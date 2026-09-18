El Tesoro volvió a obtener un superávit financiero en agosto

En los primeros 8 meses del año, el Sector Público Nacional acumuló un superávit primario de aproximadamente 1,1% del PBI. REUTERS/Irina Dambrauskas

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El Sector Público Nacional (SPN) registró en agosto un superávit primario de $1.990.322 millones y un superávit financiero de $635.529 millones, según informó el Ministerio de Economía. De esta manera, el resultado financiero mostró una mejora de 62,8% en términos interanuales, mientras que el pago de intereses netos de tenencias intra sector público alcanzó los $1.354.793 millones durante el mes.

En los primeros ocho meses del año, el SPN acumuló un superávit primario equivalente a aproximadamente 1,1% del PBI y un resultado financiero positivo cercano al 0,2% del producto. El desempeño se produjo en un contexto de contención del gasto, que en agosto registró una caída real de 0,5% respecto del mismo mes del año pasado.

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Así, el Gobierno se acerca a la meta pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de que este año el superávit fiscal primario sea de 1,4% del PBI en diciembre.

Dentro de las partidas que mostraron incrementos en términos reales se destacaron las transferencias a universidades, que aumentaron 9,7% interanual. También crecieron las prestaciones del PAMI, con una suba de 4,9%; la Asignación Universal por Hijo (AUH), 4,7%; y las pensiones no contributivas, 4,2%.

El ministro de Economía, Luis Caputo. REUTERS/Agustín Marcarian

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó a través de su cuenta de X: “Desde el inicio de la gestión, el orden fiscal se alcanzó mediante la reducción del gasto público, habiendo llevado adelante en simultáneo una reducción de impuestos acumulada equivalente a alrededor de 3% del PIB”.

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El funcionario agregó que, de acuerdo con las proyecciones incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027, el SPN alcanzará el próximo año un superávit financiero y cumplirá con sus obligaciones por cuarto ejercicio consecutivo. Caputo calificó ese escenario como “inédito en la historia del país”.

El proyecto enviado al Congreso prevé un superávit primario de 1,3% del PBI tanto en 2026 como en 2027. En valores nominales, esas cifras equivalen a $15.537.381,1 millones y $18.439.871,9 millones, respectivamente. En tanto, el resultado financiero, que sí incluye el pago de intereses de la deuda, alcanza 0,2% del PBI en ambos ejercicios.

El resultado de agosto se dio en un contexto en el que la recaudación continúa en declive. Si bien las tres fuentes de ingresos tributarios —DGI, Aduana y Anses— recaudaron en conjunto $20,5 billones, lo que representó un incremento nominal del 33,5% respecto de igual mes del año anterior, la cifra quedó por debajo de la variación del nivel general de precios, que fue del 33,8% en ese período. En términos reales, esto implicó una caída del 0,3% de la recaudación.

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El proyecto de Presupuesto enviado al Congreso prevé un superávit primario de 1,3% del PBI tanto en 2026 como en 2027. REUTERS/Irina Dambrauskas

El Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios, conocido como impuesto al Cheque y asociado al movimiento de las transacciones de empresas y familias, registró en agosto un aumento nominal del 21,5% interanual, por debajo tanto de la inflación como de la evolución de la actividad.

Por su parte, la recaudación del IVA Impositivo creció 29,6%, aunque esto implicó una caída del 3,1% en términos reales.

Según explicó ARCA, en el Impuesto a los Créditos y Débitos incidió negativamente que agosto tuvo un día hábil menos de recaudación que el mismo mes del año anterior y que ya estaban vigentes las nuevas exenciones incorporadas mediante el Decreto 475/2026.

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En el caso del IVA Impositivo, el comunicado oficial indicó que incidieron negativamente “las reafectaciones netas negativas, reflejo de una mayor utilización de saldos para cancelar otras obligaciones y una menor cancelación de obligaciones con saldos a favor de otros impuestos. En el año anterior las reafectaciones netas fueron positivas. Además, se registraron mayores devoluciones del Régimen de Comercialización de Granos en relación al año anterior”.

En los primeros ocho meses de 2026, los recursos tributarios alcanzaron los $153 billones, lo que representó un incremento nominal del 28,2% interanual. Sin embargo, al descontar el efecto de la inflación, la recaudación acumulada registró una caída real del 4% frente al mismo período de 2025.

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