Tecno

Android Auto mejora Google Maps: ahora mostrará tu velocidad y alertas sin iniciar una ruta

La función resulta especialmente útil para trayectos habituales en los que no es necesario introducir un destino

Google Maps de Android Auto tendrá nuevas funciones.
Google Maps de Android Auto tendrá nuevas funciones. (Google)
Guardar

Google Maps está preparando una función para Android Auto que permitirá consultar información importante de la carretera incluso cuando el conductor no haya introducido ningún destino.

La aplicación comenzará a mostrar en la pantalla del vehículo la velocidad a la que circula el coche, el límite de velocidad de la vía y determinadas señales de tráfico sin necesidad de iniciar una ruta.

PUBLICIDAD

El cambio puede resultar especialmente útil para quienes utilizan Google Maps durante desplazamientos habituales en los que ya conocen el recorrido y, por ello, normalmente no necesitan activar la navegación. Hasta ahora, buena parte de esta información estaba vinculada al inicio de una ruta, por lo que no aparecía si el usuario simplemente abría Google Maps en Android Auto.

Google Maps - Android Auto - tecnología - 31 de mayo
Google Maps de Android Auto empezará a mostrar los límites de velocidad aunque no hayas puesto un destino. (Composición Infobae: Imagen Ilustrativa / Reuters)

Google ha confirmado que esta función podrá utilizarse sin comenzar una navegación. El despliegue ya ha empezado, aunque será progresivo y todavía no está disponible para todos los usuarios.

Google Maps mostrará información aunque no haya destino

La principal novedad es que Google Maps podrá funcionar en Android Auto como una referencia de la carretera incluso cuando no se esté siguiendo una ruta.

PUBLICIDAD

De esta manera, el conductor podrá consultar el velocímetro directamente desde la pantalla del vehículo y, cuando la información esté disponible para su ubicación, también podrá ver el límite de velocidad correspondiente a la vía.

La aplicación puede mostrar además determinadas señales de tráfico detectadas o registradas por el sistema. El objetivo es proporcionar información útil durante trayectos en los que no resulta necesario utilizar las indicaciones de navegación.

Google Maps en Android Auto. (foto: Cinco Días)
Google Maps en Android Auto mostrá información sobre la ruta en la que te encuentras aunque no hayas fijado un destino. (foto: Cinco Días)

Por ejemplo, una persona que se desplaza todos los días al trabajo, realiza compras cerca de casa o circula por una zona que conoce puede abrir Google Maps en Android Auto únicamente para comprobar estos datos.

La función también evita tener que iniciar una ruta hacia un destino ficticio solo para acceder a información que puede resultar útil durante la conducción.

El velocímetro ya había llegado a Android Auto

Esta novedad amplía una función que Google Maps comenzó a llevar a Android Auto hace pocos meses: el velocímetro.

Esta herramienta permite consultar en pantalla la velocidad a la que circula el vehículo. Sin embargo, durante los últimos días algunos usuarios han informado de que el velocímetro había desaparecido de Android Auto.

Velocímetro de Google Maps en Android Auto
El velocimetro de Android Auto desapareció en algunos usuarios. (Reddit)

Google está investigando este problema y todo apunta a que podría tratarse de un error de software, no de una decisión para retirar definitivamente la función.

Por este motivo, la experiencia puede ser diferente entre usuarios mientras Google continúa con el despliegue y soluciona los problemas detectados.

La disponibilidad dependerá del dispositivo y la ubicación

Aunque Google ya ha confirmado la llegada de esta función, todavía no existe una fecha concreta para que esté disponible para todos los usuarios de Android Auto.

El despliegue se está realizando de forma progresiva, por lo que es posible que algunos conductores ya puedan utilizar las nuevas funciones mientras que otros todavía no las tengan activadas.

También pueden existir diferencias relacionadas con el teléfono utilizado, el modelo del vehículo, la versión de Android Auto y la versión instalada de Google Maps.

A esto se suma otro factor: la información sobre límites de velocidad y señales de tráfico no está disponible de la misma manera en todos los países y regiones. Google puede ofrecer estos datos en determinadas zonas y no en otras, dependiendo de la cobertura y de la información disponible.

La plataforma para vehículos tendrá cambios en su interfaz para que sea más sencilla de usar.
Las nuevas funciones de Google Maps para Android Auto se están desplegando de forma progresiva.

Una función pensada para trayectos cotidianos

La modificación busca ampliar el papel de Google Maps en Android Auto más allá de la navegación tradicional. La aplicación podrá utilizarse también como una fuente rápida de información sobre la carretera, aunque el conductor sepa perfectamente cómo llegar a su destino.

El cambio resulta especialmente relevante para los desplazamientos cortos y frecuentes, donde introducir un destino cada vez puede ser innecesario.

Por ahora, Google continúa ampliando la disponibilidad de la función. Los usuarios que todavía no puedan ver el velocímetro, los límites de velocidad o las señales tendrán que esperar a que la actualización llegue a su dispositivo y a que estas características estén disponibles en su zona.

Temas Relacionados

Android AutoGoogle MapsVelocidadLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bitcoin: cuál es el precio de esta criptomoneda este viernes

El bitcoin ha sentado las bases para el surgimiento de muchas de las monedas digitales existentes en el mercado y ha marcado un momento crucial para las soluciones de pago digital&nbsp;

Bitcoin: cuál es el precio de esta criptomoneda este viernes

Cómo ha cambiado el valor de la criptomoneda ethereum en el último día

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Cómo ha cambiado el valor de la criptomoneda ethereum en el último día

La nueva apuesta de Anthropic: utilizar la IA para automatizar experimentos y desarrollar tratamientos para enfermedades raras

La compañía instaló un laboratorio en el Área de la Bahía de San Francisco, donde ya realiza pruebas experimentales. El proyecto busca acelerar la investigación de patologías que suelen quedar fuera de las prioridades de la industria farmacéutica

La nueva apuesta de Anthropic: utilizar la IA para automatizar experimentos y desarrollar tratamientos para enfermedades raras

TikTok eliminó más de 86 millones de cuentas falsas y es la mayor barrida de su historia

La plataforma intensifica la revisión de perfiles utilizados para difundir spam, suplantar celebridades y distribuir publicaciones automatizadas

TikTok eliminó más de 86 millones de cuentas falsas y es la mayor barrida de su historia

Google lanza el Instituto DeepMind para debatir sobre el futuro de la Inteligencia Artificial General

Google crea una plataforma para analizar los avances, riesgos e impacto social de una futura inteligencia artificial general

Google lanza el Instituto DeepMind para debatir sobre el futuro de la Inteligencia Artificial General

DEPORTES

El entrenador de Lazio explicó por qué rechazó el fichaje de Mauro Icardi: la teoría del “equilibrio del vestuario” que aplicó

El entrenador de Lazio explicó por qué rechazó el fichaje de Mauro Icardi: la teoría del “equilibrio del vestuario” que aplicó

Quiénes armaron la lista de 30 nominados al Balón de Oro y cómo se elegirá al ganador del trofeo en 2026: el peso clave del rendimiento en el Mundial

De changador en Lanús a pelear por un título internacional en Italia: la historia de Kevin Ramírez

El drástico cambio en los “desfiles” de los jugadores de Francia en cada concentración que impuso Zidane en el inicio de su gestión

Racing intentará salir de su crisis ante Sarmiento por la fecha 10 del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

TELESHOW

Juan Otero se tatuó una frase viral de Nicole Neumann y sorprendió a la modelo: “No lo puedo creer”

Juan Otero se tatuó una frase viral de Nicole Neumann y sorprendió a la modelo: “No lo puedo creer”

Se filtró la lista de famosos invitados a la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

La misión de la soprano Verónica Cangemi: conectar a los jóvenes del mundo a través de la ópera

La China Suárez respondió a quienes la criticaron por mostrarse en bikini: “No tengo cintura, pero estoy buenísima”

Ceferino Reato criticó la edición de Gran Hermano Generación Dorada: “Fue muy larga y cansadora”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador impulsará un Censo Económico con un crédito de USD 50 millones del BID

El Salvador impulsará un Censo Económico con un crédito de USD 50 millones del BID

¿Ortega prepara el camino al poder para Murillo? Esto dicen los expertos

Atenciones de emergencia por sarna aumentaron más de 500% en Costa Rica en cinco años

Condenan a 30 años de prisión a un sujeto llevó el cuerpo de su pareja en un saco y lo arrojó a una laguna en Nicaragua

BlackCat: hackers rusos en América Latina y el engaño que pone en duda una alianza en La Habana