevas funciones para ampliar su uso más allá del chat tradicional.

En 2026, por ejemplo, la plataforma informó que incorporará anuncios en los apartados de Estados y Canales en Europa y que quienes prefieran evitar la publicidad podrán optar por una suscripción mensual, con condiciones y precios todavía sin detallar.

También sumó el historial de mensajes de grupo, que permite que nuevos miembros accedan a conversaciones previas, con la posibilidad de compartir entre 25 y 100 mensajes recientes.

Logotipo de WhatsApp. Interfaz de videollamada web con seis participantes. Botones de control de audio y video. Mensaje de sala de espera
Una de las principales novedades en WhatsApp Web es la incorporación de llamadas y videollamadas. (WhatsApp)

Además, anunció ajustes estrictos de la cuenta, que bloquean archivos adjuntos de personas que no figuren en la lista de contactos, y habilitó funciones como etiquetas personalizadas en grupos, stickers de texto y recordatorios de eventos.

Más recientemente, WhatsApp presentó cuatro cambios orientados al uso multidispositivo: crear una cuenta directamente desde un iPad, una experiencia renovada para CarPlay y Android Auto, la posibilidad de abrir y editar archivos PDF desde la versión web y escritorio, y una opción para compartir música en Estados desde servicios como Apple Music y Spotify.

Asimismo, WhatsApp Web se recargó. Ya es posible realizar llamadas y videollamadas mediante esta versión de la plataforma, asimismo ahora incluye a Meta AI.

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