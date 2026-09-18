Android Auto mejora Google Maps: ahora mostrará tu velocidad y alertas sin iniciar una ruta

Google Maps de Android Auto tendrá nuevas funciones. (Google)

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Google Maps está preparando una función para Android Auto que permitirá consultar información importante de la carretera incluso cuando el conductor no haya introducido ningún destino.

La aplicación comenzará a mostrar en la pantalla del vehículo la velocidad a la que circula el coche, el límite de velocidad de la vía y determinadas señales de tráfico sin necesidad de iniciar una ruta.

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El cambio puede resultar especialmente útil para quienes utilizan Google Maps durante desplazamientos habituales en los que ya conocen el recorrido y, por ello, normalmente no necesitan activar la navegación. Hasta ahora, buena parte de esta información estaba vinculada al inicio de una ruta, por lo que no aparecía si el usuario simplemente abría Google Maps en Android Auto.

Google Maps de Android Auto empezará a mostrar los límites de velocidad aunque no hayas puesto un destino. (Composición Infobae: Imagen Ilustrativa / Reuters)

Google ha confirmado que esta función podrá utilizarse sin comenzar una navegación. El despliegue ya ha empezado, aunque será progresivo y todavía no está disponible para todos los usuarios.

Google Maps mostrará información aunque no haya destino

La principal novedad es que Google Maps podrá funcionar en Android Auto como una referencia de la carretera incluso cuando no se esté siguiendo una ruta.

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De esta manera, el conductor podrá consultar el velocímetro directamente desde la pantalla del vehículo y, cuando la información esté disponible para su ubicación, también podrá ver el límite de velocidad correspondiente a la vía.

La aplicación puede mostrar además determinadas señales de tráfico detectadas o registradas por el sistema. El objetivo es proporcionar información útil durante trayectos en los que no resulta necesario utilizar las indicaciones de navegación.

Google Maps en Android Auto mostrá información sobre la ruta en la que te encuentras aunque no hayas fijado un destino. (foto: Cinco Días)

Por ejemplo, una persona que se desplaza todos los días al trabajo, realiza compras cerca de casa o circula por una zona que conoce puede abrir Google Maps en Android Auto únicamente para comprobar estos datos.

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La función también evita tener que iniciar una ruta hacia un destino ficticio solo para acceder a información que puede resultar útil durante la conducción.

El velocímetro ya había llegado a Android Auto

Esta novedad amplía una función que Google Maps comenzó a llevar a Android Auto hace pocos meses: el velocímetro.

Esta herramienta permite consultar en pantalla la velocidad a la que circula el vehículo. Sin embargo, durante los últimos días algunos usuarios han informado de que el velocímetro había desaparecido de Android Auto.

El velocimetro de Android Auto desapareció en algunos usuarios. (Reddit)

Google está investigando este problema y todo apunta a que podría tratarse de un error de software, no de una decisión para retirar definitivamente la función.

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Por este motivo, la experiencia puede ser diferente entre usuarios mientras Google continúa con el despliegue y soluciona los problemas detectados.

La disponibilidad dependerá del dispositivo y la ubicación

Aunque Google ya ha confirmado la llegada de esta función, todavía no existe una fecha concreta para que esté disponible para todos los usuarios de Android Auto.

El despliegue se está realizando de forma progresiva, por lo que es posible que algunos conductores ya puedan utilizar las nuevas funciones mientras que otros todavía no las tengan activadas.

También pueden existir diferencias relacionadas con el teléfono utilizado, el modelo del vehículo, la versión de Android Auto y la versión instalada de Google Maps.

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A esto se suma otro factor: la información sobre límites de velocidad y señales de tráfico no está disponible de la misma manera en todos los países y regiones. Google puede ofrecer estos datos en determinadas zonas y no en otras, dependiendo de la cobertura y de la información disponible.

Las nuevas funciones de Google Maps para Android Auto se están desplegando de forma progresiva.

Una función pensada para trayectos cotidianos

La modificación busca ampliar el papel de Google Maps en Android Auto más allá de la navegación tradicional. La aplicación podrá utilizarse también como una fuente rápida de información sobre la carretera, aunque el conductor sepa perfectamente cómo llegar a su destino.

El cambio resulta especialmente relevante para los desplazamientos cortos y frecuentes, donde introducir un destino cada vez puede ser innecesario.

Por ahora, Google continúa ampliando la disponibilidad de la función. Los usuarios que todavía no puedan ver el velocímetro, los límites de velocidad o las señales tendrán que esperar a que la actualización llegue a su dispositivo y a que estas características estén disponibles en su zona.

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