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Asado, juegos y los últimos detalles: la intimidad del equipo argentino en la previa de la serie de Copa Davis ante Turquía

El conjunto de Javier Frana saldrá a la cancha este sábado y domingo en el Ruca Che de Neuquén. Los jugadores alternaron momentos de distensión con los trabajos finales antes de la serie que pondrá en juego una plaza para los Qualifiers 2027

Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante juegan al metegol con sus rivales turcos (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)
Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante juegan al metegol con sus rivales turcos (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)
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La Selección Argentina de Tenis YPF de Copa Davis vive sus horas previas al duelo frente a Turquía, que se disputará el sábado 19 y domingo 20 de septiembre en el Estadio Ruca Che de Neuquén, bajo techo y sobre una cancha rápida que presentará un lleno total para la denominada Serie Austral. El conjunto nacional buscará conseguir un lugar en los Qualifiers 2027.

Luego de una extensa jornada de entrenamientos el jueves, el equipo comandado por Javier Frana tuvo su tradicional cena, en la que toda la delegación nacional disfrutó de un asado en Rincón Club de Campo, a solo cuatro kilómetros del lugar de hospedaje. El Presidente de la Asociación Argentina de Tenis, Agustín Calleri; y el Vicepresidente, Mariano Zabaleta, participaron del encuentro en el que dieron un mensaje de aliento de cara a la serie contra Turquía, y pusieron en valor disfrutar en equipo, algo excepcional en la carrera del tenista. El encuentro terminó con un partido de truco y antes de la medianoche ya estaban de vuelta en el hotel

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Enfocados nuevamente en la competencia, este viernes se llevó a cabo el sorteo en el Centro de Convenciones Domuyo, ubicado en la Isla 132 del Paseo de la Costa de la ciudad de Neuquén, lindero al río Limay.

La delegación nacional, al momento de su arribo, realizó las fotos institucionales para la Asociación Argentina de Tenis y la World Tennis. Una vez finalizadas, los equipos participantes de la serie disfrutaron de un meet and greet, en el que tuvieron la posibilidad de compartir juegos recreativos como el metegol, cuatro en línea, Jenga y tejo, con amplia ventaja para Turquía. Al mismo tiempo, en las inmediaciones del Domuyo se realizó una actividad denominada “El tenis en mi escuela”, que reunió a chicos de diferentes colegios locales.

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Con ambos equipos ya confirmados por los entrenadores Frana y Erhan Oral, se realizó el sorteo. Luego de las palabras de bienvenida del gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa, la primera bolilla determinó que Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta nacional y ubicado en el puesto 23 del escalafón mundial, abrirá el cruce frente al segundo mejor tenista turco, Yanki Erel (305°). A continuación, Thiago Tirante (52°) se enfrentará al número uno de los europeos, Mert Alkaya (300°).

Francisco Cerúndolo durante su entrenamiento en el Estadio Ruca Che de Neuquén (Crédito: Prensa AAT)
Francisco Cerúndolo durante su entrenamiento en el Estadio Ruca Che de Neuquén (Crédito: Prensa AAT)

El duelo se iniciará este sábado a partir de las 12:00 en el Estadio Ruca Che y los partidos serán transmitidos en vivo por TyC Sports. La competencia continuará el domingo desde las 11:00 con el encuentro de dobles entre Guido Andreozzi y Andrés Molteni frente a Tuncay Duran y Arda Azkara. Luego se disputará el cuarto punto entre las mejores raquetas de cada equipo: Cerúndolo ante Alkaya, y, de ser necesario, se jugará el quinto encuentro entre Tirante y Erel.

Con los cruces definidos, Frana sostuvo: “Para nosotros es una muy linda experiencia que, como le digo a ellos, son de las cosas que quedan en el recuerdo después, cuando uno mira para atrás. Es todo lo que se vive, cómo se vive y, para nosotros, es el gran desafío que ya tenemos cumplido justamente hasta el día de hoy, que es prepararnos de la mejor manera para tener más posibilidades de tener un mejor rendimiento”.

Mientras que Cerúndolo, el encargado de salir primero a la cancha, manifestó: “La verdad que lo vivo como algo muy lindo, el jugar de local. El poder jugar en casa, con toda nuestra gente y sabiendo que las entradas se agotaron rapidísimo. Es un privilegio, un orgullo y voy a tratar de disfrutarlo al máximo porque son pocas series las que me tocaron jugar en el país y hay que disfrutarlo día a día. Ojalá este fin de semana sea una fiesta para todos”.

Tirante, que tendrá su estreno en el país con la Selección Argentina de Tenis, expresó: “Encontramos una superficie como la esperábamos, que te deja jugar mucho y muy bien, nada que ver a la que habíamos jugado a principio de año en Corea. Estamos todos muy contentos, jugando en un gran nivel y muy adaptados. Muy felices de poder jugar en casa”. Y agregó: “Por suerte, Javi tuvo esa dificultad para elegir. Eso quiere decir que el tenis argentino está en un muy lindo nivel. Así que obviamente también me tomó de sorpresa esta convocatoria. Estoy feliz y orgulloso, soy un privilegiado de poder compartir esta serie con todos, con estas grandes personas”.

Risas y camaradería entre argentinos y turcos antes de la serie por la Copa Davis (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)
Risas y camaradería entre argentinos y turcos antes de la serie por la Copa Davis (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Tras la conferencia, el conjunto nacional se dirigió al estadio, que se encuentra en sus últimos detalles de preparación, especialmente en la zona de los stands, afuera del recinto.

En primer lugar se entrenó el hermano mayor de los Cerúndolo, quien se mostró con una camiseta de la Selección Argentina de fútbol, junto al sparring Juan Manuel La Serna. A continuación, fue el turno de Tirante junto a Mariano Navone y el entrenamiento culminó con la dupla de dobles conformada por Andreozzi y Molteni.

Con todo listo y los equipos ya confirmados, Argentina y Turquía quedaron a la espera del primer punto de la serie. Dos años y medio después, el país recibirá una serie de Copa Davis. Para el conjunto de Frana, el objetivo es avanzar a los Qualifiers 2027.

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