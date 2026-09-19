Freddy Vega de Platzi, revela cómo la IA ayudará a superar problemas en América Latina de la salud, educación y justicia

Freddy Vega es el fundador y director ejecutivo de Platzi. (Platzi)

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Freddy Vega, fundador y director ejecutivo de Platzi, la expansión de la inteligencia artificial plantea una oportunidad para que países como Colombia, Perú, México, entre otros de la región reduzcan obstáculos históricos en áreas como salud, educación, justicia, infraestructura y servicios públicos.

“La inteligencia artificial es como ganarse la lotería”, afirmó durante su conferencia en Platzi Conf Colombia, al comparar el acceso masivo a estas herramientas con el fin de las excusas que suelen frenar los proyectos individuales y colectivos.

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Vega sostuvo que los modelos de IA concentran conocimiento experto a un costo cada vez más bajo y permiten que más personas accedan a capacidades antes reservadas para grandes empresas, universidades o gobiernos.

América Latina no debe concentrar sus esfuerzos en desarrollar modelos de lengua, sino en aplicarlos, según Vega. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo

“IA es la compresión del conocimiento experto prácticamente gratis en la mano de todos”, dijo ante el público.

Desde esa perspectiva, el reto para América Latina no consiste en replicar los modelos desarrollados en Estados Unidos o China, sino en aplicar la tecnología sobre problemas concretos de la región.

La prioridad, planteó, debe estar en modernizar instituciones, ampliar la capacidad estatal y aprovechar las ventajas energéticas y de recursos naturales de los países latinoamericanos.

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Vega señala que América Latina puede cumplir un factor determinante en la energía de los centros de datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel de la energía en la expansión de IA en América Latina

El empresario identificó a la energía como una condición previa para desarrollar infraestructura de cómputo y aprovechar la expansión de la IA. “Si no hay energía, no hay AI, no hay data centers, no hay cómputo”, señaló.

Vega consideró que América Latina parte de una posición favorable por su matriz de energías renovables y por sus reservas de minerales como cobre y litio.

En su exposición, citó a Colombia, Chile, Perú y México como países con recursos que pueden integrarse a una nueva economía vinculada a la electrificación, el almacenamiento de energía y los centros de datos.

Bre-B ya acumula más de 35 millones de usuarios. (Banco de la República de Colombia)

Pidió avanzar hacia una digitalización efectiva del Estado. Como ejemplos, mencionó los sistemas de identidad digital y las plataformas de pagos inmediatos.

Destacó el caso de Bre-B en Colombia, al que definió como “un milagro del Banco de la República”, y lo vinculó con la posibilidad de ampliar la inclusión financiera.

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A agosto de 2026, este sistema de pagos ya acumula más de 35 millones de usuarios en el país mencionado, así como 1521 millones de transacciones realizadas desde que inició operar en octubre de 2025.

Para Vega, los gobiernos deben evitar proyectos que busquen desarrollar modelos de lenguaje nacionales desde cero. “Nada de LLM nacionales. Esto es una pérdida de tiempo”, afirmó.

Vega señala que es preferible traer los modelos ya hechos de otros países e integrarlos en los softwares nacionales. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

En lugar de destinar recursos a competir con las grandes tecnológicas, propuso utilizar los modelos disponibles para resolver retrasos administrativos y judiciales.

Cómo se debería aplicar la IA en América Latina

Entre las aplicaciones que propuso para la IA, Vega puso el foco en la congestión de los sistemas judiciales latinoamericanos.

Consideró que la revisión de expedientes, contratos y documentos puede automatizarse en buena medida para reducir los tiempos de respuesta.

“La justicia es un factor fundamental de ser ciudadano”, afirmó. Según expresó, una mayor velocidad en la resolución de conflictos puede fortalecer la confianza en las instituciones, reducir incentivos a la corrupción y mejorar el cumplimiento de la ley.

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Para Vega, la revisión de documentos se puede automatizar para alcanzar ejecución y efectiva burócratica. (Shannon Stapleton / Reuters)

El director ejecutivo de Platzi también reclamó reformas en los mecanismos de compra pública.

Argumentó que las licitaciones tradicionales, diseñadas para proyectos de varios años, no se adaptan al ritmo de actualización de los modelos de IA, que cambian en períodos mucho más cortos.

Además, planteó la necesidad de construir conjuntos de datos nacionales de alta calidad, con información confiable sobre población, biodiversidad, economía y territorio.

Esos datos, indicó, pueden ser un activo estratégico si se administran con reglas claras y capacidad técnica.