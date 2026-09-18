La nueva apuesta de Anthropic: utilizar la IA para automatizar experimentos y desarrollar tratamientos para enfermedades raras

Anthropic dijo que su laboratorio no se dedica de forma específica al descubrimiento de fármacos y que no avanzará por ahora hacia ensayos clínicos en humanos

Guardar

Anthropic, la empresa de inteligencia artificial creadora de Claude, instaló un laboratorio de biología física en el Área de la Bahía de San Francisco, según informó en exclusiva la agencia Reuters. La compañía confirmó que ya realiza experimentos en sus propias instalaciones, en una expansión de sus actividades hacia un campo que va más allá del desarrollo de modelos informáticos.

La compañía indicó a Reuters que ese laboratorio no está dedicado de forma específica al descubrimiento de fármacos. Su objetivo es acelerar la investigación en etapas preclínicas, reforzar la automatización del trabajo experimental y explorar tratamientos para enfermedades raras, sin avanzar por ahora hacia ensayos clínicos en humanos.

PUBLICIDAD

Eric Kauderer-Abrams, director de ciencias biológicas de Anthropic, confirmó en una entrevista con Reuters la existencia de esas instalaciones. “Creemos que, para hacer biología, la prueba definitiva sigue siendo, y seguirá siendo durante un tiempo, el trabajo de laboratorio real”.

Añadió que la empresa ya combina trabajo interno con colaboraciones externas, en un esquema que describió como habitual en biotecnología.

Kauderer-Abrams sostuvo que Anthropic ve en las ciencias de la vida su mayor oportunidad de impacto. “La misión de la empresa es desarrollar una IA potente que beneficie al mundo”.

Cómo Anthropic quiere ampliar su trabajo en biología

La siguiente etapa pasa por investigación preclínica y por una mayor automatización del laboratorio. En un acto celebrado en junio en San Francisco, Kauderer-Abrams dijo que Anthropic desarrollaría programas de investigación de fármacos en áreas que las compañías tradicionales no consideran rentables.

PUBLICIDAD

Según fuentes citadas por Reuters, la empresa quiere aumentar la capacidad de Claude AI para dirigir unidades robóticas en experimentos científicos con mínima intervención humana. Un portavoz señaló que la supervisión y la participación humanas siguen siendo esenciales por motivos de seguridad.

La empresa de inteligencia artificial creadora de Claude afirmó que su expansión en biología busca acelerar la investigación preclínica y automatizar el trabajo experimental

Kauderer-Abrams describió esa automatización como un trabajo aún incipiente. “Estamos en las primeras etapas del uso de la IA para automatizar la ejecución del trabajo de laboratorio”, dijo.

La compañía también reforzó su estructura con nuevas contrataciones. Anuncios de empleo citados por Reuters buscaban a un responsable para acelerar adquisiciones y operaciones, además de un especialista en caracterización de proteínas y ácidos nucleicos.

PUBLICIDAD

La apuesta empresarial de Anthropic en ciencias de la vida

Anthropic ya había mostrado esa dirección con el lanzamiento de Claude Science y con la compra de Coefficient Bio. Según informes de prensa citados por Reuters, esa operación se hizo por unos USD 400 millones en acciones, aunque la empresa confirmó la adquisición sin comentar el precio.

La firma también incorporó a su junta a Vas Narasimhan, director ejecutivo de la compañía farmacéutica Novartis. Kauderer-Abrams dijo a Reuters que el laboratorio interno busca dar más rapidez y experiencia directa en biología, aunque la empresa seguirá subcontratando parte del trabajo cuando le resulte eficiente.

“Hay algunas cosas que podemos hacer mucho más rápido por nuestra cuenta”, afirmó. Según Reuters, Anthropic también ofrece el Estándar de Hardware Modelo, lanzado en agosto, además de otros servicios de IA, a empresas como Roche/Genentech, Bristol Myers Squibb y Novo Nordisk.

PUBLICIDAD

Los límites y riesgos que reconoce la propia empresa

La expansión llega en un momento de tensión para Anthropic por el debate sobre seguridad. En las últimas dos semanas, investigadores de la empresa advirtieron que la IA podría conducir a la extinción humana, y la propia compañía dijo haber detectado ejemplos en los que sus sistemas podrían haberse usado para desarrollar armas biológicas.

Kauderer-Abrams sostuvo ante Reuters que el trabajo en biología exige equilibrar aceleración y contención del riesgo. “En nuestro trabajo en el campo de las ciencias biológicas, siempre buscamos el equilibrio entre estos aspectos”, afirmó.

A la vez, persisten dudas comerciales entre algunos clientes, según dos personas familiarizadas con esos esfuerzos citadas por Reuters. Esos temores pasan por la posibilidad de que Anthropic aprenda de programas de medicamentos ajenos, aunque la empresa mantenga ocultos los datos.

PUBLICIDAD

La empresa fijó por ahora un límite en esa estrategia. Kauderer-Abrams explicó que no avanzará hacia ensayos clínicos en humanos y que centrará su actividad en necesidades que la industria farmacéutica no aborda, con lo que evita competir de forma directa con farmacéuticas y biotecnológicas.