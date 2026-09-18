Nuevo CEO de Apple inaugura la venta del iPhone 18 Pro y Pro Max en la tienda de la Quinta Avenida en Nueva York

Ternus recibió a los primeros clientes de la famosa tienda en Nueva York, que hicieron una extensa fila, tal y como es costumbre en los lanzamientos de la empresa. (X: johnternus)

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Apple ya inició la venta física del iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, Apple Watch Series 12, el Apple Watch Ultra 4 y los AirPods 5. John Ternus recibió a los primeros clientes en la famosa tienda ubicada en la Quinta Avenida en Nueva York.

Como es usual en cada lanzamiento de Apple, se forman extensas filas alrededor de esta tienda especialmente porque el CEO suele asistir. En esta ocasión, Ternus se encontraba adentro del lugar esperando que el público realizara un conteo regresivo para abrir el local con sus manos y así, recibir a las primeras personas.

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Esta tienda se encuentra abierta las 24 horas, sin embargo, por tratarse de un día especial para la compañía, su horario cambió: abrió a las ocho de la mañana y su horario de cierre es hasta medianoche.

Ternus recibió a los primeros clientes de la tienda ubicada en la Quinta Avenida. REUTERS/Jeenah Moon

Esta es la primera vez que Ternus como CEO se encarga de liderar la presentación y lanzamiento de nuevos dispositivos, después de que Tim Cook saliera del cargo el 1 de septiembre de 2026.

Un día antes de la apertura especial de la tienda de Apple en la Quinta Avenida de Nueva York, Ternus había compartido en X (antes Twitter) una fotografía de la fachada del sitio decorada con los colores borgoña, plateado y azul claro, tonos de la nueva línea de celulares.

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Otras figuras de Apple como Greg Joswiak (vicepresidente sénior de marketing mundial), Molly Anderson (vicepresidenta de diseño industria) y Steve Lemay (vicepresidente de diseño de interfaz humana) asistieron.

Cabe señalar que el iPhone Duo, el primer plegable de la empresa, se lanzará al mercado en octubre.

Ternus ya había adelantado la renovación de la fachada por el lanzamiento de los nuevos dispositivos. (X: johnternus)

Qué precio tienen los nuevos iPhone

El iPhone 18 Pro tiene un precio inicial de USD 1.199 en su versión de 256 GB, mientras que el iPhone 18 Pro Max cuesta desde USD 1.299 con la misma capacidad de almacenamiento. El iPhone Duo, por su parte, tiene un valor de 1999 dólares desde 256 GB.

Los AirPods 5 tienen un precio inicial de USD 129, mientras que la versión con estuche de carga inalámbrica cuesta USD 149. El Apple Watch Series 12 tiene un precio inicial de USD 399, mientras que el Apple Watch Ultra 4 cuesta USD 499.

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Qué características tienen los nuevos iPhone

Los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max cuentan con baterías de mayor capacidad. Apple indicó que ofrecen hasta 45 horas de reproducción de video.

Ambos dispositivos incluyen una Isla Dinámica de menor superficie y estarán disponibles en azul y rojo.

El color borgoña es el principal diferenciador de la nueva línea, en cuanto a diseño. (Apple)

El A20 Pro, un procesador fabricado en dos nanómetros y equipado con 12 GB de memoria integrada, apunta a mejorar el desempeño de las herramientas de inteligencia artificial y a disminuir el consumo de energía.

Según Apple, el A20 Pro agiliza la ejecución de tareas vinculadas con la inteligencia artificial y favorece la distribución del calor dentro del equipo.

En el apartado fotográfico, la compañía incorporó Pro Controls, una herramienta disponible para fotografías y videos que permite equilibrar colores y modificar velocidades.

La principal incorporación es un sensor de apertura variable: su diafragma puede abrirse o cerrarse para regular la cantidad de luz que llega al sensor. El sistema de cámara con apertura variable será exclusivo del iPhone 18 Pro Max.

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La apertura variable está integrada en el hardware de la cámara. REUTERS/Jeenah Moon

Apple también sumó Apple Image Reference, una etiqueta oculta en las fotografías obtenidas con este modelo.

En materia de diseño, el módulo de cámaras mantiene una estética similar a la del iPhone 17 Pro.

Quién es John Ternus, el nuevo CEO de Apple

John Ternus asumió como director ejecutivo de Apple el 1 de septiembre de 2026, en reemplazo de Tim Cook, quien pasó a ocupar la presidencia ejecutiva de la junta directiva.

Ingeniero mecánico graduado de la Universidad de Pensilvania, Ternus se incorporó a Apple en 2001 y acumula 25 años de trayectoria en la empresa.

Entre 2021 y 2026 se desempeñó como vicepresidente sénior de ingeniería de hardware. Desde ese puesto supervisó el desarrollo de productos como el iPhone, el iPad, la Mac, el Apple Watch y los AirPods.

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