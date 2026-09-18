Wall Street se mantiene a la deriva mientras suben los rendimientos de los bonos y fluctúan los precios del petróleo

Fotografía de archivo de una sesión en Wall Street. EFE/Sarah Yenesel

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Wall Street se encamina este viernes hacia el final de una semana de altibajos, y los índices bursátiles estadounidenses presentan resultados mixtos tras las pérdidas en Europa y las ganancias en Asia.

El S&P 500 se mantuvo prácticamente sin cambios en las primeras horas de la sesión. El Dow Jones Industrial Average bajó 139 puntos, un 0,3%, a las 9:35 a. m. (hora del este), mientras que el Nasdaq Composite subió un 0,3%.

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La mayoría de las acciones en Wall Street cayó, y la creciente presión del mercado de bonos contribuyó a debilitarlas. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió al 4,98% desde el 4,94% del jueves por la noche, después de haber superado el nivel del 5% a principios de esta semana por primera vez desde 2023.

Los mayores rendimientos ralentizan la economía en general al encarecer el acceso al crédito para todos, desde el gobierno estadounidense hasta quienes buscan comprar una vivienda y las empresas que desean construir centros de datos de inteligencia artificial. Además, tienden a reducir los precios de las acciones y otras inversiones.

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Los rendimientos han ido en aumento de forma constante desde que la pandemia de COVID los redujo prácticamente a cero en 2020. El ascenso se ha acelerado recientemente debido a que la inflación se ha mantenido persistentemente alta durante años, y ha empeorado debido a los precios más altos del petróleo causados por la guerra con Irán.

Corredores trabajan al final del día de negociación en la Bolsa de Nueva York, en una fotografía de archivo. EFE/Justin Lane

El precio del barril de crudo Brent, el referente internacional, alcanzó casi los 110 dólares a principios de esta semana, frente a los poco más de 70 dólares de julio. Desde entonces, ha fluctuado constantemente.

Durante la sesión nocturna, cayó brevemente por debajo de los 102 dólares antes de recuperar gran parte de las pérdidas y volver a situarse en 104,07 dólares, un 0,3% menos que el día anterior.

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La elevada inflación ha estado aumentando los gastos para todos, y cada vez más empresas están dando detalles sobre cuánto.

La siderúrgica Nucor anunció el jueves por la noche que prevé un aumento en las ganancias de su negocio de acerías en el tercer trimestre con respecto al segundo, gracias a la posibilidad de aumentar los precios. Sin embargo, también está asumiendo mayores costos. Su pronóstico de ganancias para el tercer trimestre no alcanzó las expectativas de los analistas, y sus acciones cayeron un 4,1%.

En otros mercados de Wall Street, Berkshire Hathaway cayó un 0,1% después de que el famoso inversor Warren Buffett anunciara que dejaría su cargo como presidente de la compañía. Buffett ya había renunciado a su puesto como director ejecutivo, donde se labró una reputación por comprar acciones a precios relativamente bajos y por su paciencia con las inversiones.

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Una mujer pasa junto a un tablero de cotización de acciones en una casa de bolsa en Tokio, Japón. REUTERS/Androniki Christodoulou

En los mercados bursátiles extranjeros, los índices se desplomaron en toda Europa, incluyendo caídas del 1,2% para el CAC 40 de París y del 1% para el FTSE 100 de Londres.

Los índices asiáticos tuvieron un mejor desempeño. El Kospi de Corea del Sur subió un 2,7% y el Nikkei de Japón un 1,4%.

El Banco de Japón elevó su tasa de interés de referencia, una medida ampliamente esperada, hasta su nivel más alto en 31 años. Siguió los pasos de la Reserva Federal, que a principios de esta semana subió su tasa de fondos federales por primera vez en tres años en un intento por controlar la alta inflación.

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La decisión de la Reserva Federal podría mantener la presión alcista sobre los rendimientos de los bonos del Tesoro, sobre todo porque los funcionarios sugirieron que tal vez deban volver a subir la tasa de los fondos federales este año.

Sin embargo, también contribuyó a reforzar la confianza en que la Reserva Federal hará lo necesario para que la inflación vuelva a su objetivo del 2%. Esto, incluso si causa dificultades a la economía a corto plazo y disgusta al presidente Donald Trump, quien ha estado abogando por tasas de interés más bajas.

(AP)